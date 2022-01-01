Если мысль от просмотра очередного стандартного Рождественского фильма совсем вас не привлекает, то как насчет новогодних боевиков? Не всем же нужен праздничный дух, вдохновленный эльфами и оленями. Иногда душа просит посмотреть на классные погони и перестрелки на фоне праздничных декораций или белого снега. Зрителям повезло, ведь есть много замечательных фильмов, которые кажутся рождественскими, не будучи полностью посвященными этому празднику. Мы собрали подборку из остросюжетных и динамичных фильмов, которые удовлетворят вашу потребность в чем-то захватывающем, но все еще в духе праздника. Все фильмы из списка можно посмотреть онлайн в хорошем качестве.