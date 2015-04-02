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Тачки
Отзывы о мультфильме «Тачки»
Cars
Тачки
2006 / США
7.4
Оцените
39
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Ас
2 апреля 2015, 12:51
мультик должен быть смешным... надеюсь... а делали его пиксаровцы действительно долго, я тизер видел года 3 назад
2 апреля 2015, 12:51
0
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Smile
2 апреля 2015, 12:51
Всем советую посетить неофициальный сайт, полностью посвященный "Тачкам" - http://cars.vip.su. Там есть галерея из кадров, постеров, обоин, фотографий озвучивателей и даже реальных машин, переделанных под героев мульта, очевидно для презентации. Там же вы найдете и уникальные экраны приветствия (logon) для WinXP на тему мульта. Сделаны они автором сайта, поэтому вы их не найдете больше нигде. Ну это только часть того, что там уже есть, не говоря о том, что там будет в будущем.
2 апреля 2015, 12:51
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