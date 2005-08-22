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Постер фильма Миссия "Серенити"
7.6
Киноафиша Фильмы Миссия "Серенити"
7.6

Миссия "Серенити"

, 2005
Serenity
США / приключения, фантастика, боевик / 18+
Постер фильма Миссия "Серенити"
7.6

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Действие фильма разворачивается в далеком будущем. По счастливой или не очень случайности на борту звездолета «Серенити», команда которого занимается межпланетной контрабандой, оказываются доктор Саймон и его сестра Ривер, наделенная телепатическими способностями. Как оказалось, девушка узнала некую правительственную тайну, поэтому ее преследует Вселенский Альянс. Капитан «Серенити» Мэй Рейнольдс использует дар Ривер при нападении на одну из планет Солнечной системы. Возмущенный такой расчетливостью Саймон собирается покинуть звездолет вместе с сестрой, но по пути в безопасное место с Ривер происходит нечто странное. Хрупкая девушка ловит кодовый сигнал, впадает в транс и превращается в машину для убийств…

  • События фильма происходят во вселенной популярного научно-фантастического сериала «Светлячок», выходившего на экраны с 2002 по 2003 год.
  • В 2007 году DVD-диски с сериалом «Светлячок» и фильмом «Миссия «Серенити» были в числе прочего доставлены на Международную космическую станцию астронавтом Стивеном Суонсоном. 
  • Саммер Глау, исполнившая в фильме роль Ривер, на протяжении трех месяцев готовилась к съемкам под руководством боевых хореографов.

Космический "морской волк" и ветеран Гражданской Галактической войны Малькольм "Мэл" Рейнольдс – теперь всего лишь капитан транспортного корабля. Когда они взяли на борт пассажиров – молодого доктора и его странную сестру с телепатическими способностями, ни он, ни его товарищи не предполагали, в какую историю ввяжутся. Спасаясь сразу от нескольких могущественных врагов – и от военных сил тоталитарного Вселенского Альянса, и от ужасных каннибалов Жнецов, команда корабля даже не догадывалась, какая угроза скрывается на борту "Серенити".

В ролях

Нэйтан Филлион
Нэйтан Филлион
Mal
Джина Торрес
Джина Торрес
Зои
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Wash
Морена Баккарин
Морена Баккарин
Inara
Адам Болдуин
Адам Болдуин
Jayne
Шон Маэр
Шон Маэр
Simon
Саммер Глау
Саммер Глау
River
Рон Гласс
Рон Гласс
Shepherd Book
Сара Полсон
Сара Полсон
Джуэл Стэйт
Джуэл Стэйт
Kaylee
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Оперативник
Режиссер Джосс Уидон
Сценарист Джосс Уидон
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 января 2006
Премьера в мире 22 августа 2005
Дата выхода
13 октября 2005 Россия UPI 16+
29 сентября 2005 Австралия
25 ноября 2005 Австрия
7 октября 2005 Беларусь
30 ноября 2005 Бельгия
28 октября 2005 Бразилия
7 октября 2005 Великобритания
24 ноября 2005 Венгрия
24 ноября 2005 Германия
21 февраля 2006 Греция
25 ноября 2005 Дания
31 мая 2006 Египет
7 октября 2005 Ирландия
18 ноября 2005 Исландия
21 октября 2005 Испания
25 ноября 2005 Италия
13 октября 2005 Казахстан
30 сентября 2005 Канада
29 марта 2006 Кувейт
19 января 2006 Малайзия
17 ноября 2005 Нидерланды
10 ноября 2005 Новая Зеландия
2 декабря 2005 Норвегия
29 декабря 2005 Перу
2 декабря 2005 Польша
6 октября 2005 Португалия
30 сентября 2005 США
2 декабря 2005 Турция
13 октября 2005 Украина
15 февраля 2006 Филиппины
19 октября 2005 Франция
25 ноября 2005 Швейцария
25 ноября 2005 Швеция
18 ноября 2005 Эстония
MPAA PG-13
Бюджет $39 000 000
Сборы в мире $40 449 130
Производство Universal Pictures, Barry Mendel Productions
Другие названия
Serenity, Firefly, Firefly: The Movie, Serenity - L'ultime rébellion, Serenity - põgenemine uude maailma, Serenity: A Luta pelo Amanhã, Serenity: Flucht in neue Welten, Serenity: Gizemli Yolculuk, Sứ Mệnh Hiểm Nguy, Testing Purpose, Vesoljska ladja Serenity, Миссия «Серенити», Місія Сереніті, Свемирски брод Спокој, Серенити, セレニティー, 衝出寧靜號, Firefly - Serenity, 宁静号, เซเรนิตี้ ล่าสุดขอบจักรวาล

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 18 голосов
7.8 IMDb
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саундтрек фильма Миссия "Серенити"

Наша рецензия

В Serenity Джосс Уэдон, автор четвертого «Чужого» и «Баффи», перенес на большой экран собственный телесериал Firefly, практически неизвестный в России, зато довольно популярный у себя на родине. Отсюда – неизбежные «родимые пятна» фантастики, особенно в ее телеварианте: наивный сюжет, слабая актерская игра и не слишком вразумительные, плохо запоминающиеся персонажи. Вообще, конечно, «Миссия “Серенити”» – далеко не самый плохой фильм своего жанра, даже, я бы сказал, достаточно симпатичный.…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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