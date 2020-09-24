Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дрю Пирс
Дрю Пирс
Drew Pearce
О персоне
Фильмография
Новости
Дрю Пирс
Drew Pearce
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 августа 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Дрю Пирса
Родился 24 августа 1975 года.
Развернуть
Фильмография Дрю Пирса
Отель «Артемида»
криминал, боевик, триллер
2018, Великобритания
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Райан Гослинг сыграет каскадера в драме от режиссера «Дэдпула 2» и «Джона Уика»
Проект будет близок по духу сериалу 80-х «Каскадеры».
Написать
24 сентября 2020 13:35
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»