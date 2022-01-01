Звёздный путь 4: Дорога домой, 1986

Возвращаясь домой с Вулкана на экспроприированном клингонском космическом корабле, Кирк и его команда заранее готовятся к худшему. Хотя долг чести выполнен, и Спок снова с нами живой и здоровый, у команды нет более причин радоваться, особенно когда они начинают вспоминать о попутно содеянных проступках.

Неподчинение приказу, угнанный, а затем и самоликвидированный «Энтерпрайз», саботированный «Эксцельсиор» - все это заставляет их строить отнюдь не радужные предположения относительно того, чем их встретит Земля.

Но реальность оказывается куда мрачнее - к Земле приблизился огромный космический корабль неизвестной конструкции, транслирующий на планету запросы на языке китов, к 23-му веку окончательно вымерших. Странный корабль имеет свойство воздействовать на погоду, которая устраивает на Земле сплошные ливни, грозы, ураганы и смерчи. Анализ ситуации позволяет предположить, что если благодаря какому-то чуду на Земле снова появятся киты, то это стабилизирует ситуацию и разрешит надвигающийся конфликт.

И как вы думаете, кто способен сотворить чудо? Естественно, капитан Кирк и его команда! Они готовы отправиться в прошлое для того, чтобы найти китов и доставить их в будущее ради спасения всей планеты.

Их путешествие начинается...