Постер фильма Яна Наяган
Яна Наяган

Jana Nayagan
Страна Индия
Продолжительность 3 часа 22 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 8 января 2026
Дата выхода
9 января 2026 Болгария
9 января 2026 Литва N13
9 января 2026 ОАЭ 18TC
8 января 2026 Чехия
Бюджет 300 000 000 INR
Сборы в мире $6 820
Производство KVN Productions
Другие названия
Jana Nayagan, #Thalapathy69, Jan Neta, Jana Nayakudu
Режиссер
Х. Винотх
В ролях
Виджай
Виджай
Пуджа Хегде
Бобби Деол
Бобби Деол
Гаутам Менон
Пракаш Радж
6.9
