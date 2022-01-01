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Фильмы про полицейских
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Фильмы про полицейских

Все 46 Онлайн
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Дьявол в деталях
Дьявол в деталях
7.0
триллер
2021, США
Плохие парни навсегда
Плохие парни навсегда
8.0
боевик, криминал, комедия
2020, США
Сила стихии
Сила стихии
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4.0
боевик, криминал
2020, США
Люди в черном: Интернэшнл
Люди в черном: Интернэшнл
6.0
фантастика, приключения
2019, США
Дело Ричарда Джуэлла
Дело Ричарда Джуэлла
8.0
драма
2019, США
В тихом омуте
В тихом омуте
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6.0
детектив, триллер
2019, США
Полицейский седан
Полицейский седан
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6.0
боевик, криминал, драма
2019, США
Охота на воров
Охота на воров
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7.0
боевик, триллер
2018, США
Призрак в доспехах
Призрак в доспехах
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7.0
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
Бегущий по лезвию 2049
Бегущий по лезвию 2049
Смотреть за 1 рубль
7.0
фантастика, триллер
2017, США
Убийца 2. Против всех
Убийца 2. Против всех
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, драма, триллер
2017, США / Италия
Гудлэнд
Гудлэнд
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5.0
триллер, криминал, детектив
2017, США
Убийца
Убийца
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, драма, триллер
2015, США
Робокоп
Робокоп
Смотреть за 1 рубль
6.0
фантастика, боевик, криминал
2014, США
Совместная поездка
Совместная поездка
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, боевик
2014, США
Мачо и ботан 2
Мачо и ботан 2
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, боевик
2014, США
Типа копы
Типа копы
Смотреть за 1 рубль
7.0
комедия, боевик
2014, США
Французский транзит
Французский транзит
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, боевик, триллер
2014, Франция
Последняя смена
Последняя смена
Смотреть за 1 рубль
5.0
ужасы, триллер, детектив
2014, США
Возвращение героя
Возвращение героя
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2013, США
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Киноленты о полицейских показывают зрителю мир, полный опасностей, рисков и остросюжетных поворотов.

Пять лучших фильмов про полицейских

Сотрудники правоохранительных органов – такие же люди, как и миллионы других. Но их будни состоят из противостояния преступному миру и необходимости рисковать собственной жизнью. Пожилых и молодых, консервативных и новаторов, отважных и не слишком – их объединяет сложная работа и благородная цель: защищать мирных граждан и поддерживать порядок в городе, не давая криминальным авторитетам проворачивать свои грязные дела.

«Охотники на гангстеров», 2013

Криминальная группировка Микки Коэна держит в страхе весь город. Преступная банда занимается незаконной продажей оружия, сбытом наркотических веществ и контролем над проституцией: все грязные деньги оказываются у них. Микки, имеющий власть над чиновниками и полицейским управлением, безнаказанно творит все, что захочет. Но сержант полиции Джон с напарником Джерри возмущены несправедливостью и беззаконием. Они принимают решение остановить царящий в городе беспредел.

Главные герои собирают команду отважных профессионалов и объявляют войну Коэну.

«Патруль», 2012

Лучшие друзья Майк и Брайан вместе работают в полиции Лос-Анджелеса и пытаются бороться с беззаконием на городских улицах. В самом криминальном районе, который получил название «сектор X-13», творится полный беспорядок: бандиты безнаказанно торгуют наркотиками, регулярно происходят убийства и ограбления. Главные герои получают задание патрулировать этот опасный участок – сложная и ответственная работа, на которой постоянно нужно быть начеку. Каждая минута в тринадцатом секторе может ознаменоваться новым преступлением.

Простым патрульным предстоит мужественно выполнять свою работу, совершая подвиги каждый день.

«Дело Ричарда Джуэлла», 2019

Ричард – охранник, спасший в 1996 году невероятное количество жизней во время проведения Олимпийских игр. Мужчина увидел бомбу на стадионе и вовремя сообщил об этом службе безопасности, а затем помогал эвакуироваться тысячам зрителей. Устройство деактивировали, но геройский поступок приводит Джуэлла к серьезным проблемам: СМИ поворачивает дело против него, выставляя в глазах окружающих подозреваемым в попытке теракта. Невиновный мужчина, который всего лишь выполнял свой долг, становится объектом травли мирового масштаба, его жизнь и карьера рушатся на глазах.

Фильм создан по реальным событиям.

«Полицейский седан», 2019

Рэй уже четверть века служит в полиции Лос-Анджелеса. Однажды к нему приставляют напарника. Ник – идеалист, недавно переведенный из Окленда, потомственный полицейский, пытающийся всем доказать, что он настоящий профессионал. Он тщательно соблюдает правила, охраняя закон. Рэй скептически встречает нового коллегу, а его методы работы с криминальными делами шокируют Ника. В первую же совместную смену напарники попадают в круговорот опасных событий, оказываются в преследовании и сталкиваются с преступниками лицом к лицу.

После сложной ночи Нику предстоит переосмыслить свои взгляды на работу в полиции.

«Полицейский из Беверли-Хиллз», 1984

Аксель Фоули – опытный полицейский, работающий в Детройте. Однажды его друг погибает при странных обстоятельствах. Аксель начинает расследовать убийство и понимает, что зацепки ведут в Лос-Анджелес. Но в Беверли Хиллз ему не спешат помогать – у полиции хватает дел, чтобы тратить время на детектива-выскочку.

Фоули нужно во что бы то ни стало заручиться поддержкой местных копов, чтобы выйти на след преступников и восстановить справедливость.

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