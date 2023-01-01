Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Призрак оперы
Фильмы похожие на Призрак оперы
The Phantom of the Opera
Призрак оперы
2004 / США / Великобритания
Смотреть трейлер
7.7
Оцените
72
голоса
Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Призрак оперы
Вся информация о фильме
Театр призраков
ужасы
2015, Япония
4.0
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
мюзикл, ужасы, триллер
2007, США
7.0
История балерины
документальный
2015, США
6.0
Любовь никогда не умирает
драма, музыка, мюзикл
2012, Великобритания
6.0
Отверженные
мюзикл, драма
2012, Великобритания
7.0
Мамма Миа!
комедия, мелодрама, мюзикл
2008, Великобритания / США
7.0
Через вселенную
мелодрама, драма, мюзикл
2007, США
7.0
Лак для волос
мюзикл, драма, комедия
2007, США
6.0
Богема
драма, мелодрама, мюзикл
2005, США
6.0
Дорогой Фрэнки
драма, мелодрама
2004, Великобритания
7.0
Чикаго
драма, криминал, комедия, мюзикл
2002, США / Германия
6.0
Мулен Руж
мюзикл, драма
2001, Австрия / США
7.0
Ромео + Джульетта
драма, мелодрама, криминал
1996, США
7.0
Призрак оперы
мюзикл, драма, ужасы
1989, США
5.0
Призрак Оперы
ужасы, драма
1925,
5.0
Огни святого Эльма
драма
1985, США
8.0
Что скрывает ложь
драма, триллер
2011, США
7.0
Двенадцать
драма
2010, США / Франция
7.0
Умереть молодым
драма, мелодрама
1991, США
8.0
Операция "Валькирия"
триллер
2008, США / Германия
7.0
Хороший отец
драма
1985, Великобритания
6.0
По версии Барни
драма
2010, Канада / Италия
7.0
Пока я не исчезну
драма
2014, США / Великобритания
7.0
Париж, я люблю тебя
мелодрама
2006, Лихтенштейн / Швейцария / Германия / Франция
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Талия сводит с ума: как выглядит самая красивая стюардесса России без одежды
Эти знаки Зодиака станут самыми счастливыми в 2023 году: наконец-то белая полоса
Проводники раскрыли гадкую правду о поездах: касается постельного белья и не только
Военный, здоровенный: отец Мясникова оказался эталоном мужской красоты
Как бы сейчас выглядели Мымра и Новосельцев? Не пара, а загляденье
И Лукашин туда же: в «Иронии судьбы» бессовестно обманули народ
Внебрачный сын? Евгений Миронов сделал заявление о родстве с Андреем Мироновым
Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров
Еще один сердцеед: в Сети нашлось единственное фото брата Аверина
«Сына» Баскова нет уже ровно год: раскрыты подробности разыгравшейся драмы
Тест: кто вы из героев известных мультфильмов?
Это слово неверно говорят 8 из 10 людей: заблуждаются из-за поговорки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить