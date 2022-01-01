К продолжениям нашумевших кинолент у публики обычно довольно предвзятое отношение. Ведь чаще всего сиквел, поспешно созданный после грандиозного успеха первой части, сильно от нее отстает. Но есть приятные исключения, над созданием которых авторы потрудились на славу, невзирая на возможность получить прибыль на волне успеха предыдущего творения.

Лучшие сиквелы фильмов, сумевшие превзойти оригинал

Каким бы интересным ни был фильм, то, что остается за титрами, всегда интригует еще больше. Зрителям хочется узнать, что же было дальше, как сложилась судьба главных героев и не попали ли они в новые передряги. Хороший сиквел – долгожданное и радостное событие для поклонников киноленты, а иногда продолжению удается вызвать даже больше восхищения.

Темный рыцарь

Джокер – непредсказуемый и эксцентричный психопат, которого, в отличие от других преступников, не интересует материальная выгода. Он не верит в светлые стороны человеческого характера и готов доказать всем, что люди – жестоки и эгоистичны. Его главная цель – Бэтмен, постоянно рискующий собой ради других людей. Выясняется, что во многих горожанах действительно таится настоящее зло, которое только и ждет подходящего момента для выхода наружу. Но Брюс Уэйн верит, что Готэм справится с темными силами, если дать людям надежду и веру в себя.

Рыцарь всегда готов блюсти справедливость и порядок на мрачных улицах.

Человек-паук – 2

Прошло два года после событий первого фильма. Питер Паркер продолжает жизнь обычного студента, который по ночам трансформируется в неуловимого Спайдермена. Но двойное существование изматывает парня и его близких. Роман с Мэри заходит в тупик, друг все больше тоскует, а тетя Мэй начинает подозревать неладное. Ситуация обостряется до предела, когда Питер сталкивается с доктором Отто Октавиусом – сильнейшим злодеем, похожим на гигантского механического октопуса.

Главному герою придется сделать свой выбор и понять, кто он: студент Питер Паркер или непобедимый Человек-паук.

Властелин колец: Две крепости

После распада Братства хоббиты продолжают свой трудный путь вдвоем. По дороге Фродо и Сэм встречают бывшего владельца кольца – измученного раздвоением личности Голлума, который одновременно не хочет предавать новых хозяев, но нестерпимо жаждет вернуть свою прелесть. Пока персонажи двигаются сквозь бесконечные препятствия в сторону Мордора, Гэндальф вместе с энтами осаждает Изенгард, чтобы лишить Сарумана его колдовских сил.

Шрек-2

Шрек и Фиона нашли друг друга и счастливо живут в болотистом уюте, наслаждаясь своим безмятежным существованием. Но в их отношениях наступает неизбежный момент, когда пора знакомиться с родителями. Огра сильно беспокоит предстоящий визит во дворец к родственникам любимой, ведь он не привык к общению с людьми и знает, как они относятся к монстрам. В замке его действительно ждет довольно холодный прием, а потом на Шрека начинает охоту киллер.

Главному герою удается подружиться с Котом в сапогах, а затем начать борьбу с коварной феей и принцем Прекрасным, заручившись поддержкой болтливого Осла и своего нового приятеля.

Джон Уик – 2

Джон решил отойти от криминальных дел и выйти на покой, чтобы никогда больше не возвращаться к оружию. Но однажды к нему приходит старый приятель, который однажды помог Уику стать профессионалом. Сантино просит друга об услуге: помочь расправиться с международной гильдией убийц. Джон не может отказаться, ведь так он нарушит кодекс киллеров. Он едет в Рим, чтобы выполнить задачу, но оказывается втянутым в водоворот запутанных преступлений, где одна смерть ведет к другой, а другая – к череде убийств.