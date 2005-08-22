Космический "морской волк" и ветеран Гражданской Галактической войны Малькольм "Мэл" Рейнольдс – теперь всего лишь капитан транспортного корабля. Когда они взяли на борт пассажиров – молодого доктора и его странную сестру с телепатическими способностями, ни он, ни его товарищи не предполагали, в какую историю ввяжутся. Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов – и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов Жнецов, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту "Серенити".