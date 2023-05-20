Киногороскоп: какой ты известный кинозлодей по знаку зодиака?

В каждом из нас есть темная сторона, которая так или иначе проявляется в повседневной жизни. К счастью, нормы морали и хорошее воспитание не позволяют нам бегать с топором за бывшими, практиковать магию вуду на надоевшем начальнике или собирать армию сторонников для захвата Вселенной. И все же выпускать пар иногда необходимо, хотя бы чтобы просто оставаться нормальными людьми. Для этого и существуют смелые, решительные и коварные кинозлодеи, которых можно не только ненавидеть, но и тайно или восхищаться! Доверься гороскопу и узнай, кто из знаменитых антагонистов наиболее подходит тебе по характеру и целям.

Овен – Дарт Вейдер («Звездные войны»)

Самому огненному знаку зодиака соответствует самый знаменитый злодей всея кинематографа. Сильный, властный, проявляющий невероятное упорство в достижении своей зловещей цели… Иными словами, центральный антагонист «Звездный войн», главнокомандующий Галактической Империи и лорд ситхов – самый настоящий Овен! Если ты родился(-лась) под этим знаком, то ты не станешь размениваться на мелкие пакости: твоя цель – как минимум мировое господство! Причем ни одному джедаю лучше не попадаться на твоем пути…

Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар

Телец – агент Смит («Матрица»)

Тельцы любят придерживаться принципов и правил, но тяга к комфорту, практичность, расчетливость и собственные устремления все же нередко оказываются для них важнее системы. Пожалуй, агент Смит отлично подходит под описание этого знака. Созданный для стабилизации Матрицы и присмотра за людьми, он выбирает собственный путь и становится третьей решающей силой между машинами и человечеством. Принципиальность, трудолюбие, бесстрашие и творческий потенциал (к слову, неожиданный для компьютерной программы!) делают его одним из величайших в истории антагонистов. Вывод: если ты Телец, для тебя не существует невозможного!

Матрица

Близнецы – Норман Бейтс («Психо»)

Двоякая натура – это не всегда метафора… Если в злодее уживаются сразу несколько личностей, от него действительно стоит держаться подальше! Это доказал легендарный психопат из триллера Альфреда Хичкока. Что характерно, Норман не считает себя антагонистом. Это любознательный и обаятельный парень с нестандартным мышлением, просто обладающий некоторыми… э-э-э… особенностями. Любишь заводить новых знакомых и не задумываясь осуществляешь самые смелые замыслы и фантазии? Что ж, Близнецы, из тебя вышел бы довольно запоминающийся кинозлодей!

Психо

Рак – Джокер («Темный рыцарь»)

Представители этого знака проницательны, текучи и изменчивы, как сама Вода. Вот и блистательный Джокер в исполнении Хита Леджера может быть одновременно лидером преступного мира, обаятельным рассказчиком, вечно улыбающимся клоуном и безжалостным вершителем судеб. При этом у него есть своя идеология и система принципов. Он верит, что люди вокруг достойны мести, поэтому никогда не действует напролом, а подстраивает ситуации, в которых они сами карают друг друга. Словом, если Рак решает пойти в злодеи, то все Бэтмены нервно курят в сторонке!

Темный рыцарь

Лев – Локи («Локи»)

Изощренный ум, величие, обаяние, чувство юмора и огромное самолюбие… Бог, просто бог! Что тут еще добавить? Если уж тот, кто родился под знаком Льва, становится на темную сторону, то он не занимается ерундой вроде уничтожения человечества. Мотивация Локи куда логичнее: он просто делает только то, что хочет! А окружающие могут лишь смиренно восхищаться его деяниями и любоваться гордым профилем. Нравится такая концепция? Конечно нравится, ты же Лев!

Локи

Дева – Дейви Джонс («Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»)

Не спеши судить этого персонажа по внешнему виду! Пожалуй, из всей плеяды знаменитых кинозлодеев легендарный пират Дейви Джонс – самый глубокий и сложный образ. Обманутый любимой женщиной, вынувший сердце из груди и обреченный бороздить океаны до скончания веков – это же самый настоящий романтический антагонист! Это не он плохой, а все вокруг плохие! В конце концов, совершать злодеяния из мести – настоящая фишка Дев. Если ты представитель этого Земного знака, вдруг решивший податься в пираты, – значит, твоему безграничному терпению пришел конец, а тонкая душевная организация не выдержала несправедливости бытия.

Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

Весы – Саруман («Властелин колец»)

Уравновешенность, дипломатичность, внешнее спокойствие и… непредсказуемость действий – почти исчерпывающее описание как Сарумана, так и любых Весов. Едва ли кто-то из носителей этого Воздушного знака зодиака решит стать злодеем просто так, искусства ради. Нет, Весам нужен нелегкий моральный выбор, дихотомия добра и зла, изящество ходов и оправдание для каждого своего действия. А если что-то пойдет не по плану, то можно всегда сменить метод… или даже сторону!

Властелин Колец: Братство Кольца

Скорпион – Ханс Грубер («Крепкий орешек»)

Этот обаятельный европеец в исполнении Алана Рикмана – не просто злодей, а истинная легенда преступного мира. Стойкий, мужественный, коварный и скрывающий бурю страстей под внешним безразличием. Такой может больно ужалить, как и всякий истинный Скорпион! Он не будет сразу раскрывать всех своих планов. Он может захватить заложников и напрячь правительства нескольких стран лишь для того, чтобы отвлечь внимание от ограбления века. Если в игру вступает истинный Скорпион, лучше поберегитесь!

Крепкий орешек

Стрелец – Танос («Мстители: Война бесконечности»)

У этого злодея есть великая цель – и этим все сказано! Никто и ничто не может разубедить его или заставить свернуть с пути. Таносу абсолютно наплевать, что думают о нем жалкие людишки, ведь он уверен, что спасает их мир. А ради этого не грех и стереть с лица земли половину человечества! В общем-то, так выглядит мотивация и любого другого уважающего себя Стрельца. Если ты родился(-лась) под этим знаком, то ты, скорее всего, не читаешь эту статью, а уже осуществляешь свой великий и амбициозный план!

Мстители: Война бесконечности

Козерог – лорд Волан-де-Морт («Гарри Поттер»)

Между прочим, знак зодиака этому злому волшебнику подарила сама Джоан Роулинг. По канону, персонаж родился 31 декабря. И, надо сказать, вполне оправдал свою принадлежность к гордому племени Козерогов! Выдающиеся организаторские способности, умение вести за собой, готовность «на малые жертвы ради великой цели» и абсолютная убежденность в своей правоте – это ли не портрет знаменитого Тома Реддла? Когда Козерог решает стать самым великим волшебником в истории, этому не помешают ни маглы, ни моральные нормы, ни путающийся под ногами мальчишка со шрамом… ну или помешают, но это уже другая история!

Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2

Водолей – Ганнибал Лектер («Молчание ягнят»)

Свободолюбивый и эксцентричный, обаятельный и равнодушный, пугающий и вдохновляющий… Этими словами можно охарактеризовать любого Водолея, следующего своему призванию. В частности, под это описание отлично подходит незабываемый социопат в исполнении Энтони Хопкинса. Это не простой злодей, а истинный творец, искренне влюбленный в свое необычное… э-э-э… хобби. Представители этого Воздушного знака вообще частенько увлекаются, игнорируя весь остальной мир. Один совет для Водолея: если захочешь проявить себя, займись лучше, например, живописью, а не кулинарией…

Молчание ягнят

Рыбы – Джек Торренс («Сияние»)

Вот что случается, когда Рыбам дают «уплыть» в их фантазийные миры. Тут тебе и идиллическое уединение за городом, и новые друзья-призраки, и семейный спорт с использованием тяжелых снарядов… Джек – вообще не злодей, что вы! Просто воображение у него хорошее, а нервы слабые. Кто-то еще хочет встать на пути Рыб к осуществлению их творческих замыслов?