Темные воды, 2019

Драма «Темные воды» вышла в ограниченный прокат в 2019 году, в России премьера состоялась 6 февраля 2020 года. Картина основана на статье журналиста Натаниэля Рича «Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont», опубликованной в New York Times в январе 2016 года. Над фильмом работал режиссер Тодд Хейнс, главную роль исполнил Марк Руффало.
Сюжет драмы «Темные воды» повествует о корпоративном юристе Роберте Билотте. Мужчине удалось построить успешную карьеру в компании DuPont. Он живет спокойной размеренной жизнью с красавицей-женой и детьми. Однако жизнь Роберта меняется, когда к нему в офис приезжает фермер из Западной Вирджинии. Сначала Билотт отказывает мужчине в помощи, ссылаясь на то, что он работает в корпорации, на которую жалуется фермер.
Когда фермер не отступает и просит его взяться за его дело, честность и честолюбие берут в Билотте верх. Он решает взглянуть «одним глазком» на ущерб, который причиняет компания DuPont, и отправляется на ферму. Роберт думает, что таким образом сможет усмирить внутреннее противоборство. Однако уже на ферме он понимает, что, если он не сможет помочь простым людям — никто не сможет.
Роберт идет против системы. Он отказывается от успешной карьеры и начинает свое расследование, которое открывает глаза на ужасающие факты. На протяжении 40 лет его бывший работодатель травил 70 тысяч человек.
Судебная тяжба с бывшим работодателем длится почти двадцать лет, на протяжении которых рушится не только карьера юриста, но и его семья. Тем не менее, Роберт готов рискнуть даже собственной жизнью ради правды.
Актер Марк Руффало, компания Participant Media и Killer Films стали продюсерами картины.
Рабочее название картины изначально звучало как «Пробный прогон», но затем его изменили на «Темные воды», что больше отражает события в фильме.
Съемки «Темных вод» проходили в Цинциннати, в штате Огайо с января по март 2019 года. А уже в ноябре картину выпустили в ограниченный прокат.
Фильм получил высокие оценки критиков. На сайте Rotten Tomato картина получила 90% положительных отзывов на основе 140 рецензий, а на Metacritic собрала 73 балла из 100 на основе 34 рецензий.
В августе 2013 года компания DuPont находилась на 1-ом месте в рейтинге Toxic 100 среди компаний, в наибольшей степени загрязняющих окружающую среду в США.
Это уже второй фильм Марка Руффало, связанный с семьей Дюпон. Первым стал «Охотник на лис» Беннетта Миллера в 2014 году.
В фильме есть сцена, где юрист Билотт встречается с фермерами, а потом вместе с коллегами проходит мимо скульптуры. Эта скульптура Цинциннати называется «Гений воды» и является символом города.
Для актеров Марка Руффало и Тима Роббинса это не первый совместный проект. Они уже снимались вместе в картине «Спасибо за обмен» Стюарта Блумберга в 2012 году.
Тим Роббинс и Энн Хэтэуэй участвовали в фильме киновселенной DC. Тим появился в «Зеленом Фонаре» 2011 года, а Энн — в «Темном рыцаре: Возрождение легенды» в 2012 году.
Адвокат Роберт Билотт (Марк Руффало), работавший корпоративным юристом химического холдинга DuPont, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании, которая десятилетиями цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Он ведет это дело 19 лет. Какой будет цена правды?