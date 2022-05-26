Американский режиссёр кино и телевидения и сценарист Джей Джей Абрамс родился 27 июня 1966 года в Нью-Йорке. Когда Абрамсу было 8 лет, он побывал на школьной экскурсии на студии Universal. С тех самых пор он загорелся мечтой попасть на съёмочную площадку в будущем и не видел себя ни в какой другой сфере. Кино снимать Джей Джей начал в юном возрасте, отправляя свои работы на самые разные кинофестивали и заводя новые знакомства. Когда будущий режиссёр учился на старших курсах, он вместе с другом написал сценарий и продал его компании Touchstone Pictures, который позже превратился в фильм «Красивая жизнь» в главной роли с Джеймсом Белуши. Он также выступил на съёмках в качестве продюсера.

Джей Джей Абрамс – Фильмы

После окончания колледжа и удачно проданного сценария, для Джей Джей Абрамса открылось множество дверей, которые вели к его мечте. В 1991 году он написал сценарий к фильму «Кое-что о Генри» с Харрисоном Фордом, а в 1992 – для картины «Вечно молодой» с Мэлом Гибсоном. В 1998 году на экраны вышел фильм «Армагеддон» Майкла Бэя, сценарий к которому также написал Абрамс. Но главным прорывом в его карьере стал сериал «Шпионка» с Дженнифер Гарнер, который покорил зрителей по всему миру. Именно это событие дало ему шанс попробовать себя в большом кино. В результате в 2006 году на мировые экраны вышел фильм «Миссия невыполнима 3», ставший самым дорогим в истории режиссёрским дебютом. Также важно отметить участие режиссёра на телевидении, где он работал над сериалами «Офис» и «Остаться в живых», в котором он выступил в качестве главного идейного вдохновителя.

Джей Джей Абрамс – «Стартрек»

Спустя три года после большого дебюта, Абарамс возвращается на большие экраны с перезапуском легендарного сериала – полнометражным фильмом «Звёздный путь», где главные роли сыграли Крис Пайн, Закари Куинто, Эрик Бана, Карл Урбан, Зои Салдана и Антон Ельчин. Картину ждал большой кассовый успех, и при бюджете в 150 миллионов долларов, она собрала в прокате практически 400. А в 2013 году вышло продолжение под названием «Стартрек: Возмездие», к которому присоединился Бенедикт Камбербэтч. В итоге фильм собрал свыше 400 миллионов долларов. В перерыве между съёмками космической франшизы, Абрамс также выпустил фильм «Супер 8», который имел колоссальный успех и признание.

Джей Джей Абрамс – «Звёздные войны»

На этом покорения космических рубежей для режиссёра не закончились. После продажи компании Lucasfilm Диснею стало известно, что свет увидят новые эпизоды «Звёздных войн». Джордж Лукас подписал контракт с Джей Джей Абрамсом, в результате чего в 2015 году зрители увидели его фильм «Звёздные войны: Пробуждение силы». Критики и публика неоднозначно восприняли картину, упрекая Абрамса в фансервисе и копировании сюжета старой трилогии, однако ей всё равно удалось собрать огромную кассу. Сам Джордж Лукас был несказанно рад, что именно Джей Джею выпала возможность стать его наследием, но вскоре после выхода фильма он отзывался об увиденном крайне негативно.

Джей Джей Абрамс – Личная жизнь

Режиссёр Джей Джей Абрамс состоит в браке со специалистом по связям с общественностью Кэтти МакГрат. У пары также есть трое детей – два сына и дочь. Абрамс является примерным семьянином.