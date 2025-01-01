Меню
Киноафиша
Фильмы
Побег из Шоушенка
Награды и номинации фильма Побег из Шоушенка
Награды и номинации фильма Побег из Шоушенка 1994
Оскар 1995
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1995
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Не медь, а золото стриминга: забытые всеми фэнтези-фильмы, которые точно стоят вашего внимания
