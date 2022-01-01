В прежние времена человечество недолюбливало «быстрых умом» изобретателей – им приходилось бороться за свои детища: то с церковью, доказывая, что им не помогал дьявол, то с обществом, считающим, что нововведения вредны и опасны…

Пять самых интересных фильмов про изобретения

К счастью, сегодня новшества во всех областях науки и техники приветствуются. И в случае их реальной пользы имеют все шансы на успех и признание.

«Джой», 2015 (США)

Она неудачница: на ее шее двое детей, безработный экс-муж, бездельница-мать и старая бабушка. Ее поддерживают только подруги – они и замечают ее способность увидеть по-новому самые обычные вещи. Однажды порезав руки во время уборки осколков, она придумывает швабру, не нуждающуюся в ручном отжиме. Удается даже найти инвестора – но для бизнеса это лишь первый шаг…

Сюжет является свободной интерпретацией истории реальной изобретательницы «Самоотжимающейся чудо-швабры» Джой Мангано – недаром фамилия героини никогда не звучит с экрана.

Это не биография, а художественное переосмысление жизни предпринимательницы.

«Калашников», 2020 (Россия)

Он не понаслышке знаком с боевым вооружением Советской армии – танкист, участник Великой Отечественной. Получив под Брянском тяжелое ранение, в госпитале он начинает воплощать свою мечту о создании собственной версии автоматического оружия – пистолета-пулемета. Он рисует первые наброски, сочиняет чертежи – и до легендарного АК-47 еще огромный путь…

Юрий Борисов, создавая образ, намеренно не ограничивался изучением мемуаров своего героя – он старался найти и отрицательные мнения о нем, чтобы он не получился слишком «правильным» и недостоверным.

«Невероятное путешествие мистера Спивета», 2013 (Франция)

10-летний вундеркинд Текумсе Воробей живет с семьей на ранчо. Он изобрел «магнитное колесо», первую в мире рабочую модель вечного двигателя. Мальчик набрался смелости отправить свои разработки в научно-исследовательский Смитсоновский институт. Они привлекли внимание ученых. Изобретателю хотят вручить премию и ждут его на приеме в его честь. Одно ужасно: Т.В. понимает, что родители не повезут его в Вашингтон…

Это вторая англоязычная работа французского режиссера Жан-Пьера Жене – первой была «Чужой-4: Воскрешение» (1997).

Географический ляп: когда поезд покидает Норт-Платт, на заднем плане явно виден горный массив. Но между Небраской и Чикаго нет гор.

«Мой создатель», 2020 (Великобритания)

Недалекое будущее. Ученый Джордж Элмор работает над созданием человекообразных андроидов. 2,5 года назад он потерял жену в автоаварии, а технологии нанявшей его компании позволяют ненадолго сохранять сознание умерших. Мужчина торопится создать идеальный ИИ в антропоморфном облике, чтобы вернуть возлюбленную хотя бы в таком виде. У него уже есть две версии, но они несовершенны...

У главного персонажа два автомобиля: реальный – винтажный Lotus Esprit S3 и в воспоминаниях – Delorean DMC-12, как в «Назад в будущее».

«Помешанный на времени», 2018 (США)

Стилман изучает физику – он один из самых талантливых студентов. Но в личной жизни у него сложности. Его бросает любимая девушка, и не спонтанно – она сообщает, что ей давно было некомфортно с ним. Желая вернуть возлюбленную, парень изобретает машину времени и хочет вернуться в прошлое, чтобы исправить собственные ошибки. Но это непросто: как бы новых не натворить!