The Yellow Tie
The Yellow Tie

The Yellow Tie
Страна Румыния
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 ноября 2025
Дата выхода
14 ноября 2025 Румыния
Производство Avanpost, Avanpost, Frame Film
Другие названия
The Yellow Tie, Cravata Galbenă
Режиссер
Serge Ioan Celebidachi
В ролях
Шон Бин
Шон Бин
Джон Малкович
Джон Малкович
Миранда Ричардсон
Миранда Ричардсон
Энтон Лессер
Энтон Лессер
Кейт Филлипс
Кейт Филлипс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

