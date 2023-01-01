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Темный рыцарь
Темный рыцарь, 2008: актеры и роли
The Dark Knight
Темный рыцарь
2008 / США
Трейлер
8.3
Оцените
259
голосов
Рейтинг IMDb: 9
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Темный рыцарь, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристофер Нолан
Christopher Nolan
В ролях
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Хит Леджер
Heath Ledger
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Гэри Олдман
Gary Oldman
Морган Фриман
Morgan Freeman
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
Майкл Кейн
Michael Caine
Киллиан Мерфи
Cillian Murphy
Уильям Фихтнер
William Fichtner
Эрик Робертс
Eric Roberts
Майкл Джей Уайт
Michael Jai White
Нестор Карбонелл
Nestor Carbonell
Энтони Майкл Холл
Anthony Michael Hall
Моник Кёрнен
Monique Curnen
Натан Гэмбл
Nathan Gamble
Дэнни Голдринг
Danny Goldring
Чин Хан
Chin Han
Сара Джейн Данн
Sarah Jayne Dunn
Нидиа Мелрой
Винченцо Николи
Vincenzo Nicoli
Чаки Венис
Мелинда МакГроу
Melinda McGraw
В прокате
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Переводчик
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