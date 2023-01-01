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Темный рыцарь Темный рыцарь
Киноафиша Фильмы Темный рыцарь Темный рыцарь, 2008: актеры и роли
The Dark Knight Темный рыцарь 2008 / США
8.3 Оцените
259 голосов Рейтинг IMDb: 9
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Темный рыцарь, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан Кристофер Нолан Christopher Nolan
В ролях
Кристиан Бэйл Кристиан Бэйл Christian Bale Хит Леджер Хит Леджер Heath Ledger Мэгги Джилленхол Мэгги Джилленхол Maggie Gyllenhaal Гэри Олдман Гэри Олдман Gary Oldman Морган Фриман Морган Фриман Morgan Freeman Аарон Экхарт Аарон Экхарт Aaron Eckhart Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Киллиан Мерфи Киллиан Мерфи Cillian Murphy Уильям Фихтнер Уильям Фихтнер William Fichtner Эрик Робертс Эрик Робертс Eric Roberts Майкл Джей Уайт Майкл Джей Уайт Michael Jai White Нестор Карбонелл Нестор Карбонелл Nestor Carbonell Энтони Майкл Холл Энтони Майкл Холл Anthony Michael Hall Моник Кёрнен Моник Кёрнен Monique Curnen Натан Гэмбл Nathan Gamble Дэнни Голдринг Danny Goldring Чин Хан Чин Хан Chin Han Сара Джейн Данн Sarah Jayne Dunn Нидиа Мелрой Винченцо Николи Vincenzo Nicoli Чаки Венис Мелинда МакГроу Мелинда МакГроу Melinda McGraw
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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