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Звёздный путь 4: Дорога домой Звёздный путь 4: Дорога домой
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Звёздный путь 4: Дорога домой, 1986

1986 / США
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Возвращаясь домой с Вулкана на экспроприированном клингонском космическом корабле, Кирк и его команда заранее готовятся к худшему. Хотя долг чести выполнен, и Спок снова с нами живой и здоровый, у команды нет более причин радоваться, особенно когда они начинают вспоминать о попутно содеянных проступках.

Неподчинение приказу, угнанный, а затем и самоликвидированный «Энтерпрайз», саботированный «Эксцельсиор» - все это заставляет их строить отнюдь не радужные предположения относительно того, чем их встретит Земля.

Но реальность оказывается куда мрачнее - к Земле приблизился огромный космический корабль неизвестной конструкции, транслирующий на планету запросы на языке китов, к 23-му веку окончательно вымерших. Странный корабль имеет свойство воздействовать на погоду, которая устраивает на Земле сплошные ливни, грозы, ураганы и смерчи. Анализ ситуации позволяет предположить, что если благодаря какому-то чуду на Земле снова появятся киты, то это стабилизирует ситуацию и разрешит надвигающийся конфликт.

И как вы думаете, кто способен сотворить чудо? Естественно, капитан Кирк и его команда! Они готовы отправиться в прошлое для того, чтобы найти китов и доставить их в будущее ради спасения всей планеты.

Их путешествие начинается...

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 26 ноября 1986
Возраст 12+
Режиссер
Леонард Нимой
В ролях
Уильям Шетнер
Уильям Шетнер
Леонард Нимой
ДеФорест Келли
Джеймс Духан
Майкл Берриман
Майкл Берриман
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Звёздный путь 4: Дорога домой
Кадры из фильма Все кадры
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