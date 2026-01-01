Оповещения от Киноафиши
Темный рыцарь
Награды и номинации фильма Темный рыцарь
Награды и номинации фильма Темный рыцарь 2008
Оскар 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучший звуковой монтаж
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Золотой глобус 2009
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший грим и причёски
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
Best Special Visual Effects
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший злодей
Победитель
Лучший злодей
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающееся выступление каскадерского ансамбля в телесериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
