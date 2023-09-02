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Братья Вентура: Сияющая кровь сердца бабуина
The Venture Bros.: Radiant Is the Blood of the Baboon Heart
Братья Вентура: Сияющая кровь сердца бабуина, 2023
2023 / США
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10
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Рейтинг IMDb: 8
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Жанр:
анимация
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8.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
2 сентября 2023
Премьера в мире
2 сентября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Christopher McCulloch
В ролях
Клэнси Браун
Патрик Варбертон
Дж.К. Симмонс
Джейн Линч
Нина Арианда
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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