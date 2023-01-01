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Железный человек 3 Железный человек 3
Киноафиша Фильмы Железный человек 3 Награды и номинации фильма Железный человек 3
Iron Man 3 Железный человек 3 2013 / США
7.6 Оцените
132 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Железный человек 3

Вся информация о фильме
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший герой
Номинант
Лучшее камео
Номинант
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