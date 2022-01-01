«Приключения Паддингтона» – добрая история для детей и взрослых. История разумного медведя учит нас быть добрее и не судить по внешности…

В каком порядке смотреть «Приключения Паддингтона»

Наивный и добрый медведь очаровал всех зрителей, увидевших его на экране. Это тот самый случай, когда животное оказывается умнее и преданнее многих людей. Франшиза включает два фильма, которые уже вышли на большие экраны. Создатели серии вдохновились успехом этих частей и запланировали съемки еще одной. В 2021 году авторы собираются приступить к созданию нового фильма. А пока он не вышел, следим за приключениями медвежонка в следующем хронологическом порядке.

2014 – «Приключения Паддингтона»

В лесах Перу географ из Великобритании обнаруживает новый вид медведя. Он собирается убить его и забрать тело с собой для изучения. Но в этот момент на человека нападает скорпион. Другой медведь спасает его. Ученый понимает, что этот вид животных разумен настолько, что может даже выучить человеческую речь. Двое найденных медведей получают имена Люси и Пастуцо.

Проходит 40 лет. Животные воспитывают оставшегося сиротой племянника. Но неожиданное землетрясение разрушает их жилище. Юный медведь вынужден отправиться в Англию.

Он прибывает на станцию Паддингтон и знакомится с семьей Браун. Они приглашают его остаться в их доме, пока не найдется новое место. Паддингтон знает историю географа, с которыми познакомились его дядя и тетя. Он попробует отыскать его, хотя и не в курсе того, где тот может жить.

В поисках друга своих приемных родителей медведь отправится в Гильдию географов. Однако выясняется, что она никогда не направляла экспедицию в Перу. И все же Паддингтон узнает, как зовут географа, знакомого его тете и дяде.

Тем временем медвежонку грозит опасность. Таксидермист Миллисент Клайд собирается сделать из него чучело для своей коллекции экзотических животных. Она нападает на Паддингтона, но тот успевает спастись. Правда, попутно устраивает пожар в доме Браунов. Не все члены семьи готовы мириться с разгромом на кухне, поэтому медвежонок принимает решение уйти…

2017 – «Приключения Паддингтона 2»

Возвращение на экраны милого мишки зрители восприняли с восторгом. Вторая часть франшизы получила еще более высокие оценки. С выходом фильма в России возникли трудности. Это первый случай, когда ленту сняли с проката всего за сутки за релиза. Многие кинотеатры успели продать билеты на премьеру.

Выяснилось, что в тот же день в России вышли на экран два отечественных фильма. Но после разразившегося скандала было принято решение разрешить показ семейной комедии. Хотя старт в прокате и задержался на два дня.

Главный герой фильма теперь постоянно живет в доме Браунов. Его любят не только члены семьи, но и соседи. Медведь хочет подзаработать, ведь скоро у его тети Люси 100-летний юбилей. Он даже нашел подарок, который купит на заработанные деньги.

Но уникальную книгу с достопримечательностями Лондона прямо перед покупкой крадет из магазина злоумышленник. Паддингтон собирается остановить преступника, но в результате становится главным подозреваемым в деле о краже.

В этой части медвежонку придется отправиться в тюрьму. Но члены семьи Браун верят в его невиновность. Выясняется, что настоящим преступником был их сосед, который искал в книге ключ к карте сокровищ.

А Паддингтон не теряет времени зря. В тюрьме он заводит дружбу с местными авторитетами и уговаривает их сбежать. Медведь и еще трое заключенных совершают побег. Правда, подельники тут же бросают Паддингтона. Ему предстоит доказать свою невиновность и разоблачить настоящего вора.