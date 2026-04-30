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Камерная брачная комедия с образностью древнегреческой трагедии. «Человек должен быть всегда влюблен. Вот почему никогда не следует жениться», — открывающая фильм цитата Оскара Уайльда о разрушительном влиянии брака на любовь сразу задает тон «Приглашению». Премьера третьей полнометражной картины Оливии Уайлд стала одним из главных событий фестиваля «Сандэнс», а студия A24 практически сразу выкупила права на прокат. Напряжение, сосредоточенное в одной квартире, нарастает здесь сильнее, чем в кипящей кастрюле с…