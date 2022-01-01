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Железный человек 3 Железный человек 3
Киноафиша Фильмы Железный человек 3 Железный человек 3, 2013: актеры и роли
Iron Man 3 Железный человек 3 2013 / США
8.1 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Железный человек 3, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шейн Блэк Шейн Блэк Shane Black
В ролях
Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Гвинет Пэлтроу Гвинет Пэлтроу Gwyneth Paltrow Дон Чидл Дон Чидл Don Cheadle Бен Кингсли Бен Кингсли Ben Kingsley Гай Пирс Гай Пирс Guy Pearce Ребекка Холл Ребекка Холл Rebecca Hall Пол Беттани Пол Беттани Paul Bettany Джон Фавро Джон Фавро Jon Favreau Уильям Сэдлер Уильям Сэдлер William Sadler Джеймс Бэдж Дэйл Джеймс Бэдж Дэйл James Badge Dale Адам Палли Адам Палли Adam Pally
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