Закари Куинто – американский актер, родился 2 июня 1977 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Когда Закари было семь лет, его отец скоропостижно скончался от рака. Куинто – наполовину итальянец, наполовину ирландец. В 1995 году он окончил центральную католическую школу, на сцене которой состоялся его дебют: он сыграл второстепенную роль в мюзикле и даже получил за свою работу премию Gene Kelly Award. В 1999 году Закари получил диплом Университета драмы Карнеги Меллона. О карьере киноактера Куинто мечтал еще с ранних лет.

Фильмы и сериалы с Закари Куинто

На телеэкранах Куинто впервые появился в 2000 году в сериале «Другие». После этого начинающий актер эпизодически появился в таких известных телепроектах, как «C.S.I.: Место преступления» (2002), «Клиент всегда мертв» (2003) и «Зачарованные» (2003). Первую заметную роль Закари исполнил в третьем сезоне популярного сериала «24 часа» (2003-2004), где сыграл в 23 эпизодах. Также актера можно увидеть в таких фильмах, как «Новая Жанна Д`Арк» (2004), «Слепое правосудие» (2005) и «Близнецы» (2006).

Закари Куинто – «Герои»

Первую известь Закари получил благодаря участию в сериале «Герои», над которым он работал с 2006 по 2010 год. В этом мистическом телесериале ему досталась роль Гэбриэля Грея по прозвищу «Сайлар», серийного убийцы. В сериале также снимались Хейден Панеттьер, Маси Ока, Эдриан Пасдар и др.

Закари Куинто – «Звездный путь»

В 2009 году Куинто предстал на большом экране в образе молодого Спока во франшизе знаменитой картины «Звездный путь», режиссером которой стал Джей Джей Абрамс. Картина была очень успешной в прокате, окупившись дважды, а также получила высокие оценки критиков. Куинто сыграл Спока также в фильмах «Стартрек: Возмездие» (2013) и «Стартрек: Бесконечность» (2016).

Новая волна популярности пришла к актеру благодаря его участию в первых двух сезонах популярного телесериала «Американская история ужасов» (2011-2013). Еще одним ярким проектом в фильмографии Закари является экономический триллер «Предел риска», где его партнерами по съемочной площадке стали Кевин Спейси, Пол Беттани и Деми Мур. В этой картине он также выступал в качестве продюсера. На счету Куинто также роли в таких фильмах, как «Сколько у тебя?» (2011), «Девочки» (2015), «Приглашение» (2015), «Хитмэн: Агент 47» (2015), «Сноуден» (2016) и «Меня зовут Майкл» (2015), последний из которых принес Куинто, Эмме Робертс и Джеймсу Франко премию FilmOut Festival Awards 17-го ЛГБТ-кинофестиваля «FilmOut» в Сан-Диего.

Личная жизнь Закари Куинто

Закари является открытым геем, он совершил каминг-аут в октябре 2011 года. С 2010 года пресса приписывала актеру роман с американским певцом и актером Джонатаном Гроффом. Сам Куинто подтвердил эти слухи лишь в 2012 году, а летом 2013 Закари и Джонатан расстались. С 2013 года актер состоит в отношениях с моделью Майлзом МакМилланом. С 2015 года пара переехала на Манхэттен в совместно купленный дом.