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Джеймс Бэдж Дэйл

James Badge Dale
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл James Badge Dale
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Дата рождения
1 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Джеймс Бэдж Дэйл

Родился 1 мая 1978 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джеймс Бэдж Дэйл
Микки и медведь
Микки и медведь
драма 2019, США
6.0
Придержи тьму
Придержи тьму
боевик, драма, ужасы 2018, США
5.0
Все пути ведут в Доннибрук
Все пути ведут в Доннибрук
драма 2018, США
5.0
Дело храбрых
Дело храбрых
драма, боевик 2017, США
7.0
Спектральный анализ
Спектральный анализ
боевик 2016, США
6.0
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
13 часов: Тайные солдаты Бенгази
боевик, триллер, драма, военный 2016, США
7.0
Прогулка
Прогулка
драма 2015, США
7.0
Драйвер на ночь
Драйвер на ночь
боевик, триллер, комедия 2014, США
7.0
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