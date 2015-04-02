Все-таки Джоэл Шумахер – талантливый режиссер. Даже несмотря на «Призрак Оперы», которого он недавно запустил в белой простыне… пардон, в белой полумаске в ограниченный прокат. Несмотря – потому что вместо энергического мистического действа, тайнодействия, таинства, поэмы экстаза, песни разложения и тлена, гимна Музыке и т. д. и т. п. он выдал приторную кашицу, жидкую овсянку, которой рассудительные англичане (шумахеровский «Призрак Оперы» все-таки сделан в Англии) пытались вывести из…
Надеюсь, перед выходом фильма этот баг пофиксят.
Да и еще - кто-нибудь знает как будут обстоят дела с переводом? С одной стороны на большом экране посмотреть ой как хочется, но с другой сомнительно мне, что в кинотеатрах покажут фильм с оригинальной звуковой дорожкой
А что?! Было бы комильфо.
Завтра в 16:20 - собираюсь в Колизее смотреть, вот и напишу как оно, да и как с переводом дела обстоят.
Кстати, мне тут подкинули шикарную мысль по поводу перемещающейся маски - просто в части кадров показан не сам Призрак, а... его отражение в зеркале! Типа, все гениальное - просто.
PS. Кстати, сейчас слушаю соответствующий диск, трек "Primadonna", который с недавних пор мне особенно начал нравиться.
С субтитрами, действительно, непонятно. То есть, конечно, понятно - они написаны в рифму, так чтобы попадать в музыку (кстати, именно их я где-то в Инете видел, причем довольно давно, можно найти и попробовать напеть). Но, с другой стороны - кто за этим следит?! Лучше бы, на мой взгляд, пустили подстрочник.
Кстати, если кто еще не знает - у Призрака маска на правой стороне лица. На рекламном плакате - ошибка.
Тем не менее, ни на сайте Sony Classical (компания выпускающиая саундтрек), ни на официальном сайте саундтрека, ни на официальной странице А.Л. Веббера, никакого упоминания об участии Сары Брайтман в саундтреке нет.
Хотелось бы увидеть хотя бы одну ссылку где утверждается обратное.
Итак, цитирую дословно. В начале - мое письмо:
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Sent: 07 January 2005 17:04
To: Query Master
Subject: Phantom of the Opera the movie - question
Good evening.
Maybe it's wrong e-mail for asking such question. And if it's so, I'm
very sorry.
Question: does Emmy Rossum sing her part in Phantom of the Opera" movie
by herself? Some my friends talk that it's voice of Sarah Brightman. I
don't think so, but what the truth?
With best regards, Inpw
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А теперь ответ:
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From: "Query Master" <[email protected]>
To: "Anubis NA" <[email protected]>
Date: Fri, 7 Jan 2005 17:10:43 -0000
Subject: RE: Phantom of the Opera the movie - question
Thanks for your email.
Emmy does all her own singing.
But Minnie........., not a note!
Best wishes
Query Master
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Буду ждать ответа от Sony Classical.
Впрочем, опять-таки, если она пела на сундтреке, почему об этом ни слова? Если бы со мной так поступили - я бы обиделся
Кстати, я тут в порыве вдхоновения ревью написал, запостить, что ли?
Кстати, а саундтрек к мюзиклу ( 1987г. ) - он разве с бродвейской постановки? Я почему-то считал, что это с лондонского выступления в театре "Her Magesty's".
zaraza - во-первых Рауль тоже любил ее с детства. Причем, еще раньше чем Призрак. А во-вторых, Рауль все-таки не просто смазливчик. Он достаточно образован, романтичен и даже талантлив. Есть, правда, небольшая ремарка - для обычного человека. В-третьих, как мы видим по финалу, Кристина приняла предложение Призрака. Ее поцелуй был совершенно искренен.
А в-четвертых.... представь сама, что ты живешь с подобным человеком. Кристина предпочла Рауля не потому, что он красивый, а потому, что он "обычный смертный", со совей земной и понятной любовью. Останься она с Призраком (как и любая другая девушка), между ними встало бы не его лицо, а его гениальность. Такова уж судьба гениев - они одиноки.
Задача стоящая перед Джоэлем Шумахером была, на мой взгляд чем-то сродни задаче Питера Джексона: как бы сделать экранизацию так, чтобы не обидеть многочисленных фанатов оригинала. Объединяло обоих режиссеров еще и то, что до них такие попытки предпринимались, но были, мягко говоря, не совсем удачными. Впрочем, различий тоже хватало. Одно из основных – за спиной Шумахера стоял сам Веббер, который, собственно и продюссировал фильм. Так что, можно быть уверенным – каждое отхождение от оригинала было согласовано с самим маэстро.
Таких, впрочем, набралось немного. Пожалуй самым серьезным изменением стала сцена с люстрой. Напомню: в оригинальном мюзикле люстра падает в конце первого акта, после песни All I Ask of You. В фильме это событие произошло после дуэта Призрака и Кристины - Point of No Return, при похищении. Второму акту вообще досталось больше первого. В частности, в фильме отсутствует обсуждение записок (счастливые обладатели СD с записью могут слышать его на третьем треке второго диска – Notes), в котором есть ссылки на вышеупомянутую люстру. Были добавлены эпизоды с ловушкой, в которую попал Рауль и его поединок с Призраком на кладбище (в оригинале Призрак, натурально, кидался в Рауля файерболами). Так же возросла роль мадам Жири в спасении Призрака из клетки (в оригинале она просто указывает на то, что видела его). Ну и по мелочам, вроде отсутствия сцены репетиции к «Дон Жуану», костюмы владельцев Оперы на маскараде, разбивание зеркал в конце и т. п.
Фильм вообще очень близок к мюзиклу, в первую очередь, по духу. Отсюда и некоторая театральность и нереальность декораций, что, в данном случае, идет только на пользу и позволяет добиться большего погружения в атмосферу Гранд Опера. Хочется отметить очень сильные эмоционально моменты, такие как подъем люстры к потолку театра и «отматывание» времени назад, Призрак с развевающимся плащом на крыше Оперы, Поцелуй Кристины и Призрака, ария Дон Жуана и Аминты Point of No Return и, ряд других. К сожалению, на мой взгляд, финальное исчезновение Призрака оказалось несколько смазанным: в мюзикле он просто садится на трон и укрывается плащом – пришедшие люди обнаруживает только маску.
Несомненно, противники, из числа горячих приверженцев оригинального мюзикла, найдутся и, подозреваю, что наибольшее возмущение вызовет актерский состав. И тут дело даже не в какой-то особенной нелюбви к Эмми Россум или Жерарду Батлеру, а просто из-за того, что образ Призрака (в основном) и Кристины прочно ассоциируется с Майклом Кроуфордом и Сарой Брайтман.
Так или иначе, но подбор актеров нельзя назвать неудачным. Есть, на мой взгляд, и некоторые перегибы: Карлотта уж слишком ярко выраженный комический персонаж, а Кристина наоборот – выглядит чересчур скорбящей и депрессивной. Зато Призрак получился выше всяких похвал – неудивительно, что на оффсайте Э.Л. Веббера ему отдали предпочтение 43% проголосовавших (Кристине – чуть ли не вполовину меньше). Самое главное, образ оказался одновременно и трагическим и лирическим, он вызывает искреннее сочувствие (но не жалость, как было с Квазимодо из NDdP, с которым Призрака, не совсем логично, иногда сравнивают). Единственная накладка, на мой взгляд, возникла при исполнении «Down Once More…» - Призрак Батлера срывается на рычание, которое свидетельствует скорее о злости, чем о скорби как у Призрака Кроуфорда, впрочем это дело вкуса
Раз уж речь зашла о сравнениях, то уместно будет заметить, что в ролях Кристины и Призрака явно прослеживаются образы изначальных кандидатов на эти места: Брайтман и Бандераса. Особенно это хорошо заметно по Кристине, взять хотя бы ее прическу.
Говорить о фильме Phantom of the Opera и не упомянуть музыку – преступление. С другой стороны, словами описать это невозможно – это нужно слышать. В конце концов, музыка является, по сути дела, один из героев фильма/мюзикла и едва ли не самым главным.
Пожалуй, самой высокой оценкой достоинств любого фильма является желание вернуться к нему снова. И «Призрак Оперы» определенно вызывает такое желание. Среди тех, кто посмотрел фильм в первый раз многие придут снова и, я уверен, испытают не меньший восторг, чем при первом просмотре.
07/01/2005 в 01:21:12 mephala написал(а):
Да здесь и играть то нечего, любой студент из театралки такое сыграет, уж поверте... Да и актерев подобрали не шик... Лучше бы Бандерас и впрям был, хотя б полюбовались... А главная героиня вообще, ни к селу ни к городу...
Не было в этой постановке того, что схватило за душу, да и быть не должно, эту банальщину ещё в детстве прошли...
07/01/2005 в 01:21:12 mephala написал(а):
Народ а вам случайно на входе в кинозал за апплодисменты и сочувствующие рыдания конфеты не давали, чтоб вы там так переживали?
СМОТРЕТЬ НЕ НАКОГО И НЕ НА ЧТО!!!
Нас мало и мы в тельняжках
Просто остальные недовольные, коих не меньше половины (а может и больше... когда я смотрел это НИ ОДИН из зала даже не поапплодировал... тебе это очём-нить говорит? ) из общего кол-ва посмотревших этот "шедевр" даже и не хотят заходить на ветку обсуждения этого мьюзикла... А я вот решил глаза открыть тем, кто вдоволь начитался лести...
А если бы перевод сделали каким-нибудь другим способом, например в начале каждой песни проговаривали бы ее содержание, то тогда бы от фильма камня на камне не оставили.
А так, получилось соломоново решение - даже неумеющий читать человек, незнакомый с английским языком может понять о чем идет речь и ход сюжета уловить как по самому действию, так и по диалогам.
tmg - ну, возможно для дубляжа диалоги были переведены отдельно, но вот текст песен - я специально пару раз обратил внимание на субтитры (которые я читал не раз и многое помню наизусть), чтобы сравнить. Хотя, конечно, изменения есть - связанные с тем, что либретто для фильма было немного изменено.
Краткое описание книги можно найти все на том же сайте:
http://fantome.by.ru/autresromans.html
Taurus да здесь только 3 чека, судя по всему любители оперет, восхваляют... А где же простые любители кино?
09/01/2005 в 21:56:37 evengerova написал(а):
А у вас с мужем правильный подход Хороший пост , видно оценили обстановку
Вот и подвели мы итог )) Так что фильм можно смело класть на полку, а лучше в сундук и на чердак его...
Вот и сказочке конец!
Ну, разговор про голоса (как в данном фильме, так и вообще в любом музыкальном произведении) - он из разряда вечных. Жаль только, что зачастую (а чего там - в большинстве случаев) он выходит за рамки и переходит на личности актеров и/или певцов.
Кстати, я, быть может, плохо смотрел, но Парижа я в фильме вообще не увидел. Если не считать беглую панораму перед "вторым актом" (хронологически, конечно). А что до остальных огрехов, то тут логика найдется - было бы желание искать. К примеру Призрак. Конвертов Кристина не получала, а увидев Призрака в первый раз очень быстро догадалась, что он вполне себе из плоти и крови ("...and in the boat there was a man" ). Ну насчет пожара - это придумка режиссера (в то время, как аукцион действительно имел место в мюзикле), но и тут все может быть легко объяснено - восстановить упавшую люстру было слишком дорого, дешевле купить новую (так бывает довольно часто). Соответственно театр мог просуществовать худо-бедно еще не то что 40, а гораздо больше, ну а потом быть выставленным на продажу, причин - масса.
Со скрипачом вообще напрягаться нет нужды - гораздо легче вспомнить известных музыкантов, которые умерли оставив своей семье хоть какое-нибудь состояние. А так, в основном, помирали они в бедности и максимум, что после них оставалось - памятник, поставленный на муниципальные средства.
Впрочем, как было верно подмечено - фильм совсем не об этом. А о чем? Ну, тут уже немало версий прозвучало, значит фильм получился, как минимум, неоднозначным и многосмысленным. А уже это, на мой взгляд, достаточно, чтобы его посмотреть.
Cоздатели использовали сплошные штампы и обычные голоса, однако результат получился потрясающим (вот что значит талантливо использовать классические приемы) – столько великолепных сцен! Компьютерной графики много, однако, глаз не режет, а к примеру, в процессе поднятия люстры, напротив вызывает восхищение. С голосами, по-моему, тоже получилось неплохо – им так легко подпевать!
Полностью согласна с Ниной: фильм достоин почетного места в домашней коллекции.
P.S.
to evengerova: А кто же занимался с Кристин, учил ее пению несколько лет? Если мадам Жири, то ее Кристин уж точно бы отличила от «порождения собственного разума».
to zaraza: Эта девочка для себя сделала правильный выбор. Так ли обязательно всем приручать гениального зверя? С Призраком она бы просто не выжила – надо быть сильнее душой, чтобы не требовать от него "нормальности", не жалеть его, но любить и служить "ангелу музыки", причем вдали от света и людских глаз. А Рауль, уверенна, ценил и берег Кристин долгие годы (еще бы, ведь он отбил ее у такого cоперника).
Определенно, надо было, после фильма с Лоном Чени (1925) наложить строжайшее вето на попытки экранизовать "ПО", вплоть до постановки Веббера. А то сейчас, судя по всему, каждый второй считает, что Призрак должен быть страшным, летать по воздуху и проходить сквозь стены. И смех и грех - ей Богу.
Собственно сам Веббер вначале хотел сделать рок-оперу, ужастик. А потом прочел книгу... И в итоге мы имеем то, что имеем - величайший мюзикл всех времен и народов, как ты совершенно верно заметила.
http://fantome.by.ru/images/alwraoch.jpg
В фильме его, конечно, омолодили несколько, волосы длинные добавили, но коренным образом это ничего не изменило - я бы даже сказал, так еще выразительней смотрится его (раулево) духовное взросление.
По поводу лица - поскольку фильм - экранизация мюзикла, а не книги, то все нормально - именно так все и было. А в мюзикле, в свое время, решение об изуродованной половине и, соответственно, полумаске было принято исходя из того, что с полностью скрытым изуродованным лицом еще и петь было просто нереально.
По поводу мадам Жири я уже высказывался - уже в мюзикле (который по-прежнему не явялется рок-оперой) ей были присуще некоторые черты исчезнувшего Перса, в фильме пошли еще дальше. Судить авторов обоих идей не возмусь, но мне и так нравится.
Кстати, коль скоро ты приводил цитаты, то можно было и посмотреть рассказ мадам Жири (акт 2, сцена 2)
Вот цитата:
GIRY (trance-like, as she retraces the past)
And there was... I shall never forget him: a man... Iocked in a cage...
RAOUL
In a cage...?
GIRY
A prodigy, monsieur! Scholar, architect, musician...
RAOUL (piecing together the jigsaw)
A composer...
GIRY
And an inventor too, monsieur. They boasted he had once built for the Shah of Persia, a maze of mirrors...
Так что, конкретно в истории Призрака до попадания в Оперу, особых расхождений с Леру я не заметил.
А поэтому сравнивать в этой категории его с "Призраком Оперы" дело заведомо мертвое.
Ну а во-вторых, МР - это все-таки подростковый фильм, а ПО предназначен для аудитории повзрослей. Разные целевые аудитории - и это тоже надо учитывать.
Начало завораживает, а дальше не дотянули. Чуть-чуть не хватает голосов, чуть-чуть - атмосферы, чуть-чуть смысла, чуть-чуть актерского мастерства. Все очень мило. Вместо Красоты получилась Красивость. Вместо драмы (или хотя бы мелодрамы) - водевиль. Голливудщина, одним словом.
А про перевод я, вообще, молчу. Очень понравилось в финале, когда с обращенем "Жуткая тварь из глубин", героиня страстно лобызает безутешного Призрака. На мой взгляд, вместо "ПО" в нашем прокате этот фильм следовало так и назвать "Жуткая тварь из глубин" (тем более, нам не привыкать к таким поворотам)
:)))
Точно ;) и фильм надо было назвать не "Призрак оперы", а "Смотрите, какая грандиозная люстра". Эта люстра+ единственная будоражущая песня (The Fantom of the Opera is there - inside my mind... ну и т.д.) - вот все, что можно смотреть. Фильм ЗАТЯНУТ!
Кристина - просто сахар, аж смотреть противно. На мой субъективнейший взгляд, худшая актриса в этом фильме.
Кстати, все время удивляюсь - все люди, которые начинают критиковать данны
Кстати, Mila - маска таки сидит на месте - сегодня как раз второй раз ходил (надо ж было догонять общественность, некоторые идивидуумы которой уже по третьему разу фильм посещали). А вот на афише - да, слажали. И еще, небольшая поправка - даже если актеры и не попадали под "фанеру", то знать об этом ты не можешь (если только не была на съемочной площадке) - ведь звуковая дорожка накладывается уже после съемок. В остальном же, уважаю твое мнение, даже несмотря на то, что оно расходится с моим - вполне имеет право на существование.
Даже 100-долларовая купюра не всем нравится :D
И еще - сегодня обратил внимание на ужасную вещь - в заглавной песне (собственно "Phantom of the Opera") только три куплета, против четырех из оригинала. Куда Веббер смотрел?!
Кстати, все время удивляюсь - все люди, которые начинают критиковать данный фильм вдруг резко оказываются большими знатоками в области голосов, музыки и т.д. Я, конечно, искрене верю, что земля русская не обеднела талантами, но не настолько же!
PS zaraza - поздравляю с Днем Рождения!
Она волшебна...
Она рождает жизнь, любовь, горе, отчаяние, благородство, нежность... одним словом этот фильм всем обязан музыке.
Она оправдывает все огрехи: сдвиги маски и растянутость во времени, инфантильность героини и еще то, чего я не заметила))
Вива Эндрю Ллойд Вебер!!!
Игра актеров меня не впечатлила, в отличие от их голосов. Приятно была поражена тем, что пели они сами:)
После просмотра родилась мысль - длительное воздержание (особенно у мужчин) опасно, если не направить эту энергию в другое русло - например, в написание музыки. Хотя и это не панацея:)
З.Ы. посмотрела на днях "Мулен Руж". Плакала...
Со всеми первоисточниками я знакомился в следующем порядке: мюзикл->книга Леру->фильм с Лоном Чени (завидуйте!)->фильм Шумахера
Собственно, несложно догадаться, что я приверженец скорей "мюзикольной" версии нежели "литературно", что, впрочем, не мешает мне восхищаться талантом Леру (он не только "ПО", к слову, написал - почитайте, оцените). И я считаю, что даже в 3-х часовом мюзикле (не говоря уж о 2,5-часовом фильме) просто невозможно отразить все, что автор первоисточника заложил в своем романе. В первую очередь, это касается характера самого Призрака-Эрика. И при том, что показать историю духовного роста Призрака через любовь за жалкие 2,5 - 3 часа, по моему скромному мнению, просто нереально, в этом направлении Веббером была проделана прямо-таки титаническая работа. За что ему, конечно, и лавры и большое почтение.
Кстати, спасибо, что напомнила - я сейчас еще одну ссылку приведу (все с того же сайта) - о реальных прототипах и событиях:
http://fantome.by.ru/prototip.html - очень интересно, на мой взгляд.
Кстати, при написании обзора я вырезал небольшой кусок, касающийся лично моих впечатлений от игры Батлера. Привести?
Sfeno - Во-первых, "жалкая" - это все-таки не "жуткая", во-вторых если приводить подстрочник, то правильней будет "несчастное создание", то есть ясно почему Призрак не обиделся. В-третьих, что за манера выдирать строчку из контекста.
Pitiful creature of darkness...
What kind of life have you known...?
God give me courage to show you: you are not alone...
И только потом она его поцеловала. То есть, поцеловала не потому, что он "pitiful creature", а потому, что "show you: you are not alone"
И последнее: ребята, я еще в первый просмотр следил за маской - чтоб куда не съехала. И во-второй раз обращал внимание. Ну скажите - когда она была на левой стороне? В какой момент?
Саунд трек продавался в магазинах, например в "Десятке"
(именно саунд трек из фильма).
(кстати, замечу в скобках, вопрос о месте маски на лице Призрака первым поднял таки я :D после просмотра трейлера. А потом, когда сходил - выяснил, что с ней все нормально)
Так вот, насчет волос. На мой взгляд все нормально, никакого парика, просто сперва волосы были зализаны, а потом растрепались - отсюда и эффект.
Кстати, Sfeno - путанник великий - у Эрика уродлива ПРАВАЯ сторона лица. На афише, соответственно - левая. А уж отражение на афише, или просто баг - это не мне решать.
Вас послушать - так фильм из одних достоинств состоит, прямо шедевр, как говорят (хотя не люблю я этого выражения), всех времен и народов.
Да у вас паранойя, батенька/матушка :) или зацикливание.
Вам в жизни любви не хватает?
А, впрочем, фильм на таких и держится, кому голову легко вскружить :)
(во какой я скромный)
Кстати, то, что на "КИНОАФИШЕ" - это не рецензия и не критика - как до первого, так и до второго автору дорога ох какая неблизкая. Так, обзорчик (к тому же плохо написанный)
А какая музыка! Она просто не может не восхищать, она завладевает самыми потаенными уголками души. А подбор и голоса актеров, благородный Рауль, примадонны в исполнении Мими Драйвер, а Кристина очень мила, порой даже красива, но какая-то она немного инфантильная, не буду оригинальной, если скажу, что больше всего поражает сам Призрак, а точнее игра актера его исполнившего. И сколько я ни всматривалась в его изуродованное лицо, он мне все равно казался симпатичным Слишком он получился у них обаятельным и сексуальным. Все в его жестах, манере, исполнении заставляет трепетать. В такого просто нельзя не влюбиться и на месте бы Кристины в данном случае многие бы предпочли именно его Думаю, Жерарда Батлера ждет блестящее развитие карьеры после этого фильма. Так как именно в нем он показал, на что он способен!
Очень интересная режиссерская работа, впечатляет сцена с люстрой в самом начале. А музыка, она видимо обладает гипотоническими свойствами, так как уже какой день я хожу в полной прострации.
Кстати, хочу всем сообщить приятную новость, в Питере он точно будет идти еще до 2ого февраля в Кристалле. Так что обязательно схожу еще.
А может у кого есть слова к опере или хотя бы к основной теме, буду очень признательна, если вы мне их пришлете. Да и просто пишете те, кто хочет пообщаться на тему фильма [email protected]
Всем, кто не читал книгу Гастона Леру, очерь рекомендую!
Я знаю, у многих есть претензии к вокалу, но это, по-моему, дело вкуса. Лично мне очень нравится. Особенно голос Кристины (хотя Сару Брайтман я тоже люблю). И Призрака, конечно!
Редко когда бывает такое сочетание зрелищности, вокала и актерской игры (как правило, если присутствует первое, об остальном обычно не беспокоятся). Я даже не могу критиковать этот фильм! Мои любимые сцены - в начале, когда люстра взлетает вверх; когда Кристина и Рауль на крыше Оперы; арии Phantom of the Opera и Point of no return.
Конечно, с Оскарами получилось обидно - особенно если учесть, что в прошлом году лучшим фильмом признали куда более заурядный мюзикл, "Чикаго".
Спасибо всем в форуме. Я с интересом читала обсуждение (хотя присоединяюсь только теперь). Спасибо за ссылку на саундтрек (allost.ru)! Правда, очень жаль, что прокат кончается. Не представляю, как смотреть "Призрак" на малом экране!
Кстати, вы не знаете, можно ли достать на видео оригинальный мюзикл? И какую еще экранизацию ПО лучше посмотреть? Фильм 1989 года (триллер) можно заказать на www.videoprokat.ru, если кому-нибудь интересно.
Ладно, собственно, по какому я поводу. Объясняю: продемонстрировать на личном опыте до чего доводит увлечение ПО. Смотрите и оценяйте, но больно не бейте
Раз: Собственно.
http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom05.jpg
Два: Роза для Кристины
http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom02.jpg
Три: Призрак без пения - не призрак
http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom04.jpg
Ну и четыре: Whose is the face in the mask?
http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom06.jpg
PS. Н-да. Фильм уже почти открутили в кино, а скорость появления постов в этой теме только возрастает.
PPS. Ребята, как фотографии-то? Неужели все настолько плохо?
Думаю, представить реакцию будет несложно ;)
По поводу сборов:
Лично я хотел бы с mephala пересечься, поэтому собираюсь в Мираж, в 20 часов заглянуть. Это если лишние деньги найдуться (которых у студента бывает либо мало, либо очень мало)
Если пересечемся покажу самодельную маску Призрака - посмеешься :D
Кстати, ишшо две фотографии.
Черно-белая:
http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom01.jpg
и цветная. Роза особенно удалась, ИМХО:
http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom03.jpg
И по поводу "противостояния" Батлера и Кроуфорда - мое мнение очень хорошо выразил Придон, когда сказал, что он (Батлер) разошелся к "Музыке ночи". Хотя я бы отодвинул это "расхождение" еще чуть подальше - сразу после Music of the Night. Чувствуется, что человек в роль вжился.
mephala - 6-ой ряд, 10-е место - угадал?
Кстати, вчера шел по Невскому и увидел, что ПО идет (точно не понмю, но первый сеанс в 11-с-чем-то утра) в некоем кинотеатре под названием "Киноцентр Нева", находящийся между ст. м. "Площадь Восстания" и к/т "Коллизец". Кто-нибудь знает - что это за заведение?
divinity - напрасно ты так, лично я Коллизей (опять написал "ц" - ну недотягивается у меня безымянный палец до "й" ) предпочитаю всем остальным кинотеатрам (не в последнюю очередь из-за цен на билеты).
А "Рэй" таки оказался хорошим фильмом, мне, по крайней мере, понравился.
Ну и по поводу моих пяти раз. Тут интересная история: прихожу на фильм, смотрю, испытываю положительные эмоции и вобщем все здорово, но, по большому счету, не особенно отличается от других хороших фильмов, которые я смотрел. Однако, уже примерно на следующий день, начинает что-то свербить в мыслях на тему: "А вот было бы здорово вот этот момент еще раз посмотреть... и этот, и этот и те два...". Так и хожу. Если бы не необходимость работы над дипломом (кстати, поздравьте - защитился на "отлично" ), то посещений с моей стороны было бы больше.
Когда же будет DVD!!! Хотя это будет уже не то, что в кинотеатре...
Кстати, 27-го будет Оскар. И хотя мы уже все выяснили с этой наградой, но за наших поболеть хотя бы из спортивного интереса, на мой взгляд - стоит. Вот какие номинации интересны:
1. Лучшая операторская работа
2. Лучшая работа художника-постановщика
3. Лучшая песня
Ну что, будем?
Главное, сразу бросила! Ну ваще!
На форум - усё - в последний раз! Только по почте!✊
Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу повторного проката фильма "ПРИЗРАК ОПЕРЫ" в кинотеатре.
Мне было не отправитиь смс, т. к. у меня на мобиле высветился твой дом. тел., а звонить на дом. как-то неудобно.
Пишу неотправленное смс сюда:
Олечка! Привет, дорогая! Я очень соскучилась по тебе! Мне сейчас в инет вообще не вылезти, такой кошмар! Спасибо огромное за инфу о ПО, а то я серая, ни черта не знаю! Вот, что значит - без инета! Целую, родная!
От всей души поздравляю!!!!!!!
Пусть всегда остается такой красивой, обаятельной девушкой, замечательной актрисой!!!!! Здоровья и побольше замечательных ролей, чтобы и в дальнейшем радовала нас своим талантом!!!!!!!!
А мне-то уж, тем более!✊
Это не отрывок из мюзикла - это действительно клип. По-моему, всего их было четыре: The Phantom of the Opera, The music of the night, All I ask of you (Сара Брайтман и Клифф Ричард), Wishing you were somehaw here again. Что же касается самого мюзикла, то даже в России его можно найти на бутлегах - правда, только с Кроуфордом, без Брайтман.
Действительно, я имела в виду записи, сделанные прямо на шоу. Качество, конечно, бывает разное, но можно найти очень неплохие.
Если интересует, могу дать адрес человека, к которому я сама обращалась. У него есть бутлеги разных лет (о некоторых честно сказано: качество среднее)
Мне просто кажется, после фильма всегда интересно сравнить с театральной версией.
Поскольку я сама нашла этот адрес на публичном форуме, думаю, могу оставить его здесь. Пишите сюда: [email protected], вам все расскажут.
Вчера я снова ходила на "Призрака". Неважно, что дома у меня лежат два DVD! Такие фильмы нужно смотреть в кино, раз "Кристалл" дает нам эту замечательную возможность. И сразу вспоминается первый раз!
Жаль только, публика, похоже не поняла, на какой фильм попала! Видимо, пошли в кино от нечего делать.
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