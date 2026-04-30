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7.3
Приглашение - Дублированный трейлер
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7.3

Приглашение

, 2026
The Invite
США / комедия / 18+
Трейлеры
Пойду 24
Не пойду 1
Постер фильма Приглашение
7.3
Пойду 24
Не пойду 1
Приглашение - Дублированный трейлер
Приглашение  Дублированный трейлер

О фильме

Отношения Джо и Анджелы уже не так искрят, как раньше. Желая получить яркие впечатления, Анджела приглашает в гости соседей - эффектную пару, отношения которых, наоборот, полны страсти, судя по громким стонам из их квартиры. Но вечер идет не по плану – светская беседа очень быстро меняет направление, ведь дерзкие соседи выступают с весьма необычным предложением.

В ролях

Сет Роген
Сет Роген
Joe
Оливия Уайлд
Оливия Уайлд
Angela
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Hawk
Эми Адамс
Эми Адамс
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Пол Радд
Пол Радд
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Pina
Skip Howland
Doorman
Rachel Thurow
Subway Goer
Mario Valdez
Subway Goer
Mel Powell
Bartender
Режиссер Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Сценарист Рашида Джонс, Will McCormack, Сеск Гай
Композитор Девонте Хайнс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
26 июля 2026 Россия Экспонента
9 июля 2026 Австралия MA 15+
30 июля 2026 Австрия
2 июля 2026 Азербайджан
25 июня 2026 Аргентина
16 сентября 2026 Бельгия
10 июля 2026 Болгария
25 июня 2026 Бразилия
3 июля 2026 Великобритания 15
9 июля 2026 Гватемала
30 июля 2026 Германия
13 августа 2026 Гонконг
2 июля 2026 Греция
9 июля 2026 Израиль
3 июля 2026 Ирландия
10 июля 2026 Испания
16 сентября 2026 Италия
2 июля 2026 Казахстан 18+
10 июля 2026 Канада
23 июля 2026 Колумбия
2 июля 2026 Кыргызстан 18+
1 июля 2026 Латвия (none)
26 июня 2026 Литва
9 июля 2026 Мексика
2 июля 2026 Молдавия N 15
9 июля 2026 Нидерланды 12
25 июня 2026 Панама
23 июля 2026 Перу
3 июля 2026 Польша
9 июля 2026 Португалия M/16
9 июля 2026 Пуэрто-Рико R
3 июля 2026 Румыния
10 июля 2026 США R
2 июля 2026 Сербия o.A.
2 июля 2026 Сингапур M18
8 июля 2026 Тайвань
21 августа 2026 Турция
2 июля 2026 Узбекистан 18+
25 июня 2026 Украина
14 августа 2026 Финляндия
16 сентября 2026 Франция
2 июля 2026 Хорватия o.A.
2 июля 2026 Черногория o.A.
2 июля 2026 Чехия
2 июля 2026 Чили 14
30 октября 2026 Эстония
24 июля 2026 ЮАР
Сборы в мире $24 991 083
Производство Annapurna Pictures, FilmNation Entertainment, Permut Presentations
Другие названия
The Invite, La invitación, La Invitacion, O Convite, Poziv, Приглашение, Davet, Ielūgums, Kutse, Kvietimas, L'invitation, Meghívás, Zaproszenie, Позив, 誘人飯聚, 開放性邀請, The Invite., 邀请, Dəvət, The People Upstairs, 多愁善感(美版)

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 15 голосов
7.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 26 июля 2026

Трейлеры фильма

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Приглашение - Дублированный трейлер
Приглашение Дублированный трейлер
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Приглашение Трейлер 2
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Наша рецензия

Камерная брачная комедия с образностью древнегреческой трагедии.
Камерная брачная комедия с образностью древнегреческой трагедии. «Человек должен быть всегда влюблен. Вот почему никогда не следует жениться», — открывающая фильм цитата Оскара Уайльда о разрушительном влиянии брака на любовь сразу задает тон «Приглашению». Премьера третьей полнометражной картины Оливии Уайлд стала одним из главных событий фестиваля «Сандэнс», а студия A24 практически сразу выкупила права на прокат. Напряжение, сосредоточенное в одной квартире, нарастает здесь сильнее, чем в кипящей кастрюле с…

Отзывы о фильме

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