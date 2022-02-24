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Закари Куинто

Zachary Quinto
Закари Куинто
Закари Куинто Zachary Quinto
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Дата рождения
2 июня 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Закари Куинто

Закари Куинто – американский актер, родился 2 июня 1977 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Когда Закари было семь лет, его отец скоропостижно скончался от рака. Куинто – наполовину итальянец, наполовину ирландец. В 1995 году он окончил центральную католическую школу, на сцене которой состоялся его дебют: он сыграл второстепенную роль в мюзикле и даже получил за свою работу премию Gene Kelly Award. В 1999 году Закари получил диплом Университета драмы Карнеги Меллона. О карьере киноактера Куинто мечтал еще с ранних лет.

Фильмы и сериалы с Закари Куинто

На телеэкранах Куинто впервые появился в 2000 году в сериале «Другие». После этого начинающий актер эпизодически появился в таких известных телепроектах, как «C.S.I.: Место преступления» (2002), «Клиент всегда мертв» (2003) и «Зачарованные» (2003). Первую заметную роль Закари исполнил в третьем сезоне популярного сериала  «24 часа» (2003-2004), где сыграл в 23 эпизодах. Также актера можно увидеть в таких фильмах, как «Новая Жанна Д`Арк» (2004), «Слепое правосудие» (2005) и «Близнецы» (2006).

Закари Куинто – «Герои»

Первую известь Закари получил благодаря участию в сериале «Герои», над которым он работал с 2006 по 2010 год. В этом мистическом телесериале ему досталась роль Гэбриэля Грея по прозвищу «Сайлар», серийного убийцы. В сериале также снимались Хейден Панеттьер, Маси Ока, Эдриан Пасдар и др.

Закари Куинто – «Звездный путь»

В 2009 году Куинто предстал на большом экране в образе молодого Спока во франшизе знаменитой картины «Звездный путь», режиссером которой стал Джей Джей Абрамс. Картина была очень успешной в прокате, окупившись дважды, а также получила высокие оценки критиков. Куинто сыграл Спока также в фильмах «Стартрек: Возмездие» (2013) и «Стартрек: Бесконечность» (2016).

Новая волна популярности пришла к актеру благодаря его участию в первых двух сезонах популярного телесериала «Американская история ужасов» (2011-2013). Еще одним ярким проектом в фильмографии Закари является экономический триллер «Предел риска», где его партнерами по съемочной площадке стали Кевин Спейси, Пол Беттани и Деми Мур. В этой картине он также выступал в качестве продюсера. На счету Куинто также роли в таких фильмах, как «Сколько у тебя?» (2011), «Девочки» (2015), «Приглашение» (2015), «Хитмэн: Агент 47» (2015), «Сноуден» (2016) и «Меня зовут Майкл» (2015), последний из которых принес Куинто, Эмме Робертс и Джеймсу Франко премию FilmOut Festival Awards 17-го ЛГБТ-кинофестиваля «FilmOut» в Сан-Диего.

Личная жизнь Закари Куинто

Закари является открытым геем, он совершил каминг-аут в октябре 2011 года. С 2010 года пресса приписывала актеру роман с американским певцом и актером Джонатаном Гроффом. Сам Куинто подтвердил эти слухи лишь в 2012 году, а летом 2013 Закари и Джонатан расстались. С 2013 года актер состоит в отношениях с моделью Майлзом МакМилланом. С 2015 года пара переехала на Манхэттен в совместно купленный дом.

Интересные факты о Закари Куинто

- Самыми известными ролями актера являются роли Сайлара из «Героев» и Спока из «Звездного пути».

- Первую награду Закари Куинто получил еще в школе за роль генерала в постановке «Пираты Перназа».

- К тому, чтобы заявить во всеуслышание о своей ориентации, Закари подтолкнуло самоубийство четырнадцатилетнего подростка Джеймса Родемейера, который долгое время страдал от нападок со стороны сверстников и перед смертью оставил откровенное видеообращение, вмиг получившее большую огласку в США. Эта ситуация изменила жизнь актера, и благодаря Родемейеру он нашел в себе силы признаться обществу.

- Рост актера – 193 см.

Фильмография Закари Куинто
Distant
комедия, драма, фантастика 2022, США
0.0
Парни в группе
Парни в группе
драма 2020, США
6.0
Супермен: Человек завтрашнего дня
Супермен: Человек завтрашнего дня
анимация 2020, США
6.0
Птица высокого полёта
Птица высокого полёта
драма 2019, США
6.0
Отель «Артемида»
Отель «Артемида»
криминал, боевик, триллер 2018, Великобритания
6.0
Сноуден
Сноуден
драма, триллер, биография 2016, Германия / США
6.0
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
фантастика, боевик, приключения 2016, США
7.0
Ради Спока
Ради Спока
документальный 2016, Канада / США
8.0
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До официального анонса актерский состав «Звездного пути» был не в курсе о запуске четвертой части Переговоры пока ведутся лишь с Крисом Пайном.
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24 февраля 2022 15:41
Студия Paramount анонсировала «Звездный путь 4» с Крисом Пайном, Закари Куинто и другими звездами предыдущих фильмов Съемки должны начаться в конце текущего года.https://www.kinoafisha.info/person/8112091/
Написать
16 февраля 2022 14:07
Закари Куинто и Джейкоб Элорди сыграют в криминальном триллере на основе реальных событий В центре сюжета окажутся дрессировщик животных и серийный убийца.
Написать
3 июня 2021 16:49
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