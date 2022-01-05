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Клэнси Браун
Клэнси Браун
Clancy Brown
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Клэнси Браун
Clancy Brown
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Дата рождения
5 января 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Урбана, Огайо, США
Рост
191 см
Биография Клэнси Брауна
Родился 5 января 1959 года. Урбана, Огайо, США.
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Фильмография Клэнси Брауна
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
0.0
Вальдо
криминал, комедия
2021, США
6.0
Девушка, подающая надежды
драма, триллер, криминал
2020, США / Великобритания
7.0
Губка Боб в бегах
анимация, приключения, комедия
2020, США / Корея
6.0
Погребальные байки
ужасы
2019, США
6.0
Чаппакуиддик
триллер, драма, криминал, исторический, биография
2017, США / Швеция
5.0
Сильнее
драма
2017, США
6.0
Маленькое зло
ужасы, комедия
2017, США
5.0
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Клэнси Браун поделился подробностями о своем персонаже из «Джона Уика 4»
По его словам, он поможет разобраться в мифологии вымышленной вселенной.
Написать
5 января 2022 14:42
Персонаж Майкла С Холла теряет над собой контроль в новом проморолике «Декстера: Новая кровь»
По прошествии лет титульный герой поддался своей темной стороне, чем навлек на себя неприятности.
Написать
12 ноября 2021 11:38
Премьера «Декстера: Новая кровь» привлекла внушительное число зрителей
Эпизод побил все рекорды Showtime.
Написать
10 ноября 2021 10:30
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