1 Why So Serious? Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 9:14

2 I'm Not a Hero Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 6:34

3 Harvey Two-Face James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 6:16

4 Aggressive Expansion James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 4:35

5 Always a Catch James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 1:39

6 Blood On My Hands Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 2:16

7 A Little Push James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 2:42

8 Like a Dog Chasing Cars Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 5:03

9 I Am the Batman Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 1:59

10 And I Thought My Jokes Were Bad James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 2:28

11 Agent of Chaos Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 6:55

12 Introduce a Little Anarchy James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 3:42

13 Watch the World Burn James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 3:47

14 A Dark Knight James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 16:15

15 Bank Robbery (Prologue) James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 5:24

16 Buyer Beware James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 2:56

17 Halfway to Hong Kong James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 3:43

18 Decent Men In an Indecent Time Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 2:50

19 You're Gonna Love Me Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 4:51

20 Chance James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 3:34

21 You Complete Me Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 4:50

22 The Ferries James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 9:57

23 We Are Tonight's Entertainment James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 5:37

24 A Watchful Guardian James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 6:42

25 Why So Serious? (The Crystal Method Remix) James Newton Howard 5:29

26 Poor Choice of Words (Paul Van Dyk Remix) James Newton Howard, Hans Zimmer / James Newton Howard 6:13

27 Gunpowder and Gasoline (Mel Wesson Remix) Hans Zimmer, James Newton Howard / James Newton Howard 4:32