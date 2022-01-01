Обширный цикл киноисторий, снятый по мотивам комиксов крупнейшего издательства «DC Comics», не перестает пользоваться высоким спросом у современного зрителя. Чего скрывать, фанаты супергеройских фильмов действительно обожают вымышленного борца за справедливость и спокойствие мирных граждан.
Да, речь идет о популярнейшем персонаже, созданном иллюстратором Бобом Кейном в сороковых годах двадцатого века, – легендарном Бэтмене. Этот парень успешен и богат. В дневное время суток Брюс Уэйн ведет довольно предсказуемый образ жизни. Но стоит опуститься ночной завесе, миллиардер превращается в харизматичного супергероя, сражающегося с опасным миром преступности и жестокости…
Ярчайшая личность кинематографа, самый кассовый режиссер Соединенных Штатов и Великобритании Кристофер Нолан выпустил качественную серию фантастических боевиков, посвященную подвигам и приключениям Бэтмена. Супергеройский киноцикл представляет собой шикарную трилогию, получившую море положительных отзывов от профессиональных критиков и зрительской аудитории.
Ведущая роль досталась близкому другу Нолана – американо-британскому актеру Кристиану Бэйлу. Можно смело утверждать, что голливудский кинорежиссер сумел возродить несправедливо позабытую легенду о непревзойденном страже ночи. Советуем смотреть все части фильма «Темный рыцарь» по порядку, чтобы ощутить мощный эмоциональный драйв.
Дебютная кинематографическая картина Кристофера Нолана вышла на большие экраны в далеком 2005-м. По заявлению самого режиссера, в основу киноленты легли такие комиксы: «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» и «Бэтмен: Год первый». Именно они стали идейным фундаментом супергеройского боевика, сдобренного щедрой щепоткой элементов так называемой нуаровой волны. Возрождение «бэтменианы» прошло безупречно. С коммерческой точки зрения перезапущенная медиафраншиза возымела невероятный успех.
В первой части трилогии зритель узнает о юности будущего супергероя. Картина описывает подробности становления личности Брюса Эйна, возвращаясь к самым истокам. Брюс был богатеньким наследником и при этом самым обычным мальчиком. Ребенок теряет родителей, более того, они погибают на его глазах. Юный миллионер оставляет родовое гнездо и отправляется путешествовать. В пути он находит опытного наставника и учится у него секретам боевых искусств. Пройдет много лет перед тем, когда уже зрелый, умудренный опытом Брюс решит возвратиться в родной Готэм-Сити. Однако главный герой не смирился с торжеством беззакония. Теперь он обязан восстановить справедливость и покарать городских злодеев, лишивших жителей Готэма спокойного сна и безопасности.
Вторая часть обновленной «бэтменианы» Нолана стартовала летом 2008-го. Кинокартина получила поистине восторженный отклик, а кассовый триумф превысил один миллиард долларов. Стоит отметить, что данный сиквел про геройства Бэтмена до сих пор занимает высокие позиции в рейтингах лучших кинофильмов на всей планете.
В центре сюжета наблюдается напряженное противостояние между ночным стражем и его главным врагом – инфантильным суперзлодеем Джокером. Теперь Бэтмен берет себе в напарники Джима Гордона. Вместе с лейтенантом супергерой намерен задержать буквально всех беспринципных нарушителей закона. План борьбы с криминальными авторитетами удается осуществить. Но вскоре «воинам добра» придется иметь дело с кровожадным убийцей, ведь уничтожить Джокера практически нереально.
Третий фильм Нолана стал заключительной частью культового киноцикла. Главный герой скрывается от внешнего мира, он предпочел изгнание. Благородные деяния Бэтмен совершает тайно. Только один человек знает о подвигах супергероя, и это Гордон. Устаканившийся уклад нарушает вспышка терроризма. В Готэм-Сити начинает орудовать жестокий, хладнокровный Бэйн, прячущий лицо под маской…