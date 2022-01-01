Тюрьма – это страшно, а самое ужасное, что от попадания в этот ад не застрахован даже законопослушный человек. Фильмы о зоне рассказывают, как живут те, кто поплатился за свои преступления или попал в заключение волей обстоятельств и обмана.

Пять лучших фильмов про зону

Решетки на окнах, бронированные двери и суровая охрана – для большинства этими ассоциациями ограничиваются познания о тюрьме. Заключенные предстают в мыслях далеких от темы людей суровыми и озлобленными созданиями, жестокими, опасными и беспринципными. Но все ли зэки попадают в камеру по заслугам? Кинематограф демонстрирует истории, герои которых – совершенно разные люди, от кровожадных маньяков до несчастных, преданных кем-то и угодивших в тюрьму незаслуженно. Как они справляются с тяжелыми обстоятельствами и как в итоге складывается их судьба?

«Законопослушный гражданин», 2009

Клайд Шелтон, добропорядочный американец, потерял семью при трагических обстоятельствах: его жену и маленькую дочь зверски убили бандиты. Несовершенная система правосудия оставляет одного из убийц на свободе, что приводит главного героя в отчаяние, а затем в ярость. Он принимает решение самостоятельно восстановить справедливость. После рокового дня прошло десять лет, и все соучастники содеянного начинают погибать.

Даже оказавшись в тюрьме, Шелтон оказывается смертельно опасным для тех, кто перечеркнул его жизнь.

«Смертельная гонка», 2008

Дженсен Эймс, ныне безработный бывший гонщик, перенес ужасное горе. Его жену убили, а в преступлении обвинили его самого из-за ложных показаний свидетеля. Оказавшись в тюрьме, Дженсен вскоре получает интересное предложение от начальницы: поучаствовать в необычных соревнованиях. В гонке между заключенными главный приз – досрочный выход на свободу.

Обдумав сделку, главный герой соглашается, но скоро к нему приходит осознание: результаты известны задолго до старта, и главная задача теперь – остаться живым.

«Зеленая миля», 1999

Культовая кинолента создана по одноименному произведению Стивена Кинга. В тюрьму, где осужденные на смертную казнь ожидают исполнения приговора, привозят Джона Коффи. Этот огромный и устрашающий на вид чернокожий мужчина обвиняется в убийстве двух маленьких девочек. Но у Джона – спокойный и добродушный характер, а со временем выясняется, что он обладает даром исцелять наложением рук.

Пол Эджкомб, начальник тюрьмы, сначала с подозрением относится к новому смертнику, но позже понимает, что заключенный попал в камеру из-за роковой ошибки.

«Три дня на побег», 2010

Лара и Джон, супружеская чета, счастливы и воспитывают ребенка, но однажды в их размеренную жизнь приходит беда. Лару арестовывают, обвиняя в убийстве своей начальницы, и угрожают двадцатью годами заключения. Все улики указывают на нее, но Джон верит, что жена не совершала ужасного преступления, и собирается сделать все, чтобы освободить ее. Правосудие игнорирует мужчину, поэтому он приступает к разработке детального плана побега.

У него есть трое суток до того, как Лару переведут в другую тюрьму.

«Всегда верен», 2019

Кэл – офицер полиции, принципиально и честно следующий закону. Его брат Ойстер – противоположность, безответственный и непутевый молодой человек, постоянно влипающий в неприятности. Однажды Кэлу приходится отправить Ойстера в тюремное заключение из-за обвинения в убийстве. Затем главный герой отправляется на службу в зону военных действий, а после возвращения обнаруживает, что жизнь Ойстера превратили в ад.