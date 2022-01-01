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Железный человек 3
Железный человек 3, 2013: актеры и роли
Iron Man 3
Железный человек 3
2013 / США
Трейлер
8.1
Оцените
124
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Железный человек 3, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Шейн Блэк
Shane Black
В ролях
Роберт Дауни-младший
Robert Downey Jr.
Гвинет Пэлтроу
Gwyneth Paltrow
Дон Чидл
Don Cheadle
Бен Кингсли
Ben Kingsley
Гай Пирс
Guy Pearce
Ребекка Холл
Rebecca Hall
Пол Беттани
Paul Bettany
Джон Фавро
Jon Favreau
Уильям Сэдлер
William Sadler
Джеймс Бэдж Дэйл
James Badge Dale
Адам Палли
Adam Pally
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