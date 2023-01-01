Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный путь Звездный путь
Киноафиша Фильмы Звездный путь Звездный путь, 2009: актеры и роли
Star Trek Звездный путь 2009 / США
7.7 Оцените
122 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Звездный путь, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс J.J. Abrams
В ролях
Крис Пайн Крис Пайн Chris Pine Закари Куинто Закари Куинто Zachary Quinto Эрик Бана Эрик Бана Eric Bana Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Зои Салдана Зои Салдана Zoe Saldana Карл Урбан Карл Урбан Karl Urban Брюс Гринвуд Брюс Гринвуд Bruce Greenwood Джон Чо Джон Чо John Cho Саймон Пегг Саймон Пегг Simon Pegg Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Дженнифер Моррисон Дженнифер Моррисон Jennifer Morrison Бен Кросс Бен Кросс Ben Cross Клифтон Коллинз мл. Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr. Крис Хемсворт Крис Хемсворт Chris Hemsworth Павел Личникофф Павел Личникофф Pavel Lychnikoff Пол МакДжиллион Пол МакДжиллион Paul McGillion
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App