1 Prologue Andrew Lloyd Webber / Richard Stilgoe 2:48

2 Overture / Hannibal Andrew Lloyd Webber, Victor McGuire / Richard Stilgoe 7:26

3 Think of Me Andrew Lloyd Webber, Emmy Rossum, Патрик Уилсон / Richard Stilgoe 6:34

4 Angel of Music Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Jennifer Ellison, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 3:00

5 Little Lotte / The Mirror (Angel of Music) Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 4:11

6 The Phantom of the Opera Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 4:24

7 The Music of the Night Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер / Richard Stilgoe 5:39

8 Magical Lasso Andrew Lloyd Webber, Кевин МакНелли, Jennifer Ellison, Miranda Richardson / Richard Stilgoe 1:19

9 I Remember / Stranger Than You Dreamt It Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 3:21

10 Notes? / Prima Donna Andrew Lloyd Webber, Cast of "The Phantom of the Opera" Motion Picture / Richard Stilgoe 10:04

11 Poor Fool, He Makes Me Laugh Andrew Lloyd Webber, Cast of "The Phantom of the Opera" Motion Picture / Richard Stilgoe 6:13

12 Why Have You Brought Me Here? / Raoul I've Been There Andrew Lloyd Webber, Патрик Уилсон, Emmy Rossum, Джерард Батлер / Charles Hart 3:04

13 All I Ask of You Andrew Lloyd Webber, Патрик Уилсон, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 4:52

14 All I Ask of You (Reprise) Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Патрик Уилсон, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 2:55

15 Masquerade / Why So Silent? Andrew Lloyd Webber, Cast of "The Phantom of the Opera" Motion Picture / Richard Stilgoe 8:39

16 Madame Giry's Tale / The Fairground Andrew Lloyd Webber, Патрик Уилсон, Miranda Richardson / Richard Stilgoe 3:29

17 Journey To the Cemetery Andrew Lloyd Webber, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 3:30

18 Wishing You Were Somehow Here Again Andrew Lloyd Webber, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 3:41

19 Wandering Child Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 1:47

20 The Swordfight Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Патрик Уилсон, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 1:49

21 We Have All Been Blind Andrew Lloyd Webber, Патрик Уилсон, Саймон Кэллоу, Киаран Хайндс / Richard Stilgoe 3:56

22 Don Juan Andrew Lloyd Webber, Victor McGuire / Charles Hart 4:01

23 The Point of No Return / Chandelier Crash Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 6:44

24 Down Once More / Track Down This Murderer Andrew Lloyd Webber, Джерард Батлер, Патрик Уилсон, Emmy Rossum / Richard Stilgoe 14:33