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Фильмы про изобретения
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Фильмы про изобретения

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Мой создатель
Мой создатель
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6.0
фантастика, боевик
2020, США
Калашников
Калашников
7.0
военный, исторический
2020, Россия
Тесла
Тесла
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4.0
биография, драма, исторический
2020, США
В кольце времени
В кольце времени
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4.0
приключения, фантастика
2020, Италия
Малыш Джо
Малыш Джо
5.0
фантастика, триллер
2019, Австрия / Великобритания / Германия
Небо измеряется милями
Небо измеряется милями
6.0
исторический, биография, военный
2019, Россия
Зои
Зои
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6.0
мелодрама
2018, США
Помешанный на времени
Помешанный на времени
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5.0
комедия, драма
2018, США
Илон Маск: Настоящий железный человек
Илон Маск: Настоящий железный человек
7.0
документальный
2018, Великобритания
Гастон
Гастон
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4.0
комедия
2018, Франция / Бельгия
То, что никто не видит
То, что никто не видит
7.0
драма
2017, Латвия
Вспомни все
Вспомни все
6.0
фантастика, драма, детектив
2017, США
Разлом времени
Разлом времени
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5.0
фантастика, триллер, детектив
2017, США
Джой
Джой
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7.0
драма
2015, США
Ошибка времени
Ошибка времени
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6.0
фантастика, триллер
2014, США
Железный человек 3
Железный человек 3
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2013, США
Невероятное путешествие мистера Спивета
Невероятное путешествие мистера Спивета
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6.0
семейный, приключения, драма
2013, США / Франция / Канада
Живая сталь
Живая сталь
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8.0
драма, боевик
2011, США
Железный человек 2
Железный человек 2
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8.0
фантастика, боевик
2010, США
Гении
Гении
6.0
мелодрама, драма, комедия
2009, США
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В прежние времена человечество недолюбливало «быстрых умом» изобретателей – им приходилось бороться за свои детища: то с церковью, доказывая, что им не помогал дьявол, то с обществом, считающим, что нововведения вредны и опасны…

Пять самых интересных фильмов про изобретения

К счастью, сегодня новшества во всех областях науки и техники приветствуются. И в случае их реальной пользы имеют все шансы на успех и признание.

«Джой», 2015 (США)

Она неудачница: на ее шее двое детей, безработный экс-муж, бездельница-мать и старая бабушка. Ее поддерживают только подруги – они и замечают ее способность увидеть по-новому самые обычные вещи. Однажды порезав руки во время уборки осколков, она придумывает швабру, не нуждающуюся в ручном отжиме. Удается даже найти инвестора – но для бизнеса это лишь первый шаг…

Сюжет является свободной интерпретацией истории реальной изобретательницы «Самоотжимающейся чудо-швабры» Джой Мангано – недаром фамилия героини никогда не звучит с экрана.

Это не биография, а художественное переосмысление жизни предпринимательницы.

«Калашников», 2020 (Россия)

Он не понаслышке знаком с боевым вооружением Советской армии – танкист, участник Великой Отечественной. Получив под Брянском тяжелое ранение, в госпитале он начинает воплощать свою мечту о создании собственной версии автоматического оружия – пистолета-пулемета. Он рисует первые наброски, сочиняет чертежи – и до легендарного АК-47 еще огромный путь…

Юрий Борисов, создавая образ, намеренно не ограничивался изучением мемуаров своего героя – он старался найти и отрицательные мнения о нем, чтобы он не получился слишком «правильным» и недостоверным.

«Невероятное путешествие мистера Спивета», 2013 (Франция)

10-летний вундеркинд Текумсе Воробей живет с семьей на ранчо. Он изобрел «магнитное колесо», первую в мире рабочую модель вечного двигателя. Мальчик набрался смелости отправить свои разработки в научно-исследовательский Смитсоновский институт. Они привлекли внимание ученых. Изобретателю хотят вручить премию и ждут его на приеме в его честь. Одно ужасно: Т.В. понимает, что родители не повезут его в Вашингтон…

Это вторая англоязычная работа французского режиссера Жан-Пьера Жене – первой была «Чужой-4: Воскрешение» (1997).

Географический ляп: когда поезд покидает Норт-Платт, на заднем плане явно виден горный массив. Но между Небраской и Чикаго нет гор.

«Мой создатель», 2020 (Великобритания)

Недалекое будущее. Ученый Джордж Элмор работает над созданием человекообразных андроидов. 2,5 года назад он потерял жену в автоаварии, а технологии нанявшей его компании позволяют ненадолго сохранять сознание умерших. Мужчина торопится создать идеальный ИИ в антропоморфном облике, чтобы вернуть возлюбленную хотя бы в таком виде. У него уже есть две версии, но они несовершенны...

У главного персонажа два автомобиля: реальный – винтажный Lotus Esprit S3 и в воспоминаниях – Delorean DMC-12, как в «Назад в будущее».

«Помешанный на времени», 2018 (США)

Стилман изучает физику – он один из самых талантливых студентов. Но в личной жизни у него сложности. Его бросает любимая девушка, и не спонтанно – она сообщает, что ей давно было некомфортно с ним. Желая вернуть возлюбленную, парень изобретает машину времени и хочет вернуться в прошлое, чтобы исправить собственные ошибки. Но это непросто: как бы новых не натворить!

Съемки шли с февраля по апрель 2017 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и его окрестностях, частично – в местном университете, колледже и студенческом кампусе Тэйлорсвилл.

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