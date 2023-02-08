Не только «Ты»: 10 фильмов и сериалов о сталкерах и преследовании

Юный Уолберг , дебют Нолана и экранизация «Человека-невидимки» . В преддверии 4-го сезона сериала Netflix о Джо Голдберге вспоминаем другие проекты на схожую тематику.

Сегодня Кристофера Нолана знают как гения, в дорогостоящих киноаттракционах которого взрываются настоящие «Боинги», а время движется вспять. Однако путь создателя «Интерстеллара» и трилогии о «Темном рыцаре» начинался с микробюджетного черно-белого неонуара «Преследование», в котором предвосхищается ключевой прием первого крупного хита Нолана «Помни» — нелинейный сюжет.

Главный герой — писатель Билл, в поисках вдохновения преследующий незнакомых людей на улицах Лондона. Поначалу он придерживается строгого свода правил относительно того, за кем и как долго он может следить. Все меняется, когда Билл входит во вкус.

Преследование

Напряженный триллер, который нередко называют «Роковым влечением» для подростков. Марк Уолберг играет навязчивого парня, донимающего Риз Уизерспун. В год выхода «Страх» вызвал неоднозначную реакцию критиков и зрителей, но в конечном счете обрел культовый статус.

Страх

Стивен Содерберг — человек-оркестр, не только выпускающий по фильму в год, но и активно экспериментирующий с формой. Так, в 2018 году он выпустил первый в своем роде сериал-приложение «Мозаика» для смартфонов, между делом сняв все на тот же смартфон полнометражный триллер «Не в себе».

iPhone 7 и естественное освещение существенно удешевили производство (съемки заняли две недели, а сценарий был написан всего за 10 дней) и развязали культовому режиссеру руки: гаджет можно за считаные секунды поместить на нужную позицию без необходимости долго крепить массивную камеру, в результате чего родились причудливые ракурсы и сверхкрупные планы. Учитывая, что основные события разворачиваются в сумасшедшем доме, чуть деформированная оптика идеально дополнила содержание.

По сюжету, Сойер Валентини (звезда «Короны» Клер Фой) переезжает из Филадельфии в Бостон. Днем она зашивается на работе, а вечера коротает в «Тиндере». Впрочем, новые знакомства даются ей с трудом и нередко провоцируют панические атаки. Настороженность девушки вызвана травмой, пережитой в недавнем прошлом: сменить город ее вынудил преследователь Дэвид Стрейн. Очередная паническая атака приводит Сойер к психологу в больницу «Хайленд Крик», где она против собственной воли оказывается в палате для душевнобольных.

Не в себе

«Когда звонит незнакомец» — подзабытый канадский слэшер, в основе которого лежит городская легенда «няня и мужчина наверху». Студентка Джилл Джонсон присматривает за маленькими детьми четы Мандракис. Сумерки. Малыши спят в комнате на втором этаже, а няня готовится к экзаменам внизу в холле. Идиллию рушат непрерывные звонки. Таинственный мужской голос интересуется, проверила ли Джилл детей, за которыми присматривает. Няня решает, что это чей-то глупый розыгрыш, не подозревая, что звонки совершаются изнутри дома.

Телефонные угрозы, завершающиеся очным противостоянием маньяка-психопата и его жертвы, — классический троп хоррора, сохраняющий актуальность свыше полувека. На нем базируется первая новелла из альманаха Марио Бавы «Черная пятница, или Три лица страха» (1963), предвосхитившая джалло, а также сюжет прото-слэшера «Черное Рождество» (1974), после чего «Крик» (1996) превратил словесную дуэль в уморительную постмодернистскую игру, вывернув жанровое клише наизнанку.

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Когда звонит незнакомец

«Дуэль» — ранний шедевр Стивена Спилберга, в котором некто на грузовике преследует Денниса Уивера без всякой причины. В «Попутчике» грузовик заменен психопатом с внешностью Рутгера Хауэра. И, как и в случае с «Дуэлью», мы понятия не имеем, что им движет.

Попутчик

Наблюдающий (2022)

Один из наиболее ярких режиссерских дебютов среди женщин за последние годы, в котором рассказывается об американке Джулии (потрясающая Майка Монро), вместе с супругом Фрэнсисом вынужденно переезжающей в Бухарест. Пока муж с утра до ночи пропадает на работе, его молодая жена все глубже погружается в паранойю, считая, что за ней следят. В то же время становится известно о маньяке по прозвищу Паук, орудующем на улицах румынской столицы.

«Наблюдающий» — жуткий триллер об инстинктивном страхе женщин перед мужчинами. Произведение, вдохновленное «Окном во двор» и «Ребенком Розмари» одновременно, держит в напряжении до самых финальных титров и заслуживает внимания всех поклонников жанра.

Наблюдающий

Еще один знаковый фильм с Майкой Монро в главной роли, который выводит термин «преследование» на совершенно иной уровень.

19-летняя Джей отправляется на свидание со своим новым парнем Хью, после чего пара занимается сексом в его машине. Романтический вечер оборачивается кошмаром наяву, когда бойфренд усыпляет девушку, увозит на заброшенный завод и привязывает там к инвалидному креслу. Придя в сознание, Джей узнает от Хью, что через половой акт тот передал ей сверхъестественную сущность, незримую для окружающих. Отныне эта самая «сущность», способная принимать облик любого человека, будет всюду следовать за ней по пятам. И есть догонит — убьет.

Оно

Человек-невидимка (2020)

В злободневном прочтении романа Герберта Уэллса повествование ведется не от лица ученого, а с точки зрения его супруги. Подобно Джей из «Оно» (2014), героиня Элизабет Мосс противостоит невидимому сталкеру и пытается убедить окружающих в действительности угрозы.

Несмотря на литературную основу, куда большее влияние на «Человека-невидимку» Ли Уоннелла оказал фильм «Газовый свет» 1944 года, само название которого стало нарицательным. В классической кинокартине Джорджа Кьюкора женщина слышит посторонние звуки и видит следы чужого присутствия в своем доме. Она считает, что сходит с ума, но в реальности ее хочет лишить рассудка подлый возлюбленный. В случае с «Человеком-невидимкой» речь идет о жертве абьюза Сесилии, сбежавшей из высокотехнологичной виллы своего мужа Гриффина. Спустя две недели выясняется, что мучитель совершил самоубийство. Однако мания преследования лишь усиливается: когда Сесилия остается в одиночестве, ей кажется, что в комнате кто-то есть. Друзья и родственники отказываются верить, что прославленный ученый продолжает вмешиваться в личную жизнь жены с того света, оставляя героиню один на один со своим злейшим врагом.

Человек-невидимка

Макс Кэди выходит из тюрьмы, отсидев восемь лет по обвинению в изнасиловании. Оказавшись на свободе, он начинает преследовать и мучить семью Сэма Боудена, адвоката, повинного в его заключении.

«Мыс страха» — непревзойденный триллер Джея Ли Томпсона с выдающейся актерской работой Роберта Митчема, воплотившего образ психопата. Нуарный визуальный ряд дополнен саундтреком Бернарда Херрмана, впоследствии также написавшего музыку к «Психо» и «Таксисту».

В 1991 году Мартин Скорсезе снял одноименный ремейк, использовав композиции Херрмана, где титульного злодея сыграл Роберт Де Ниро.

Мыс страха

Все предыдущие ленты, представленные в подборке, являются триллерами или хоррорами, но куда чаще кинематографисты выдают сталкинг за часть безобидного романтического ухаживания, где одержимость мужчины женщиной оформляется как выражение его любви.

Такова особенность многих голливудских ромкомов, однако в подобном контексте куда интереснее фильм польского классика Кшиштофа Кесьлевского «Короткий фильм о любви», по сей день вызывающий немало споров. 19-летний Томек подглядывает за взрослой женщиной Магдой из дома напротив. Вуайерист влюбляется, но поначалу не раскрывает своих чувств.