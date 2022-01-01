Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Адам Палли
Адам Палли
Adam Pally
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Адам Палли
Adam Pally
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 марта 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
178 см
Биография Адама Палли
Родился 18 марта 1982 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Фильмография Адама Палли
Соник 2 в кино
боевик, комедия, приключения
2022, США
8.0
Самое главное событие
боевик, комедия, семейный
2020, США
4.0
Собачья жара
драма
2018, США
6.0
Средняя школа: Худшие годы моей жизни
комедия
2016, США
6.0
Джоши
комедия
2016, США
5.0
Дедушка легкого поведения
комедия
2015, США
7.0
Голые перцы
комедия
2014, США
6.0
Если твоя девушка - зомби
фэнтези, ужасы, комедия
2014, Великобритания
7.0
Все фильмы
Related video
Помните Надю из «Закрытой школы»? От милой девочки ничего не осталось
Вот какая советская актриса разделась для американского Playboy: фото
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
Проклятие или совпадение? Актеры «Мажора» умирают один за другим
Не доживут до пенсии: эти 3 знака Зодиака часто умирают молодыми
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине