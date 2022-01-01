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Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
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Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
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Дата рождения
1 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Джеймс Бэдж Дэйл
Родился 1 мая 1978 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Бэдж Дэйл
Микки и медведь
драма
2019, США
6.0
Придержи тьму
боевик, драма, ужасы
2018, США
5.0
Все пути ведут в Доннибрук
драма
2018, США
5.0
Дело храбрых
драма, боевик
2017, США
7.0
Спектральный анализ
боевик
2016, США
6.0
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный
2016, США
7.0
Прогулка
драма
2015, США
7.0
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия
2014, США
7.0
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