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Новогодние боевики
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Новогодние боевики

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Железный человек 3
Железный человек 3
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8.0
фантастика, боевик, приключения
2013, США
Поцелуй навылет
Поцелуй навылет
6.0
комедия, криминал, триллер
2005, США
Идентификация Борна
Идентификация Борна
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7.0
триллер
2002, США / Германия / Чехия
В тылу врага
В тылу врага
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6.0
военный, боевик, драма
2001, США
Враг государства
Враг государства
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7.0
боевик, драма, триллер
1998, США
Бэтмен возвращается
Бэтмен возвращается
7.0
боевик, фантастика, комедия, триллер
1992, США / Великобритания
Крепкий орешек 2
Крепкий орешек 2
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7.0
боевик, триллер
1990, США
Крепкий орешек
Крепкий орешек
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8.0
триллер, криминал, боевик
1988, США
Смертельное оружие
Смертельное оружие
7.0
триллер, боевик
1987, США
Кобра
Кобра
6.0
триллер, боевик
1986, США
Рэмбо: первая кровь
Рэмбо: первая кровь
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7.0
боевик, драма, триллер
1982, США
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Все Фантастика Боевик Приключения Комедия Криминал Триллер Военный Драма
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Если мысль от просмотра очередного стандартного Рождественского фильма совсем вас не привлекает, то как насчет новогодних боевиков? Не всем же нужен праздничный дух, вдохновленный эльфами и оленями. Иногда душа просит посмотреть на классные погони и перестрелки на фоне праздничных декораций или белого снега. Зрителям повезло, ведь есть много замечательных фильмов, которые кажутся рождественскими, не будучи полностью посвященными этому празднику. Мы собрали подборку из остросюжетных и динамичных фильмов, которые удовлетворят вашу потребность в чем-то захватывающем, но все еще в духе праздника. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.

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