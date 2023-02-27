Смертельная слава: 9 известных актеров, которые погибли во время съемок

Всем известно утверждение, что искусство требует жертв. Но иногда эта абстрактная фраза оказывается для творческих людей слишком буквальной. Ради долгожданной роли актеры худеют и поправляются на несколько десятков килограммов, бросают семьи, переезжают в другую страну или всерьез рискуют здоровьем. К сожалению, порой эти жертвы приводят к трагическим последствиям. Известно немало знаменитых актеров, встретивших свой последний миг прямо под прицелом кинокамеры. Кто-то самонадеянно отказался от дублера, кто-то забыл проверить «бутафорское оружие» перед дублем, а у кого-то просто не выдержало сердце. Давайте вспомним имена звезд, отдавших жизнь во имя искусства.

Этот человек – не просто актер, а настоящая икона для поклонников жанра боевика. Он одним из первых принес в Голливуд и начал популяризировать китайские боевые искусства. Его фильмы «Большой босс», «Кулак ярости» и «Путь дракона» – классика остросюжетного кинематографа 70-х годов. Ли не только сам выполнял все трюки на съемочной площадке, но и учил этому своих западных коллег. Вот только смерть ему принес не неудачный прыжок с крыши и не красивый бой с экранным злодеем, а внезапный отек мозга. Работая в июле 1973 года над фильмом «Игра смерти» в Гонконге, Брюс упал на пол без чувств. Его немедленно доставили в больницу, но было слишком поздно. По официальной версии, организм актера среагировал на таблетку аспирина от головной боли. Но некоторые поклонники до сих пор полагают, что Ли был убит завистливыми коллегами по цеху, хотя доказательств этому и нет. Похороны состоялись в Сиэтле, где отдать актеру последние почести пришли тысячи фанатов.

Путь дракона

Похоже, на актерской династии Ли лежит настоящее проклятие. Как и его отец Брюс, Брэндон простился с жизнью во время съемок. Парню было всего 28 лет, и он находился на пике карьеры. Готическая драма «Ворон» должна была стать для него настоящим триумфом. Ли успел отснять большинство ключевых сцен, во многих из которых использовалось оружие. Но последний дубль стал для него судьбоносным. Сцену, где один из злодеев стреляет в Брэндона в упор, снимали по отлаженной технологии: использовался настоящий револьвер 44-го калибра, но с холостыми патронами. Почему-то именно перед этим дублем актер отказался от бронежилета, который использовал прежде. Что именно пошло не так, понять никто не успел. Коллеги думали, что «Ворон» просто слишком хорошо вжился в роль, пока не увидели на полу его кровь. Невеста актера Элиза Хатсон едва успела с ним проститься, через пару минут после ее приезда в больницу Ли скончался. Его похоронили рядом с отцом, а фильм все же досняли с помощью дублера и выпустили в прокат.

Ворон

Мученики, отдавшие жизнь искусству, есть и в российском кинематографе. Едва ли в нашей стране найдется хоть один человек, не знающий имени Сергея Бодрова – младшего. В 2002 году талантливый актер и режиссер, подаривший миру драму «Сестры» с Оксаной Акиньшиной, отправился на съемки своего второго авторского проекта под рабочим названием «Связной». 20 сентября после съемочного дня в Кармадонском ущелье группа Сергея направилась назад к своему лагерю. Но по пути их застала стихия: начался сход ледника Колка. Бодров вместе со всей своей многочисленной съемочной группой оказался похоронен под 60-метровой толщей льда и снега. Тела большинства ребят, включая самого Сергея, к сожалению, так и не удалось найти.

Брат

Инна Бурдученко – «Цветок на камне»

Трагическая гибель юной и прекрасной украинской актрисы в 1960 году повергла в шок весь Советский Союз. Девушке был всего 21 год, и она училась на третьем курсе театрального вуза в Киеве. Инна прославилась громкой антирелигиозной ролью в фильме «Иванна», после чего сразу же получила приглашение Анатолия Слесаренко на главную роль в проекте «Цветок на камне». Режиссер запланировал эффектную сцену, где героиня Инны спасает красное знамя из горящего барака. Но пламя полыхнуло слишком сильно, и на девушку обрушилась крыша. Один из актеров массовки бросился в огонь и вынес Бурдученко еще живой. Кровь для переливания добровольно сдавали поклонники актрисы по всему СССР, однако спасти ее так и не удалось. Слесаренко получил пять лет колонии, а фильм в 1963 году доснял вместо него Сергей Параджанов.

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Иванна

Оливер Рид – «Гладиатор»

Любители вестернов, конечно же, помнят этого отважного мачо, частенько игравшего «хороших парней». Британский актер известен ролями в «Дьяволах», «Отверженном», «Влюбленных женщинах», «Трех мушкетерах» и множестве других фильмов с 1958 по 2000 год. В 1999 году сам Ридли Скотт предложил ему сняться в своем «Гладиаторе», который и стал для актера последней ролью. Правда, умер Оливер не прямо во время съемок, а уже после завершения рабочего дня. Вместе с коллегами по съемкам он отправился в бар, чтобы отметить очередную удачную сцену. Но его погубила любовь к алкоголю и азартным играм. На спор он выпил за один вечер три бутылки ямайского рома, восемь бутылок пива и множество стопок виски, чего его сердце не выдержало. После церемонии прощания бар в его честь переименовали в Ollie`s Last Pub – «Последний паб Оливера».

Влюбленные женщины

Этот советский и российский актер обрел широкую популярность в начале нулевых. Он снялся в таких легендарных проектах, как «Брат», «72 метра», «Сестры» и «Жмурки». Символично, что одной из последних полноценных драматических ролей в биографии Краско стал пронзительный философский фильм «Я остаюсь» про мужчину, не желающего отправляться в мир иной. Увы, в июле 2006 года жизнь актера оборвалась. Ему резко стало плохо во время съемок в сериале «Ликвидация». 45-летний Андрей жаловался на нестерпимую жару, головную боль и тошноту. Режиссер Сергей Урсуляк отпустил его в незапланированный отпуск, но переезд в более прохладный климат не помог мужчине. У Краско случился инсульт, которого актер уже не пережил.

Я остаюсь

Джон-Эрик Хексам – «Скрываемый факт»

26-летний актер и топ-модель скончался на пике своей карьеры, красоты и физической формы. Его оплакивали миллионы влюбленных поклонниц по всему миру, что, конечно же, не сделало его смерть менее трагичной. Известный ролями в сериалах «Путешественники» и «Прикрытие», парень как раз взялся за новый многообещающий проект «Скрываемый факт». В октябре 1984 года он неудачно «сыграл в русскую рулетку» прямо перед камерами. Хексам приставил к виску «Магнум» 44 калибра и по неосторожности выстрелил. Пистолет был заряжен холостыми патронами, но и этого хватило, чтобы раздробить кость и повредить мозг актера. Спасти звезду врачам не удалось.

Прикрытие

Наташа Ричардсон – «Самый дикий сон»

Наташа буквально родилась, чтобы стать звездой. Она была наследницей видной британской династии Редгрейвов, однако предпочла актерскую карьеру семейному делу. Обладательница премии «Тони», звезда фильмов «Ловушка для родителей», «Белая графиня» и «Госпожа горничная», женщина не собиралась останавливаться на достигнутом. К сожалению, появление в комедии «Оторва» стало ее последним звездным часом. После съемок она согласилась озвучивать за кадром жену погибшего альпиниста Джорджа Мэллори в проекте «Самый дикий сон». Чтобы должным образом погрузиться в атмосферу, она в 2009 году отправилась в горы, на курорт Мон-Трамблан. Там она упала и получила травму головы. Актриса отказалась от медицинской помощи, однако вскоре ее состояние ухудшилось, и она впала в кому. Через два дня семья решила отключить Наташу от аппаратов. Позже режиссер «Самого дикого сна» признался, что заканчивать фильм было мучительно «из-за эффекта сбывшегося пророчества».

Ловушка для родителей

Да, строго говоря, Хит погиб не на съемочной площадке. Однако без этого гениального актера список был бы неполным. Истинную причину его смерти не удалось выяснить до сих пор, но она пришлась как раз на период завершения съемок фантастического фильма «Воображариум доктора Парнаса». В январе 2008 года Леджер не явился на съемки, и его обнаружили мертвым в собственной квартире на Махэттене. Вскрытие показало интоксикацию вполне безвредными медицинскими препаратами, но объединенными в странных пропорциях. А вот кто и почему прописал актеру именно эти лекарства и именно в такой дозировке, объяснить сложно. В организме Хита были найдены разом болеутоляющие, снотворные и транквилизаторы. Бросить последний фильм звезды незаконченным режиссер Терри Гиллиам не мог, поэтому «дублерами» Леджера в разных сценах выступили лучшие: Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу. Помимо «Воображариума» на память поклонникам навсегда останутся роли Леджера в картинах «10 причин моей ненависти», «Горбатая гора», «Братья Гримм», «Казанова» и «Темный рыцарь».