Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Железный человек 3 Железный человек 3
Киноафиша Фильмы Железный человек 3 Музыка из фильма «Железный человек 3» (2013)
Iron Man 3 Железный человек 3 2013 / США
8.1 Оцените
124 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Музыка из фильма «Железный человек 3» (2013)

Вся информация о фильме
Iron Man 3 (Original Motion Picture Soundtrack)
Iron Man 3 (Original Motion Picture Soundtrack) 20 композиций. Brian Tyler
Слушать
Название Исполнитель / Композитор Время
1 Iron Man 3 Brian Tyler 2:23
2 War Machine Brian Tyler 7:18
3 Attack on 10880 Malibu Point Brian Tyler 4:35
4 Isolation Brian Tyler 2:00
5 Dive Bombers Brian Tyler 2:24
6 New Beginnings Brian Tyler 3:54
7 Extremis Brian Tyler 5:07
8 Stark Brian Tyler 4:31
9 Leverage Brian Tyler 2:16
10 The Mandarin Brian Tyler 2:36
11 Heat and Iron Brian Tyler 5:42
12 Misfire Brian Tyler 3:27
13 Culmination Brian Tyler 2:29
14 The Mechanic Brian Tyler 3:43
15 Hot Pepper Brian Tyler 4:42
16 Another Lesson from the Mandarin Brian Tyler 2:57
17 Dr. Wu Brian Tyler 2:41
18 Return Brian Tyler 6:20
19 Battle Finale Brian Tyler 3:57
20 Can You Dig It (Iron Man 3 Main Titles) Brian Tyler 2:42
Доступен список песен из фильма «Железный человек 3» (2013) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Железный человек 3» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Ахнете: вот как выглядит изнутри роскошный особняк Киркорова
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Блондинку Свету Букину знала вся страна: вот что с ней стало
Кравченко осудили за предательство: «Ушел в самый трудный момент»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Брыльска прилюдно унизила Пугачеву: хватило одной короткой фразы
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Тест на знание кино СССР: насколько хорошо вы помните «Кавказская пленница»?
Кабаева назвала имя близкой подруги: никто и подумать не мог
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Вот сколько лет суждено прожить разным знакам Зодиака
Приложение киноафиши