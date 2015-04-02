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Темный рыцарь Темный рыцарь
Киноафиша Фильмы Темный рыцарь Отзывы о фильме «Темный рыцарь»
The Dark Knight Темный рыцарь 2008 / США
8.3 Оцените
258 голосов Рейтинг IMDb: 9
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Отзывы о фильме «Темный рыцарь»

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Наша рецензия

Гибрид человека и маски летучей мыши явно полетел по второму кругу. Если в финале картины «Бэтмен: Начало» был уже карточно заявлен Джокер – главный ужас первого фильма бэтмениады Тима Бёртона, то в «Темном рыцаре» (минуя, правда, канализационную эпопею второго опуса) подробно описана история болезни Двуликого Харви, коим Джоэл Шумахер в свое время столь удачно сервировал третью серию цикла. По всему похоже, что Кристофер Нолан вдохновился на полный апгрейд истории…

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Одри7 2 апреля 2015, 12:51
Говорят, Хиту дадут Оскар посмертно. Буду рыдать на премьере✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Pit_Nikola 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел фильм на большем экране в оригинале (в США). Просто нет слов... Хоть и не все до конца понял, но фильм просто безумно понравился! ✊ ✊ Хит Леджер просто ШИКАРНО сыграл... Один из лучших злодеев, что я видел. Спецэффекты, музыка, костюмы, грим, актеры просто на высшем уровне. Всем обязательно идти! Надеюсь перевод не испортит, потому что в оригинале голоса просто офигенные. А я схожу пожалуй еще разок.😂 😂 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Softswitch 2 апреля 2015, 12:51
Ходят слухи что будут показывать и английскую версию + IMAX режиссерская версия удлененная.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sergik 2 апреля 2015, 12:51
тоже только что с премьеры из Варшавского.

все отлично, но в общем и целом фигня на постном масле. и уж совсем не понятна всеобщая массовая истерия
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
яяяяяяяяяя 2 апреля 2015, 12:51
чикаго вроде)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Проксимо 2 апреля 2015, 12:51
Фильм этого года, однозначно.

Шедевр? Да.

Настолько реалистичный, эмоциональный и динамичный фильм.

Джокер был хорошо.

Однако, одно песально, актер, который его играл, умер в январе этого года.....

И по этому Фильм, самый лучший!

Ничто рядом и близко не лежит!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ekaterina Koldaeva 23 мая 2017, 14:51
Оценка
Ещё один шедевр Кристофера Нолана.
Очень люблю этот фильм за потрясающие спецэффекты, за классную музыку, за захватывающий сюжет, и, конечно, за великолепный актёрский состав.
Кристиан Бэйл.
Потрясающее исполнение героя Готэм-сити. Не показывающий своих эмоций, но сопереживающий, сильный, обескураживающий и неожиданный. Прекрасное исполнение Бэтмена.
Аарон Экхарт.
Его роль открыла в нём новые грани его актёрского таланта. Мы видели его разным в кино, но таким не видели никогда. Превращение из доброго белого рыцаря в мстящего злого антигероя производит большое впечатление на зрителя. И всё-таки он вызывает сочувствие.
Майкл Кейн.
Лучший Альфред. Добрый ко всем, понимающий, и, главное, верный своему хозяину, преданный ему как никогда. Конечно, самое главное в нём — это его чувство юмора. Ни у кого из героев нет такого, разве что у самого Бэтмена.
Мэгги Джилленхол.
Девушка, которая знает секрет, и, несмотря ни на что, хранит его. Которая любит одного мужчину, но не может быть с ним, и готова прожить всю жизнь с другим.
Гари Олдман.
Одна из лучших его ролей. Сильный, умный, смелый, любящий свою семью. Именно такими как он должны быть все полицейские города, но, к сожалению, это не так.
Морган Фриман.
Великий актёр. Ещё одна потрясающая роль в его копилку. Учёный, который верит, что помогает своему городу.
И, конечно, Хит Леджер.
После просмотра этого фильма задумываешься, кто ещё так же точно, также безумно мог бы сыграть сумасшедшего Джокера. Никто. Настолько Персонаж и актёр слились в одно целое, что невозможно понять, кино это или реальность. Его смех — это звук от которого мурашки по коже бегут. На мой взгляд, лучшая его роль. Он великий актёр и вот такая великая роль ему досталась, сыграв которую он, хоть и посмертно, получил высшую награду которую мог. И он абсолютно этого достоин.
Это стоящее кино, которое просто необходимо в любой домашней коллекции.
23 мая 2017, 14:51 Ответить
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