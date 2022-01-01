|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Iron Man 3
|Brian Tyler
|2:23
|2
|War Machine
|Brian Tyler
|7:18
|3
|Attack on 10880 Malibu Point
|Brian Tyler
|4:35
|4
|Isolation
|Brian Tyler
|2:00
|5
|Dive Bombers
|Brian Tyler
|2:24
|6
|New Beginnings
|Brian Tyler
|3:54
|7
|Extremis
|Brian Tyler
|5:07
|8
|Stark
|Brian Tyler
|4:31
|9
|Leverage
|Brian Tyler
|2:16
|10
|The Mandarin
|Brian Tyler
|2:36
|11
|Heat and Iron
|Brian Tyler
|5:42
|12
|Misfire
|Brian Tyler
|3:27
|13
|Culmination
|Brian Tyler
|2:29
|14
|The Mechanic
|Brian Tyler
|3:43
|15
|Hot Pepper
|Brian Tyler
|4:42
|16
|Another Lesson from the Mandarin
|Brian Tyler
|2:57
|17
|Dr. Wu
|Brian Tyler
|2:41
|18
|Return
|Brian Tyler
|6:20
|19
|Battle Finale
|Brian Tyler
|3:57
|20
|Can You Dig It (Iron Man 3 Main Titles)
|Brian Tyler
|2:42