Киноафиша Фильмы Побег из Шоушенка Награды и номинации фильма Побег из Шоушенка

Награды и номинации фильма Побег из Шоушенка 1994

Оскар 1995 Оскар 1995
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1995 Золотой глобус 1995
Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995 Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
 Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Черный телефон 2
Черный телефон 2
2025, США, ужасы
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
