Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный путь Звездный путь
Киноафиша Фильмы Звездный путь Награды и номинации фильма Звездный путь
Star Trek Звездный путь 2009 / США
7.8 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Звездный путь

Вся информация о фильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший грим
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Номинант
BAFTA 2010 BAFTA 2010
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Весила 100 кг: после похудения звезда «Миража» вызывает зависть даже у молоденьких
13 лет без Галкина: как живет вдова, которая предала актера перед трагедией
Длинноволосый брюнет: Малахов перестал скрывать сына Сашу от фанатов (фото)
Мужчины с этими именами портят жизнь окружающим: лучше держаться подальше
Проболтался Винокур: Газманов не утаил правду о настоящей фамилии
Над этой нелепицей в «Ночном дозоре» смеются все иностранцы: у нас никто не заметил
Первая красавица за границей: американская внучка Ротару с каждым годом все лучше
Вовсе не голубой: удивитесь, какой цвет глаз на самом деле является исконно русским
Этим блюдом Голубкина навсегда подкупила Миронова: готовится просто и быстро
Сын Хворостовского еще немного и станет Халком: свежее фото поражает
Только 3 девушки из 100 проходят этот IQ тест: а вы сможете?
Любимица Листьева и копия Раневской: как сложилась жизнь самой эпатажной ведущей 90-х
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше