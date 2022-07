1 Star Trek Michael Giacchino 2:28

2 Narada Boom Michael Giacchino 2:48

3 Hack To the Future Michael Giacchino 1:25

4 Nailin' The Kelvin Michael Giacchino 2:09

5 Labor Of Love Michael Giacchino 2:44

6 Main Title Michael Giacchino 0:46

7 Head To Heart Conversation Michael Giacchino 1:11

8 One Proud Mother Michael Giacchino 1:37

9 Hella Bar Talk Michael Giacchino 1:56

10 The Flask At Hand Michael Giacchino 0:28

11 Welcome Back, Spock Michael Giacchino 1:09

12 Vulcan Gets A Good Drilling Michael Giacchino 1:30

13 Hangar Management Michael Giacchino 2:47

14 Enterprising Young Men (From "Star Trek") Michael Giacchino 3:05

15 Flying Into a Trphlthdl Michael Giacchino 3:23

16 Nero Sighted Michael Giacchino 3:23

17 Matter? I Barely Know Her! Michael Giacchino 2:07

18 Jehosafats Michael Giacchino 3:02

19 Chutes And Matter Michael Giacchino 3:30

20 A Whole In My Hearth Michael Giacchino 0:56

21 I've Fallen And I Can't Beam Up! Michael Giacchino 1:51

22 Spock Goes Spelunking Michael Giacchino 1:30

23 An Endangered Species Michael Giacchino 3:10

24 Galaxy's Worst Sushi Bar Michael Giacchino 2:16

25 Mandatory Leave Of Absence Michael Giacchino 1:18

26 Dad's Route To School Michael Giacchino 0:35

27 Frozen Dinner Michael Giacchino 1:30

28 You Snowin' Me? Michael Giacchino 0:50

29 Nice To Meld You Michael Giacchino 3:13

30 Hail To The Chief Michael Giacchino 0:51

31 I Gotta Beam Me Michael Giacchino 2:03

32 Scotty's Tanked Michael Giacchino 1:39

33 What's With You? Michael Giacchino 2:12

34 Either Way, Someone's Going Down Michael Giacchino 2:43

35 Trekking Down The Narada Michael Giacchino 2:32

36 Run And Shoot Offense Michael Giacchino 2:03

37 Does It Still McFly? Michael Giacchino 2:03

38 Nero Death Experience Michael Giacchino 5:38

39 Nero Fiddles, Narada Burns Michael Giacchino 2:29

40 Black Holes Have A Lot Of Pull Michael Giacchino 0:56

41 Back From Black Michael Giacchino 0:59

42 That New Car Smell Michael Giacchino 4:45

43 To Boldly Go Michael Giacchino / Gene Roddenberry 0:27