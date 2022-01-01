Да, речь идет о популярнейшем персонаже, созданном иллюстратором Бобом Кейном в сороковых годах двадцатого века, – легендарном Бэтмене. Этот парень успешен и богат. В дневное время суток Брюс Уэйн ведет довольно предсказуемый образ жизни. Но стоит опуститься ночной завесе, миллиардер превращается в харизматичного супергероя, сражающегося с опасным миром преступности и жестокости…

В каком порядке смотреть все части «Темного рыцаря»?

Ярчайшая личность кинематографа, самый кассовый режиссер Соединенных Штатов и Великобритании Кристофер Нолан выпустил качественную серию фантастических боевиков, посвященную подвигам и приключениям Бэтмена. Супергеройский киноцикл представляет собой шикарную трилогию, получившую море положительных отзывов от профессиональных критиков и зрительской аудитории.

Ведущая роль досталась близкому другу Нолана – американо-британскому актеру Кристиану Бэйлу. Можно смело утверждать, что голливудский кинорежиссер сумел возродить несправедливо позабытую легенду о непревзойденном страже ночи. Советуем смотреть все части фильма «Темный рыцарь» по порядку, чтобы ощутить мощный эмоциональный драйв.

2005, «Бэтмен: Начало»

Дебютная кинематографическая картина Кристофера Нолана вышла на большие экраны в далеком 2005-м. По заявлению самого режиссера, в основу киноленты легли такие комиксы: «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» и «Бэтмен: Год первый». Именно они стали идейным фундаментом супергеройского боевика, сдобренного щедрой щепоткой элементов так называемой нуаровой волны. Возрождение «бэтменианы» прошло безупречно. С коммерческой точки зрения перезапущенная медиафраншиза возымела невероятный успех.

В первой части трилогии зритель узнает о юности будущего супергероя. Картина описывает подробности становления личности Брюса Эйна, возвращаясь к самым истокам. Брюс был богатеньким наследником и при этом самым обычным мальчиком. Ребенок теряет родителей, более того, они погибают на его глазах. Юный миллионер оставляет родовое гнездо и отправляется путешествовать. В пути он находит опытного наставника и учится у него секретам боевых искусств. Пройдет много лет перед тем, когда уже зрелый, умудренный опытом Брюс решит возвратиться в родной Готэм-Сити. Однако главный герой не смирился с торжеством беззакония. Теперь он обязан восстановить справедливость и покарать городских злодеев, лишивших жителей Готэма спокойного сна и безопасности.

2008, «Темный рыцарь»

Вторая часть обновленной «бэтменианы» Нолана стартовала летом 2008-го. Кинокартина получила поистине восторженный отклик, а кассовый триумф превысил один миллиард долларов. Стоит отметить, что данный сиквел про геройства Бэтмена до сих пор занимает высокие позиции в рейтингах лучших кинофильмов на всей планете.

В центре сюжета наблюдается напряженное противостояние между ночным стражем и его главным врагом – инфантильным суперзлодеем Джокером. Теперь Бэтмен берет себе в напарники Джима Гордона. Вместе с лейтенантом супергерой намерен задержать буквально всех беспринципных нарушителей закона. План борьбы с криминальными авторитетами удается осуществить. Но вскоре «воинам добра» придется иметь дело с кровожадным убийцей, ведь уничтожить Джокера практически нереально.

2012, «Темный рыцарь: Возрождение легенды»

Третий фильм Нолана стал заключительной частью культового киноцикла. Главный герой скрывается от внешнего мира, он предпочел изгнание. Благородные деяния Бэтмен совершает тайно. Только один человек знает о подвигах супергероя, и это Гордон. Устаканившийся уклад нарушает вспышка терроризма. В Готэм-Сити начинает орудовать жестокий, хладнокровный Бэйн, прячущий лицо под маской…