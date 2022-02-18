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Аарон Экхарт
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
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Аарон Экхарт
Aaron Eckhart
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Дата рождения
12 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Аарон Экхарт
Родился 12 марта 1968 года. Купертино, Калифорния, США.
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Фильмография Аарон Экхарт
Уондер
триллер
2020, Канада
4.0
По долгу службы
боевик, криминал, триллер
2019, Великобритания
5.0
Мидуэй
боевик, военный
2019, США
8.0
Line of Duty
боевик, триллер
2019, США / Великобритания
5.0
Пазманский дьявол
драма, биография, спорт
2016, США
7.0
Инкарнация
триллер, ужасы
2016, США
7.0
Чудо на Гудзоне
драма, биография
2016, США
8.0
Падение Лондона
криминал, боевик, триллер
2015, США / Великобритания
7.0
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18 февраля 2022 11:54
Звезда «Дневников вампира» Нина Добрев сыграет с Аароном Экхартом в боевике «Каменщик»
Продюсирует картину Джерард Батлер.
Написать
7 февраля 2022 14:47
Аарон Экхарт сыграет офицера полиции, который столкнется с темной стороной Лос-Анджелеса
Режиссер фильма в восторге от такого сотрудничества.
Написать
4 февраля 2022 12:29
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