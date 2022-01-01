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Гил Беллоуз
Гил Беллоуз
Gil Bellows
О персоне
Фильмография
Гил Беллоуз
Gil Bellows
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Дата рождения
28 июня 1967
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Рост
180 см
Биография Гила Беллоуза
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Фильмография Гила Беллоуза
Страшные истории для рассказа в темноте
ужасы
2019, США
7.0
Хозяева города
драма
2019, Канада
4.0
Зависимые
драма
2017, США
7.0
Жизнь на грани
боевик
2016, США
5.0
Призвание
триллер
2014, США
5.0
Дом в конце улицы
ужасы
2012, США
7.0
Рождество по обмену
комедия, мелодрама
2011, Канада
6.0
Ночь для умирающих тигров
2010, Канада
5.0
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