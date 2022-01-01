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Все части «Стар Трека»
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Все части «Стар Трека»

Легендарная научно-фантастическая медиафраншиза американского производства стартовала в далеком 1966-м. Идейным автором, а также основоположником киновселенной является продюсер и сценарист Джин Родденберри.

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По году По рейтингу По названию
Стартрек: Бесконечность
Стартрек: Бесконечность
7.0
фантастика, боевик, приключения
2016, США
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие
6.0
боевик, фантастика, приключения
2013, США
Звездный путь
Звездный путь
7.0
боевик, фантастика, драма
2009, США
Звездный путь: Возмездие
Звездный путь: Возмездие
6.0
боевик, приключения, фантастика
2002, США
Звездный путь: Восстание
Звездный путь: Восстание
6.0
боевик, приключения, фантастика
1998, США
Звездный путь: Первый контакт
Звездный путь: Первый контакт
7.0
боевик, приключения, фантастика, триллер
1996, США
Звездный путь 7: Поколения
Звездный путь 7: Поколения
6.0
боевик, приключения, мистика
1994, США
Звездный путь VI: неоткрытая страна
Звездный путь VI: неоткрытая страна
7.0
боевик, фантастика, триллер, мистика
1991, США
Звёздный путь 5: Последний рубеж
Звёздный путь 5: Последний рубеж
5.0
боевик, приключения, фэнтези
1989, США
Звёздный путь 4: Дорога домой
Звёздный путь 4: Дорога домой
7.0
приключения, комедия, фантастика
1986, США
Звёздный путь 3: В поисках Спока
Звёздный путь 3: В поисках Спока
6.0
боевик, приключения, фантастика
1984, США
Звёздный путь 2: Гнев Хана
Звёздный путь 2: Гнев Хана
7.0
боевик, приключения, фантастика
1982, США
Звёздный путь: Фильм
Звёздный путь: Фильм
6.0
приключения, мистика, фантастика
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В каком порядке смотреть все фильмы серии «Звездный путь» (Star Trek)

В кинематографическом арсенале «треккеров» насчитывается около восьми телесериалов, включая оригинальный сериал, и более десяти полнометражных фильмов. Кроме того, были выпущены мультипликационные сериалы. Существуют тематические настолки, компьютерные игры. По мотивам культового «Звездного пути» созданы и литературные произведения (книги, романы, комиксы, журналы).

Фильмы оригинального сериала

Оригинальный фантастический киноцикл состоит из шести полнометражек.

1979, «Звездный путь». События киноленты Роберта Уайза разворачиваются в 2273 году, когда команда Звездного флота находит скрытую силу внеземного происхождения, которая устремлена к Земле.

1982, «Звездный путь 2: Гнев Хана». В фильме Николаса Мейера фигурирует знаменитый капитан Спок и его стажеры. Действие происходит в 2285-м.

1984, «Звездный путь 3: В поисках Спока». Полнометражка Леонарда Нимойя является первым фильмом франшизы, где стали использовать клингонский язык. Сюжет привязан к 2285 году.

1986, «Звездный путь 4: Дорога домой». Сиквел Леонарда Нимойя продолжает идею третьего фильма. Адмирал Кирк и его команда занимаются спасением Земли.

1989, «Звездный путь 5: Последний рубеж». Кинокартина Уильяма Шетнера описывает события 2287 года. Кирк снова ввязывается в опасные приключения из-за вулканца по имени Сайбок.

1991, «Звездный путь 6: Неоткрытая страна». Заключительная кинолента принадлежит Николасу Мейеру. Время действия – 2293 год.

«Звездный путь» следующего поколения

Научно-фантастическая тетралогия представлена киноработами трех режиссеров: Дэвида Карсона, Джонатана Фрэйкса, Стюарда Бэрда.

1994, «Звездный путь: Поколения». События фильма происходят в двух временных отрезках – это 2293 и 2371 годы. Звездолет «Энтерпрайз-B» совершает торжественный первый полет.

1996, «Звездный путь: Первый контакт». Кинолента создана по мотивам телевизионного сериала «Следующее поколение». Сюжет охватывает 2373 и 2063 годы.

1998, «Звездный путь: Восстание». 2375 год, секретная деятельность раскрыта на райской планете Баку. Пикард собирается остановить беззаконие.

2002, «Звездный путь: Возмездие». В 2379 году заседание на планете Ромул завершается массовым убийством. Пикару придется совершить несколько отчаянных шагов.

Перезагрузка (временная линия Кельвина)

В 2007 году было принято решение о возрождении культовой кинематографической франшизы. По факту же, обновленная трилогия стала альтернативным продолжением фантастического киноцикла. Неофициальные названия «временная линия Кельвина» или «шкала Кельвина» связаны со звездолетом «USS Kelvin», который принял участие в создающем новую реальность событии.

2009, «Звёздный путь»

В 24 веке Ромул разрушен сверхновой звездой. Спок создает искусственную черную дыру, в которую сам и попадает вместе с судном Нерона. Чтобы спасти Вселенную, в дело включается молодая версия капитана Спока.

2013, «Стартрек: Возмездие»

Агент Джон Харрисон взрывает тайную установку в Лондоне, убивает вышестоящих коллег в Сан-Франциско, после чего сбегает на Кронос. Теперь экипажу «Энтерпрайза» необходимо привлечь преступника к ответственности, не развязывая войну с клингонцами.

2016, «Стартрек: Бесконечность»

Колония инопланетных микро-суден захватывает корабль «Энтерпрайз». Команде приходится покинуть судно и ступить на незнакомую планету. У экипажа появляется неожиданный враг в лице социопата Кролла. Кстати, киноленту выпустили аккурат к пятидесятилетию франшизы «Звездный путь».

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