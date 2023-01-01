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Побег из Шоушенка Побег из Шоушенка
Киноафиша Фильмы Побег из Шоушенка Побег из Шоушенка, 1994: актеры и роли
The Shawshank Redemption Побег из Шоушенка 1994 / США
8.9 Оцените
254 голоса Рейтинг IMDb: 9.3
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Побег из Шоушенка, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Дарабонт Фрэнк Дарабонт Frank Darabont
В ролях
Тим Роббинс Тим Роббинс Tim Robbins Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Роберт Гантон Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown Гил Беллоуз Гил Беллоуз Gil Bellows Уильям Сэдлер Уильям Сэдлер William Sadler
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