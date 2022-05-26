Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джей Джей Абрамс

Джей Джей Абрамс

J.J. Abrams
Джей Джей Абрамс
Джей Джей Абрамс J.J. Abrams
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
27 июня 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Джей Джей Абрамса

Американский режиссёр кино и телевидения и сценарист Джей Джей Абрамс родился 27 июня 1966 года в Нью-Йорке. Когда Абрамсу было 8 лет, он побывал на школьной экскурсии на студии Universal. С тех самых пор он загорелся мечтой попасть на съёмочную площадку в будущем и не видел себя ни в какой другой сфере. Кино снимать Джей Джей начал в юном возрасте, отправляя свои работы на самые разные кинофестивали и заводя новые знакомства. Когда будущий режиссёр учился на старших курсах, он вместе с другом написал сценарий и продал его компании Touchstone Pictures, который позже превратился в фильм «Красивая жизнь» в главной роли с Джеймсом Белуши. Он также выступил на съёмках в качестве продюсера.

Джей Джей Абрамс – Фильмы

После окончания колледжа и удачно проданного сценария, для Джей Джей Абрамса открылось множество дверей, которые вели к его мечте. В 1991 году он написал сценарий к фильму «Кое-что о Генри» с Харрисоном Фордом, а в 1992 – для картины «Вечно молодой» с Мэлом Гибсоном. В 1998 году на экраны вышел фильм «Армагеддон» Майкла Бэя, сценарий к которому также написал Абрамс. Но главным прорывом в его карьере стал сериал «Шпионка» с Дженнифер Гарнер, который покорил зрителей по всему миру. Именно это событие дало ему шанс попробовать себя в большом кино. В результате в 2006 году на мировые экраны вышел фильм «Миссия невыполнима 3», ставший самым дорогим в истории режиссёрским дебютом. Также важно отметить участие режиссёра на телевидении, где он работал над сериалами «Офис» и «Остаться в живых», в котором он выступил в качестве главного идейного вдохновителя.

Джей Джей Абрамс – «Стартрек»

Спустя три года после большого дебюта, Абарамс возвращается на большие экраны с перезапуском легендарного сериала – полнометражным фильмом «Звёздный путь», где главные роли сыграли Крис Пайн, Закари Куинто, Эрик Бана, Карл Урбан, Зои Салдана и Антон Ельчин. Картину ждал большой кассовый успех, и при бюджете в 150 миллионов долларов, она собрала в прокате практически 400. А в 2013 году вышло продолжение под названием «Стартрек: Возмездие», к которому присоединился Бенедикт Камбербэтч. В итоге фильм собрал свыше 400 миллионов долларов. В перерыве между съёмками космической франшизы, Абрамс также выпустил фильм «Супер 8», который имел колоссальный успех и признание.

Джей Джей Абрамс – «Звёздные войны»

На этом покорения космических рубежей для режиссёра не закончились. После продажи компании Lucasfilm Диснею стало известно, что свет увидят новые эпизоды «Звёздных войн». Джордж Лукас подписал контракт с Джей Джей Абрамсом, в результате чего в 2015 году зрители увидели его фильм «Звёздные войны: Пробуждение силы». Критики и публика неоднозначно восприняли картину, упрекая Абрамса в фансервисе и копировании сюжета старой трилогии, однако ей всё равно удалось собрать огромную кассу. Сам Джордж Лукас был несказанно рад, что именно Джей Джею выпала возможность стать его наследием, но вскоре после выхода фильма он отзывался об увиденном крайне негативно.

Джей Джей Абрамс – Личная жизнь

Режиссёр Джей Джей Абрамс состоит в браке со специалистом по связям с общественностью Кэтти МакГрат. У пары также есть трое детей – два сына и дочь. Абрамс является примерным семьянином.

Интересные факты о Джей Джей Абрамсе

- Джей Джей Абрамс является основателем компании Bad Robot, выпустившей сериал «Остаться в живых», а также фильмы «Монстро» и «Кловерфилд,10». Два последних являются связанными между собой, а их съёмки всегда покрыты таинственной атмосферой. Например, к «Монстро» была подготовлена нестандартная пиар-кампания, а о выходе «Кловерфилда,10» стало известно буквально за месяц до релиза.

- Абрамс очень любит ссылаться на собственные же проекты в других своих работах. Например, в «Монстро» есть отсылки к «Остаться в живых» и «Шпионке».

Фильмография Джей Джей Абрамса
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.0
С любовью, Антоша
С любовью, Антоша
документальный 2019, США
8.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.0
Стартрек: Возмездие
Стартрек: Возмездие
боевик, фантастика, приключения 2013, США
6.0
Супер 8
Супер 8
фантастика 2011, США
6.0
Звездный путь
Звездный путь
боевик, фантастика, драма 2009, США
7.0
Миссия: Невыполнима 3
Миссия: Невыполнима 3
триллер, боевик, мистика, приключения 2006, Германия / США
7.0
Все фильмы
Фотографии Джей Джей Абрамса Все фотографии
Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс Джей Джей Абрамс
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джей Джей Абрамс готовит игровой сериал на основе манги «Спиди-гонщик» В 2008 году в Голливуде был снят полнометражный фильм о заглавном герое.
Написать
26 мая 2022 14:29
Продюсерская компания Джей Джея Абрамса готовит фильм по игрушечной франшизе Hot Wheels Возможно, у «Форсажа» появится конкурент.
Написать
26 апреля 2022 11:13
До официального анонса актерский состав «Звездного пути» был не в курсе о запуске четвертой части Переговоры пока ведутся лишь с Крисом Пайном.
Написать
24 февраля 2022 15:41
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши