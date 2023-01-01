Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Побег из Шоушенка
Фильмы похожие на Побег из Шоушенка
The Shawshank Redemption
Побег из Шоушенка
1994 / США
Смотреть трейлер
8.9
Оцените
259
голосов
Рейтинг IMDb: 9.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Побег из Шоушенка
Вся информация о фильме
Побег из тюрьмы
триллер
2008, Великобритания / Ирландия
6.0
Последний замок
триллер, боевик, драма
2001, США
6.0
Полуночный экспресс
криминал, биография, драма, триллер
1978, США / Великобритания
8.0
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.0
Властелин Колец: Возвращение Короля
фэнтези
2003, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Матрица
боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
8.0
Бойцовский клуб
триллер, боевик, драма
1999, США / Германия
8.0
Зеленая миля
драма
1999, США
9.0
Спасти рядового Райана
боевик, военный, драма
1998, США
7.0
Титаник 3D
приключения, драма, мелодрама
1997, США
8.0
Титаник
мелодрама, драма, приключения
1997, США
8.0
Семь
мистика, криминал, триллер
1995, США
8.0
Криминальное чтиво
драма
1994, США
8.0
Форрест Гамп
комедия, мелодрама, драма
1994, США
8.0
Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография
1993, США
8.0
Крестный отец 2
триллер, драма
1974, США
8.0
Крестный отец
драма, триллер
1972, США
8.0
12 разгневанных мужчин
драма, детектив
1957, США
7.0
Новая попытка Кейт МакКолл
драма
2014, США
6.0
Под подозрением
триллер, драма
2000, Франция / США
7.0
Подозреваемый
триллер
2013, США
5.0
Призвание
триллер
2014, США
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Весь мир считал Малышеву неповторимой: посмотрите, как выглядит ее брат-близнец
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Фото «тайных» детей Акиньшиной произвело фурор в Сети: внимание на их лица
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Что у нее с лицом? Дочь Барановской переполошила народ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить