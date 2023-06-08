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Киноафиша Фильмы Звёздный путь 4
Untitled Star Trek Sequel

Звёздный путь 4,

США
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о выходе в прокат
Премьера в России 8 июня 2023
Премьера в мире 8 июня 2023
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Мэтт Шекман
В ролях
Крис Пайн
Крис Пайн
Закари Куинто
Закари Куинто
Зои Салдана
Зои Салдана
Карл Урбан
Карл Урбан
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Все актеры и съемочная группа
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До официального анонса актерский состав «Звездного пути» был не в курсе о запуске четвертой части Переговоры пока ведутся лишь с Крисом Пайном.
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24 февраля 2022 15:41
Студия Paramount анонсировала «Звездный путь 4» с Крисом Пайном, Закари Куинто и другими звездами предыдущих фильмов Съемки должны начаться в конце текущего года.https://www.kinoafisha.info/person/8112091/
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16 февраля 2022 14:07
Квентин Тарантино отказался от идеи снять фильм во вселенной «Стартрека» Режиссер решил не ввязываться в авантюру с франшизами. 
Написать
16 января 2020 11:33
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