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Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
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Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
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Дата рождения
29 августа 1939
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 июня 2020
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джоэл Шумахер
Родился 29 августа 1939 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джоэл Шумахер
Холстон
документальный
2019, США
6.0
Что скрывает ложь
драма, триллер
2011, США
7.0
Двенадцать
драма
2010, США / Франция
7.0
Кровавый ручей
триллер, ужасы, драма
2009, США
6.0
Роковое число 23
мистика, триллер, драма
2007, США
6.0
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама
2004, США / Великобритания
7.0
Однажды в Ирландии
криминал, триллер, драма, биография
2003, США / Ирландия / Великобритания
6.0
Телефонная будка
триллер, драма
2002, США
6.0
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