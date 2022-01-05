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Киноафиша Персоны Джоэл Шумахер

Джоэл Шумахер

Joel Schumacher
Джоэл Шумахер
Джоэл Шумахер Joel Schumacher
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Дата рождения
29 августа 1939
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
22 июня 2020
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джоэл Шумахер

Родился 29 августа 1939 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джоэл Шумахер
Холстон
Холстон
документальный 2019, США
6.0
Что скрывает ложь
Что скрывает ложь
драма, триллер 2011, США
7.0
Двенадцать
Двенадцать
драма 2010, США / Франция
7.0
Кровавый ручей
Кровавый ручей
триллер, ужасы, драма 2009, США
6.0
Роковое число 23
Роковое число 23
мистика, триллер, драма 2007, США
6.0
Призрак оперы
Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.0
Однажды в Ирландии
Однажды в Ирландии
криминал, триллер, драма, биография 2003, США / Ирландия / Великобритания
6.0
Телефонная будка
Телефонная будка
триллер, драма 2002, США
6.0
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Майкл Китон объяснил, почему он отказался сняться в «Бэтмене навсегда» Режиссер картины не поддержал его мрачную трактовку персонажа. 
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5 января 2022 10:11
Вэл Килмер сравнил съемки в «Бэтмене навсегда» с игрой в мыльной опере Он считает, что главная проблема заключалась в чрезвычайно неудобном костюме.
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11 августа 2021 14:16
В сети требуют выхода режиссерской версии «Бэтмена навсегда» Вариант Джоэла Шумахера длиннее прокатной версии на 40 минут.
Написать
29 июля 2020 14:20
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