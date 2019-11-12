Темные воды, 2019

Драма «Темные воды» вышла в ограниченный прокат в 2019 году, в России премьера состоялась 6 февраля 2020 года. Картина основана на статье журналиста Натаниэля Рича «Юрист, ставший худшим кошмаром компании DuPont», опубликованной в New York Times в январе 2016 года. Над фильмом работал режиссер Тодд Хейнс, главную роль исполнил Марк Руффало.

Сюжет драмы «Темные воды» повествует о корпоративном юристе Роберте Билотте. Мужчине удалось построить успешную карьеру в компании DuPont. Он живет спокойной размеренной жизнью с красавицей-женой и детьми. Однако жизнь Роберта меняется, когда к нему в офис приезжает фермер из Западной Вирджинии. Сначала Билотт отказывает мужчине в помощи, ссылаясь на то, что он работает в корпорации, на которую жалуется фермер.

Когда фермер не отступает и просит его взяться за его дело, честность и честолюбие берут в Билотте верх. Он решает взглянуть «одним глазком» на ущерб, который причиняет компания DuPont, и отправляется на ферму. Роберт думает, что таким образом сможет усмирить внутреннее противоборство. Однако уже на ферме он понимает, что, если он не сможет помочь простым людям — никто не сможет.

Роберт идет против системы. Он отказывается от успешной карьеры и начинает свое расследование, которое открывает глаза на ужасающие факты. На протяжении 40 лет его бывший работодатель травил 70 тысяч человек.

Судебная тяжба с бывшим работодателем длится почти двадцать лет, на протяжении которых рушится не только карьера юриста, но и его семья. Тем не менее, Роберт готов рискнуть даже собственной жизнью ради правды.