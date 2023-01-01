Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглецы 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный путь Звездный путь
Киноафиша Фильмы Звездный путь Фильмы похожие на Звездный путь
Star Trek Звездный путь 2009 / США
7.7 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Звездный путь

Вся информация о фильме
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.0
Миссия
Миссия "Серенити"
приключения, фантастика, боевик 2005, США
7.0
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.0
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда
боевик, семейный, приключения, фантастика 1977, США
7.0
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Супер 8
Супер 8
фантастика 2011, США
6.0
Звездный путь: Возмездие
Звездный путь: Возмездие
боевик, приключения, фантастика 2002, США
6.0
Звездный путь: Восстание
Звездный путь: Восстание
боевик, приключения, фантастика 1998, США
6.0
Звездный путь: Первый контакт
Звездный путь: Первый контакт
боевик, приключения, фантастика, триллер 1996, США
7.0
Звездный путь 7: Поколения
Звездный путь 7: Поколения
боевик, приключения, мистика 1994, США
6.0
Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звездный путь VI: неоткрытая страна
боевик, фантастика, триллер, мистика 1991, США
7.0
Звёздный путь 4: Дорога домой
Звёздный путь 4: Дорога домой
приключения, комедия, фантастика 1986, США
7.0
Звёздный путь 3: В поисках Спока
Звёздный путь 3: В поисках Спока
боевик, приключения, фантастика 1984, США
6.0
Звёздный путь 2: Гнев Хана
Звёздный путь 2: Гнев Хана
боевик, приключения, фантастика 1982, США
7.0
Звёздный путь: Фильм
Звёздный путь: Фильм
приключения, мистика, фантастика 1979, США
6.0
Звёздный путь 4
фантастика, приключения , США
0.0
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.0
Спектральный анализ
Спектральный анализ
боевик 2016, США
6.0
Добро пожаловать к людям
Добро пожаловать к людям
драма 2012, США
7.0
Мстители: Финал
Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.0
Мстители: Война бесконечности
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.0
Предел риска
Предел риска
драма 2010, США
7.0
Парни в группе
Парни в группе
драма 2020, США
6.0
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь
2023, США, ужасы
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Такие разные Тихонов и Сошальский были мужьями одной актрисы: глазам не поверите
Клюев бросил сына и пожалел: причина смерти мальчика — большая загадка
Изменился не только нос: хирург вывел Арзамасову на чистую воду
Меняют мужчин как перчатки: женщины с этими именами никогда не бывают одиноки
Мужчина-зомби решился убрать все тату: такого результата никто не ждал
Известная актриса прошла 7 кругов ада из-за Веры Ворониной: родные звонят и сочувствуют
Понятно, почему «Оскар» не дали: эти ляпы в фильме «Троя» возмутительны
«Проблем хватает»: Чернышев и Заворотнюк остались один на один с бедой
Скрывала и берегла: как выглядит приемная дочь Веры Васильевой
До 13 августа жизнь будет похожа на американские горки: особенно у этих знаков зодиака
Толстая и тонкий: Меладзе и Джанабаева уже не те, что прежде
Тест: на кого из британской королевской семьи вы похожи больше всего?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше