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Звездный путь
Звездный путь, 2009: актеры и роли
Star Trek
Звездный путь
2009 / США
Трейлер
7.7
Оцените
122
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Звездный путь, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Джей Абрамс
J.J. Abrams
В ролях
Крис Пайн
Chris Pine
Закари Куинто
Zachary Quinto
Эрик Бана
Eric Bana
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Зои Салдана
Zoe Saldana
Карл Урбан
Karl Urban
Брюс Гринвуд
Bruce Greenwood
Джон Чо
John Cho
Саймон Пегг
Simon Pegg
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Дженнифер Моррисон
Jennifer Morrison
Бен Кросс
Ben Cross
Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
Крис Хемсворт
Chris Hemsworth
Павел Личникофф
Pavel Lychnikoff
Пол МакДжиллион
Paul McGillion
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