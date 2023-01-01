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Звездный путь
Награды и номинации фильма Звездный путь
Star Trek
Звездный путь
2009 / США
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7.8
Оцените
123
голоса
Рейтинг IMDb: 7.9
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Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Награды и номинации фильма Звездный путь
Вся информация о фильме
Оскар 2010
Лучший грим
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино
Победитель
MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Номинант
BAFTA 2010
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
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