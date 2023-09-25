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Киноафиша Новости В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене могли сыграть Джейк Джилленхол и Леонардо ДиКаприо

В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене могли сыграть Джейк Джилленхол и Леонардо ДиКаприо

25 сентября 2023 13:21
В трилогии Кристофера Нолана о Бэтмене могли сыграть Джейк Джилленхол и Леонардо ДиКаприо

Сценарист Дэвид С. Гойер также взвесил шансы на продолжение трилогии о Темном рыцаре.

Соавтор сценария трилогии Кристофера Нолана о Темном рыцаре Дэвид С. Гойер недавно дал объемное интервью в рамках подкаста Happy Sad Confused, где поделился рядом закулисных деталей, касающихся супергеройской франшизы DC. В частности, драматург затронул тему кастинга. По словам Гойера, когда начался поиск актера на титульную роль в «Бэтмене: Начало», он активно голосовал за кандидатуру Джейка Джилленхола, хотя вариант с Кристианом Бэйлом ему тоже нравился. Сценарист отметил, что выбирать между исполнителями такого калибра невероятно тяжело.

Вселенная DC всегда славилась своими яркими злодеями, поэтому своеобразным фундаментов многих кинокомиксов зачастую были именно антагонисты. На волне успеха «Темного рыцаря», где Джокер в исполнении Хита Леджера стал главной звездой, студийное начальство загорелось идеей сделать в продолжении центральным противником Загадочника. Данная задумка состояла с расчетом на то, что злодея воплотит Леонардо ДиКаприо. Однажды босс Warner Bros. Барри Мейер даже попросил Гойера представить эту идею Нолану, однако у режиссера был совершенно другой подход к созданию фильма:

«На премьере «Темного рыцаря» глава Warner Bros. попросил меня написать историю с участием Загадочника. Он хотел, чтобы злодея сыграл Лео и попросил меня протолкнуть эту идею Крису. Мы работали по другой схеме. Фильмы создавались на основе выбранной темы, а не на злодеях».

Как известно, главным антагонистом в триквеле стал Бэйн, а сыграл его Том Харди, но незадолго до этого Нолан все же поработал с ДиКприо на съемках научно-фантастического триллера «Начало». В заключении Гойер затронул финал «Возрождения легенды», подтвердив, что персонаж Джозефа Гордона-Левитта действительно стал преемником Брюса Уэйна, став во вселенной Нолана новым мстителем в маске. Несмотря на такую концовку, сценарист сомневается, что четвертая часть когда-нибудь будет снята. Да и сам он не хотел бы такого развития событий.

Фото: Warner Bros.
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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