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Призрак оперы Призрак оперы
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The Phantom of the Opera Призрак оперы 2004 / США / Великобритания
7.7 Оцените
72 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Призрак оперы»

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Все-таки Джоэл Шумахер – талантливый режиссер. Даже несмотря на «Призрак Оперы», которого он недавно запустил в белой простыне… пардон, в белой полумаске в ограниченный прокат. Несмотря – потому что вместо энергического мистического действа, тайнодействия, таинства, поэмы экстаза, песни разложения и тлена, гимна Музыке и т. д. и т. п. он выдал приторную кашицу, жидкую овсянку, которой рассудительные англичане (шумахеровский «Призрак Оперы» все-таки сделан в Англии) пытались вывести из…

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Inpw 2 апреля 2015, 12:51
peacefrog - угу. Да уж Ардженто как-то особенно подкачал :( Впрочем, меня как большого поклонника творчества Веббера все-таки обнадеживает полное название картины: "Andrew Lloyd Webber's The Phantom of the Opera". А надежда - дама очень настойчивая.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Хм... снова пересматривал трейлер. Как мне показалось - у Призрака постоянно перемещается маска, с одной стороны лица на другую. Например, когда идет фрагмент песни Music of the Night, маска - на левой стороне лица, но в ряде кадров - на правой. Например - когда перед Призраком опускается занавес, в самом конце, перед появляением букв ALW Phantom of the Opera.

Надеюсь, перед выходом фильма этот баг пофиксят.



Да и еще - кто-нибудь знает как будут обстоят дела с переводом? С одной стороны на большом экране посмотреть ой как хочется, но с другой сомнительно мне, что в кинотеатрах покажут фильм с оригинальной звуковой дорожкой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Ну, про Бандераса, допустим, было известно давно. Но, простите, какая Брайтман в роли Кристины?! То есть, конечно, понятно какая - практически 20-летней давности (оригинальный мьюзикл вышел, если мне память не изменяет где-то в 1986ом году). Ну а теперь уважаемаемая дива поятнет... ну разве что на Карлотту :D

А что?! Было бы комильфо.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
darthim - угу. Не ты один этим вопросом озабочен.

Завтра в 16:20 - собираюсь в Колизее смотреть, вот и напишу как оно, да и как с переводом дела обстоят.

Кстати, мне тут подкинули шикарную мысль по поводу перемещающейся маски - просто в части кадров показан не сам Призрак, а... его отражение в зеркале! Типа, все гениальное - просто.



PS. Кстати, сейчас слушаю соответствующий диск, трек "Primadonna", который с недавних пор мне особенно начал нравиться.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Угу. Я тоже уже успел посмотреть (Коллизей). Однозначно - рекомендую.

С субтитрами, действительно, непонятно. То есть, конечно, понятно - они написаны в рифму, так чтобы попадать в музыку (кстати, именно их я где-то в Инете видел, причем довольно давно, можно найти и попробовать напеть). Но, с другой стороны - кто за этим следит?! Лучше бы, на мой взгляд, пустили подстрочник.



Кстати, если кто еще не знает - у Призрака маска на правой стороне лица. На рекламном плакате - ошибка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Sefirot - а откуда такая информация, можно поинтересоваться? У меня, вот, тоже возникли подозрения, но на г-жу Брайтман я не грешил, голос не ее, на мой взгляд. Дабы развеять свои сомнения посетил сайт посвященный саундтреку фильма, но там ни о какой переозвучке не говориться, а только: With Gerard Butler As The Phantom, Introducing Emmy Rossum As Christine.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Sefirot - а более достоверные источники есть? Думаю, Сара Брайтман звезда такого масштаба, что опустить ее имя в саундтреке просто недопустимо. Если она, конечно, там участвовала.

Тем не менее, ни на сайте Sony Classical (компания выпускающиая саундтрек), ни на официальном сайте саундтрека, ни на официальной странице А.Л. Веббера, никакого упоминания об участии Сары Брайтман в саундтреке нет.

Хотелось бы увидеть хотя бы одну ссылку где утверждается обратное.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Так.Чтобы разрешить сомнения я послал вопрос непосредственно на оффсайт Веббера (www.reallyuseful.com) и оффсайт Sony Classical (www.sonyclassical.com). Ответ с последнего я пока не получил, зато получил ответ от reallyuseful.com

Итак, цитирую дословно. В начале - мое письмо:

--------------------------

Sent: 07 January 2005 17:04

To: Query Master

Subject: Phantom of the Opera the movie - question



Good evening.



Maybe it's wrong e-mail for asking such question. And if it's so, I'm

very sorry.

Question: does Emmy Rossum sing her part in Phantom of the Opera" movie

by herself? Some my friends talk that it's voice of Sarah Brightman. I

don't think so, but what the truth?



With best regards, Inpw

-----------------------



А теперь ответ:



-----------------------

From: "Query Master" <[email protected]>

To: "Anubis NA" <[email protected]>

Date: Fri, 7 Jan 2005 17:10:43 -0000

Subject: RE: Phantom of the Opera the movie - question



Thanks for your email.



Emmy does all her own singing.



But Minnie........., not a note!



Best wishes

Query Master

-----------------------------------



Буду ждать ответа от Sony Classical.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
mephala - ну, я от саундтреков человек зело далекий, но в данном случай, на мой взгляд, как-то странно напрягать г-жу Брайтман, в то время когда уже долгое время существует саундтрек оригинального мюзикла с ее участием?

Впрочем, опять-таки, если она пела на сундтреке, почему об этом ни слова? Если бы со мной так поступили - я бы обиделся

Кстати, я тут в порыве вдхоновения ревью написал, запостить, что ли?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Я имел в виду (когда говорил об отсутствии Брайтман): http://www.phantomoftheoperasoundtrack.com/ - в смысле, саунтрек именно к фильму.



Кстати, а саундтрек к мюзиклу ( 1987г. ) - он разве с бродвейской постановки? Я почему-то считал, что это с лондонского выступления в театре "Her Magesty's".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
sasha - ну и здорово, что нестрашный. Это все-таки мелодрамма. а не фильм ужасов (и слава Богу! ). Кстати, сравнивать все-таки корректней не с произведением Леру, а с мюзиклом Веббера.



zaraza - во-первых Рауль тоже любил ее с детства. Причем, еще раньше чем Призрак. А во-вторых, Рауль все-таки не просто смазливчик. Он достаточно образован, романтичен и даже талантлив. Есть, правда, небольшая ремарка - для обычного человека. В-третьих, как мы видим по финалу, Кристина приняла предложение Призрака. Ее поцелуй был совершенно искренен.

А в-четвертых.... представь сама, что ты живешь с подобным человеком. Кристина предпочла Рауля не потому, что он красивый, а потому, что он "обычный смертный", со совей земной и понятной любовью. Останься она с Призраком (как и любая другая девушка), между ними встало бы не его лицо, а его гениальность. Такова уж судьба гениев - они одиноки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Вот. Оцените.





Задача стоящая перед Джоэлем Шумахером была, на мой взгляд чем-то сродни задаче Питера Джексона: как бы сделать экранизацию так, чтобы не обидеть многочисленных фанатов оригинала. Объединяло обоих режиссеров еще и то, что до них такие попытки предпринимались, но были, мягко говоря, не совсем удачными. Впрочем, различий тоже хватало. Одно из основных – за спиной Шумахера стоял сам Веббер, который, собственно и продюссировал фильм. Так что, можно быть уверенным – каждое отхождение от оригинала было согласовано с самим маэстро.

Таких, впрочем, набралось немного. Пожалуй самым серьезным изменением стала сцена с люстрой. Напомню: в оригинальном мюзикле люстра падает в конце первого акта, после песни All I Ask of You. В фильме это событие произошло после дуэта Призрака и Кристины - Point of No Return, при похищении. Второму акту вообще досталось больше первого. В частности, в фильме отсутствует обсуждение записок (счастливые обладатели СD с записью могут слышать его на третьем треке второго диска – Notes), в котором есть ссылки на вышеупомянутую люстру. Были добавлены эпизоды с ловушкой, в которую попал Рауль и его поединок с Призраком на кладбище (в оригинале Призрак, натурально, кидался в Рауля файерболами). Так же возросла роль мадам Жири в спасении Призрака из клетки (в оригинале она просто указывает на то, что видела его). Ну и по мелочам, вроде отсутствия сцены репетиции к «Дон Жуану», костюмы владельцев Оперы на маскараде, разбивание зеркал в конце и т. п.

Фильм вообще очень близок к мюзиклу, в первую очередь, по духу. Отсюда и некоторая театральность и нереальность декораций, что, в данном случае, идет только на пользу и позволяет добиться большего погружения в атмосферу Гранд Опера. Хочется отметить очень сильные эмоционально моменты, такие как подъем люстры к потолку театра и «отматывание» времени назад, Призрак с развевающимся плащом на крыше Оперы, Поцелуй Кристины и Призрака, ария Дон Жуана и Аминты Point of No Return и, ряд других. К сожалению, на мой взгляд, финальное исчезновение Призрака оказалось несколько смазанным: в мюзикле он просто садится на трон и укрывается плащом – пришедшие люди обнаруживает только маску.

Несомненно, противники, из числа горячих приверженцев оригинального мюзикла, найдутся и, подозреваю, что наибольшее возмущение вызовет актерский состав. И тут дело даже не в какой-то особенной нелюбви к Эмми Россум или Жерарду Батлеру, а просто из-за того, что образ Призрака (в основном) и Кристины прочно ассоциируется с Майклом Кроуфордом и Сарой Брайтман.

Так или иначе, но подбор актеров нельзя назвать неудачным. Есть, на мой взгляд, и некоторые перегибы: Карлотта уж слишком ярко выраженный комический персонаж, а Кристина наоборот – выглядит чересчур скорбящей и депрессивной. Зато Призрак получился выше всяких похвал – неудивительно, что на оффсайте Э.Л. Веббера ему отдали предпочтение 43% проголосовавших (Кристине – чуть ли не вполовину меньше). Самое главное, образ оказался одновременно и трагическим и лирическим, он вызывает искреннее сочувствие (но не жалость, как было с Квазимодо из NDdP, с которым Призрака, не совсем логично, иногда сравнивают). Единственная накладка, на мой взгляд, возникла при исполнении «Down Once More…» - Призрак Батлера срывается на рычание, которое свидетельствует скорее о злости, чем о скорби как у Призрака Кроуфорда, впрочем это дело вкуса

Раз уж речь зашла о сравнениях, то уместно будет заметить, что в ролях Кристины и Призрака явно прослеживаются образы изначальных кандидатов на эти места: Брайтман и Бандераса. Особенно это хорошо заметно по Кристине, взять хотя бы ее прическу.

Говорить о фильме Phantom of the Opera и не упомянуть музыку – преступление. С другой стороны, словами описать это невозможно – это нужно слышать. В конце концов, музыка является, по сути дела, один из героев фильма/мюзикла и едва ли не самым главным.

Пожалуй, самой высокой оценкой достоинств любого фильма является желание вернуться к нему снова. И «Призрак Оперы» определенно вызывает такое желание. Среди тех, кто посмотрел фильм в первый раз многие придут снова и, я уверен, испытают не меньший восторг, чем при первом просмотре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
07/01/2005 в 01:21:12 mephala написал(а):
На мой взгляд, просто восхитительная игра актёров в главных ролях, за исключением, пожалуй, только собственно героини: уж какая-то она апатичная вышла, эмоций маловато (Hidalgo, не бей меня; каждый имеет право на субъективное мнение! ). Но роли Рауля и, естественно, Призрака (в особенности!!) были сыграны просто на «ура»!


07/01/2005 в 01:21:12 mephala написал(а):
от «незвёздного» состава фильм только выиграл.




Да здесь и играть то нечего, любой студент из театралки такое сыграет, уж поверте... Да и актерев подобрали не шик... Лучше бы Бандерас и впрям был, хотя б полюбовались... А главная героиня вообще, ни к селу ни к городу...

Не было в этой постановке того, что схватило за душу, да и быть не должно, эту банальщину ещё в детстве прошли...



07/01/2005 в 01:21:12 mephala написал(а):
В конце сеанса в зале даже были апплодисменты (!)




Народ а вам случайно на входе в кинозал за апплодисменты и сочувствующие рыдания конфеты не давали, чтоб вы там так переживали?



СМОТРЕТЬ НЕ НАКОГО И НЕ НА ЧТО!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Ну вот и недовольные выискались. И это правильно, чего все время хвалить-то?! Хоть один, но недовольный должен быть. Исключения - они правила подтверждают.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
09/01/2005 в 00:56:36 Inpw написал(а):
Ну вот и недовольные выискались. И это правильно, чего все время хвалить-то?! Хоть один, но недовольный должен быть. Исключения - они правила подтверждают.




Нас мало и мы в тельняжках

Просто остальные недовольные, коих не меньше половины (а может и больше... когда я смотрел это НИ ОДИН из зала даже не поапплодировал... тебе это очём-нить говорит? ) из общего кол-ва посмотревших этот "шедевр" даже и не хотят заходить на ветку обсуждения этого мьюзикла... А я вот решил глаза открыть тем, кто вдоволь начитался лести...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
tmg - Большое спасибо за информацию. Лично меня всегда интересовала эта рокировка. Кстати, интересно - почему Бандерас угодил в кандидаты после того самого концерта (кстати, у меня он есть), а не после "Эвиты", где он, по моему скромному мнению, был необыкновенно хорош и как певец и как актер?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Iv - Если бы российские прокатчики собирали нормальных певцов для дубляжа, то, во-первых, сроки выхода фильма в России отодвинулись бы еще на несколько месяцев, а во-вторых - здорово бы возрасла цена чисто дубляжа. А ведь нужно еще и промоушен устроить...

А если бы перевод сделали каким-нибудь другим способом, например в начале каждой песни проговаривали бы ее содержание, то тогда бы от фильма камня на камне не оставили.

А так, получилось соломоново решение - даже неумеющий читать человек, незнакомый с английским языком может понять о чем идет речь и ход сюжета уловить как по самому действию, так и по диалогам.



tmg - ну, возможно для дубляжа диалоги были переведены отдельно, но вот текст песен - я специально пару раз обратил внимание на субтитры (которые я читал не раз и многое помню наизусть), чтобы сравнить. Хотя, конечно, изменения есть - связанные с тем, что либретто для фильма было немного изменено.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Кстати, небольшой оффтоп: сегодня в 23 с чем-то по ОРТ будет показана "Эвита". Специально для тех, кому Бандерас не угодил - посмотрите и оцените.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
evengerova - оригинальная трактовка, чего и говорить. Примерно так, в свое время, поступил Сэм Силициано в фэнфике "Ангел Оперы". Там правда, стрелки переводились на Перса, которого в мюзикле Веббера нет, но мадам Жири по своей роли примерно соответствует ему.



Краткое описание книги можно найти все на том же сайте:

http://fantome.by.ru/autresromans.html
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
09/01/2005 в 22:56:29 Taurus написал(а):
Да уж после таких восхваляющих постингов ..


Taurus да здесь только 3 чека, судя по всему любители оперет, восхваляют... А где же простые любители кино?



09/01/2005 в 21:56:37 evengerova написал(а):
У нас с мужем родилось такое ощущение: призрака не было. Он был только в мозгу Кристины (шизофрения).


А у вас с мужем правильный подход Хороший пост , видно оценили обстановку
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
10/01/2005 в 21:10:34 sasha написал(а):
Я с другом ходила - он не книги не читал, ни мюзикл не смотрел, так он вообще плевался...


Вот и подвели мы итог )) Так что фильм можно смело класть на полку, а лучше в сундук и на чердак его...



Вот и сказочке конец!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Lisaalisa - ну раздала ты всем сестрам по серьгам, а смысл? На любого киношного персонажа можно не меньший список составить, тем более, если вспомнить первую заповедь психоаналитика - здоровых людей не бывает. Так что такой "психоанализ" (думаю, понятно, почему в кавычках), на мой взгляд, если для чего-то и нужен, так это для демонстрации владения медицинским слэнгом на каком-нибудь кинообсуждательном форуме. С другой стороны - вполне себе нормальный мотив (хотя я бы более мудреные термины использовал).



Ну, разговор про голоса (как в данном фильме, так и вообще в любом музыкальном произведении) - он из разряда вечных. Жаль только, что зачастую (а чего там - в большинстве случаев) он выходит за рамки и переходит на личности актеров и/или певцов.



Кстати, я, быть может, плохо смотрел, но Парижа я в фильме вообще не увидел. Если не считать беглую панораму перед "вторым актом" (хронологически, конечно). А что до остальных огрехов, то тут логика найдется - было бы желание искать. К примеру Призрак. Конвертов Кристина не получала, а увидев Призрака в первый раз очень быстро догадалась, что он вполне себе из плоти и крови ("...and in the boat there was a man" ). Ну насчет пожара - это придумка режиссера (в то время, как аукцион действительно имел место в мюзикле), но и тут все может быть легко объяснено - восстановить упавшую люстру было слишком дорого, дешевле купить новую (так бывает довольно часто). Соответственно театр мог просуществовать худо-бедно еще не то что 40, а гораздо больше, ну а потом быть выставленным на продажу, причин - масса.

Со скрипачом вообще напрягаться нет нужды - гораздо легче вспомнить известных музыкантов, которые умерли оставив своей семье хоть какое-нибудь состояние. А так, в основном, помирали они в бедности и максимум, что после них оставалось - памятник, поставленный на муниципальные средства.



Впрочем, как было верно подмечено - фильм совсем не об этом. А о чем? Ну, тут уже немало версий прозвучало, значит фильм получился, как минимум, неоднозначным и многосмысленным. А уже это, на мой взгляд, достаточно, чтобы его посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
mephala - как показывает практика - нужно, этот самый, английский знать, чтобы понимать о чем поют. Причем, я себя считаю достаточно неплохо подкованным в буржуйском наречии, но на слух воспринимаю плохо. Единственное, что спасало - прослушанный до дыр оригинал - в итоге я практически все арии знаю наизусть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Нет, я, конечно, понимаю, что Призрак - это яркий, запоминающийся и вызывающий симпатии персонаж, но зачем же так Рауля опускать?! Вполне себе нормальный молодой человек. А что до того "где был", так он в те годы пешком под стол ходил. Кто его будет спрашивать - помогать Кристине или нет?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тоник 2 апреля 2015, 12:51
Отличная сказка, по духу напоминающая фильмы 60-70-х годов: простая и красивая. Можно смело смотреть в не циничном настроении, особенно представителям старших поколений.



Cоздатели использовали сплошные штампы и обычные голоса, однако результат получился потрясающим (вот что значит талантливо использовать классические приемы) – столько великолепных сцен! Компьютерной графики много, однако, глаз не режет, а к примеру, в процессе поднятия люстры, напротив вызывает восхищение. С голосами, по-моему, тоже получилось неплохо – им так легко подпевать!



Полностью согласна с Ниной: фильм достоин почетного места в домашней коллекции.



P.S.

to evengerova: А кто же занимался с Кристин, учил ее пению несколько лет? Если мадам Жири, то ее Кристин уж точно бы отличила от «порождения собственного разума».



to zaraza: Эта девочка для себя сделала правильный выбор. Так ли обязательно всем приручать гениального зверя? С Призраком она бы просто не выжила – надо быть сильнее душой, чтобы не требовать от него "нормальности", не жалеть его, но любить и служить "ангелу музыки", причем вдали от света и людских глаз. А Рауль, уверенна, ценил и берег Кристин долгие годы (еще бы, ведь он отбил ее у такого cоперника).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
hirurg 2 апреля 2015, 12:51
Фильм красивый, мне очень понравился
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Не, Мулен Руж, конечно, фильм неплохой, актеры хорошие, поют вполне сносно (особенно заимствованные песни). Но в сравнении с "Призраком Оперы" однозначно проигрывает. Да и вообще сравнивать нелогично, ибо как мюзикл Мулен Руж не выдерживает никакой критики.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Ой, я не могу

Определенно, надо было, после фильма с Лоном Чени (1925) наложить строжайшее вето на попытки экранизовать "ПО", вплоть до постановки Веббера. А то сейчас, судя по всему, каждый второй считает, что Призрак должен быть страшным, летать по воздуху и проходить сквозь стены. И смех и грех - ей Богу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
mephala - да ладно тебе?! У Леру - Призрак вовсе не "жаждущее крови страшилище", а вовсе даже наоборот.

Собственно сам Веббер вначале хотел сделать рок-оперу, ужастик. А потом прочел книгу... И в итоге мы имеем то, что имеем - величайший мюзикл всех времен и народов, как ты совершенно верно заметила.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
zaraza - Какой Рауль в книге, честно говоря, плохо помню, но в мюзикле что-то никакой инфальтильности не заметил, Стив Бартон замечательно смотрится, вот картинка:

http://fantome.by.ru/images/alwraoch.jpg



В фильме его, конечно, омолодили несколько, волосы длинные добавили, но коренным образом это ничего не изменило - я бы даже сказал, так еще выразительней смотрится его (раулево) духовное взросление.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpe 2 апреля 2015, 12:51
Sfeno - насчет того, что Призрак с детских лет в Опере - это исключительно находка Шумахера. В мюзикле (про него можно много чего сказать, но это все-таки не рок-опера, хотя некоторые моменты, есть) мадам Жири говорила о "человеке" (а не мальчике), отмечала его гениальность и успехи на поприще архитектора, композитора и т.д. То есть - уже к тому времени, как Призрака возили по ярмаркам он успел навостриться.

По поводу лица - поскольку фильм - экранизация мюзикла, а не книги, то все нормально - именно так все и было. А в мюзикле, в свое время, решение об изуродованной половине и, соответственно, полумаске было принято исходя из того, что с полностью скрытым изуродованным лицом еще и петь было просто нереально.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Sfeno - Буке, что и говорить - очень авторитетный источник... :D Посмотри получше - чуть повыше того места, которое ты привел написано, что он развелкает балерин.



По поводу мадам Жири я уже высказывался - уже в мюзикле (который по-прежнему не явялется рок-оперой) ей были присуще некоторые черты исчезнувшего Перса, в фильме пошли еще дальше. Судить авторов обоих идей не возмусь, но мне и так нравится.

Кстати, коль скоро ты приводил цитаты, то можно было и посмотреть рассказ мадам Жири (акт 2, сцена 2)

Вот цитата:



GIRY (trance-like, as she retraces the past)

And there was... I shall never forget him: a man... Iocked in a cage...

RAOUL

In a cage...?

GIRY

A prodigy, monsieur! Scholar, architect, musician...

RAOUL (piecing together the jigsaw)

A composer...

GIRY

And an inventor too, monsieur. They boasted he had once built for the Shah of Persia, a maze of mirrors...



Так что, конкретно в истории Призрака до попадания в Оперу, особых расхождений с Леру я не заметил.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Мулен Руж - хороший фильм, но посредственный (и даже ниже) мюзикл. Точка.

А поэтому сравнивать в этой категории его с "Призраком Оперы" дело заведомо мертвое.

Ну а во-вторых, МР - это все-таки подростковый фильм, а ПО предназначен для аудитории повзрослей. Разные целевые аудитории - и это тоже надо учитывать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
zayka - вот я тоже в непонятках - я не увидел ПО даже на видео, даже на пиратках. Полтергейст, прямо, какой-то
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Сходили с подругой на ПО. Хохотали пол фильма.

Начало завораживает, а дальше не дотянули. Чуть-чуть не хватает голосов, чуть-чуть - атмосферы, чуть-чуть смысла, чуть-чуть актерского мастерства. Все очень мило. Вместо Красоты получилась Красивость. Вместо драмы (или хотя бы мелодрамы) - водевиль. Голливудщина, одним словом.

А про перевод я, вообще, молчу. Очень понравилось в финале, когда с обращенем "Жуткая тварь из глубин", героиня страстно лобызает безутешного Призрака. На мой взгляд, вместо "ПО" в нашем прокате этот фильм следовало так и назвать "Жуткая тварь из глубин" (тем более, нам не привыкать к таким поворотам)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Len 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Mila от 17/01/2005 - 16:45:31


:)))

Точно ;) и фильм надо было назвать не "Призрак оперы", а "Смотрите, какая грандиозная люстра". Эта люстра+ единственная будоражущая песня (The Fantom of the Opera is there - inside my mind... ну и т.д.) - вот все, что можно смотреть. Фильм ЗАТЯНУТ!

Кристина - просто сахар, аж смотреть противно. На мой субъективнейший взгляд, худшая актриса в этом фильме.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Какая еще "жуткая тварь из глубин"?!! Люди читать не умеют (есть, конечно, пара моментов, когда субтитры на светлом фоне, но не в данном случае), а туда же...

Кстати, все время удивляюсь - все люди, которые начинают критиковать данны
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Какая еще "жуткая тварь из глубин"?!! Люди читать не умеют (есть, конечно, пара моментов, когда субтитры не видны на светлом фоне, но не в данном случае), а туда же...

Кстати, Mila - маска таки сидит на месте - сегодня как раз второй раз ходил (надо ж было догонять общественность, некоторые идивидуумы которой уже по третьему разу фильм посещали). А вот на афише - да, слажали. И еще, небольшая поправка - даже если актеры и не попадали под "фанеру", то знать об этом ты не можешь (если только не была на съемочной площадке) - ведь звуковая дорожка накладывается уже после съемок. В остальном же, уважаю твое мнение, даже несмотря на то, что оно расходится с моим - вполне имеет право на существование.

Даже 100-долларовая купюра не всем нравится :D



И еще - сегодня обратил внимание на ужасную вещь - в заглавной песне (собственно "Phantom of the Opera") только три куплета, против четырех из оригинала. Куда Веббер смотрел?!



Кстати, все время удивляюсь - все люди, которые начинают критиковать данный фильм вдруг резко оказываются большими знатоками в области голосов, музыки и т.д. Я, конечно, искрене верю, что земля русская не обеднела талантами, но не настолько же!



PS zaraza - поздравляю с Днем Рождения!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Дилетантка 2 апреля 2015, 12:51
Музыка...

Она волшебна...

Она рождает жизнь, любовь, горе, отчаяние, благородство, нежность... одним словом этот фильм всем обязан музыке.

Она оправдывает все огрехи: сдвиги маски и растянутость во времени, инфантильность героини и еще то, чего я не заметила))

Вива Эндрю Ллойд Вебер!!!

Игра актеров меня не впечатлила, в отличие от их голосов. Приятно была поражена тем, что пели они сами:)

После просмотра родилась мысль - длительное воздержание (особенно у мужчин) опасно, если не направить эту энергию в другое русло - например, в написание музыки. Хотя и это не панацея:)

З.Ы. посмотрела на днях "Мулен Руж". Плакала...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Амира - ну, что тут говорить. Я согласен с тобой, единственно, добавлю кое-что из своего мнения (никто не против? )

Со всеми первоисточниками я знакомился в следующем порядке: мюзикл->книга Леру->фильм с Лоном Чени (завидуйте!)->фильм Шумахера

Собственно, несложно догадаться, что я приверженец скорей "мюзикольной" версии нежели "литературно", что, впрочем, не мешает мне восхищаться талантом Леру (он не только "ПО", к слову, написал - почитайте, оцените). И я считаю, что даже в 3-х часовом мюзикле (не говоря уж о 2,5-часовом фильме) просто невозможно отразить все, что автор первоисточника заложил в своем романе. В первую очередь, это касается характера самого Призрака-Эрика. И при том, что показать историю духовного роста Призрака через любовь за жалкие 2,5 - 3 часа, по моему скромному мнению, просто нереально, в этом направлении Веббером была проделана прямо-таки титаническая работа. За что ему, конечно, и лавры и большое почтение.

Кстати, спасибо, что напомнила - я сейчас еще одну ссылку приведу (все с того же сайта) - о реальных прототипах и событиях:



http://fantome.by.ru/prototip.html - очень интересно, на мой взгляд.



Кстати, при написании обзора я вырезал небольшой кусок, касающийся лично моих впечатлений от игры Батлера. Привести?



Sfeno - Во-первых, "жалкая" - это все-таки не "жуткая", во-вторых если приводить подстрочник, то правильней будет "несчастное создание", то есть ясно почему Призрак не обиделся. В-третьих, что за манера выдирать строчку из контекста.

Pitiful creature of darkness...

What kind of life have you known...?

God give me courage to show you: you are not alone...

И только потом она его поцеловала. То есть, поцеловала не потому, что он "pitiful creature", а потому, что "show you: you are not alone"



И последнее: ребята, я еще в первый просмотр следил за маской - чтоб куда не съехала. И во-второй раз обращал внимание. Ну скажите - когда она была на левой стороне? В какой момент?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Алексей 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Kast от 19/01/2005 - 09:51:26


Саунд трек продавался в магазинах, например в "Десятке"

(именно саунд трек из фильма).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Поклонница 2 апреля 2015, 12:51
Люди идти на фильм нада было в 35мм, там текст не дублированный. Вроде главное чтобы песни не испортили, но я была на обеих версиях, с дубляжом пропадает ощущение целостности музыки. Если кто-то это писал прошу простить читать ваши 10 страниц я не стала.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
А что там с волосами не так?

(кстати, замечу в скобках, вопрос о месте маски на лице Призрака первым поднял таки я :D после просмотра трейлера. А потом, когда сходил - выяснил, что с ней все нормально)

Так вот, насчет волос. На мой взгляд все нормально, никакого парика, просто сперва волосы были зализаны, а потом растрепались - отсюда и эффект.



Кстати, Sfeno - путанник великий - у Эрика уродлива ПРАВАЯ сторона лица. На афише, соответственно - левая. А уж отражение на афише, или просто баг - это не мне решать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Len 2 апреля 2015, 12:51
Боже, какой романтичный народ собрался :)))

Вас послушать - так фильм из одних достоинств состоит, прямо шедевр, как говорят (хотя не люблю я этого выражения), всех времен и народов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Len 2 апреля 2015, 12:51
21/01/2005 в 10:32:39 zayka написал(а):
Скоро все деньги на киношку потрачу!!!




Да у вас паранойя, батенька/матушка :) или зацикливание.

Вам в жизни любви не хватает?

А, впрочем, фильм на таких и держится, кому голову легко вскружить :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
darthkim - Согласен, мое ревью лучше :D

(во какой я скромный)



Кстати, то, что на "КИНОАФИШЕ" - это не рецензия и не критика - как до первого, так и до второго автору дорога ох какая неблизкая. Так, обзорчик (к тому же плохо написанный)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Olivia 2 апреля 2015, 12:51
Все восторги уже высказали до меня, но я не могу умолчать о том, насколько глубоко поразил меня этот фильм! Мне он некоторыми моментами напомнил Титаник (от которого в свое время я тоже была в восторге), так же фильм начинается с более позднего времени и возвращается к более раннему, сцена с люстрой, воспоминания виконта и т.д.

А какая музыка! Она просто не может не восхищать, она завладевает самыми потаенными уголками души. А подбор и голоса актеров, благородный Рауль, примадонны в исполнении Мими Драйвер, а Кристина очень мила, порой даже красива, но какая-то она немного инфантильная, не буду оригинальной, если скажу, что больше всего поражает сам Призрак, а точнее игра актера его исполнившего. И сколько я ни всматривалась в его изуродованное лицо, он мне все равно казался симпатичным Слишком он получился у них обаятельным и сексуальным. Все в его жестах, манере, исполнении заставляет трепетать. В такого просто нельзя не влюбиться и на месте бы Кристины в данном случае многие бы предпочли именно его Думаю, Жерарда Батлера ждет блестящее развитие карьеры после этого фильма. Так как именно в нем он показал, на что он способен!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Andrei 2 апреля 2015, 12:51
Я смотрел - фильм необычный, как будто в опере сидишь, заглавная музыкальная тема хороша........ рекомендую всем
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
мимо проходил 2 апреля 2015, 12:51
вообще-то Кристалл тоже Призрака до 30-го включил в афишу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Olivia 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня смотрела фильм второй раз, обратила внимание на многие моменты, на которые не обратила внимания ранее. Например на финальную сцену с розой, очень трогательно. Присмотрелась к Кристине, не смотря на то, что первый раз она мне показалось немного инфантильной, она вызывает симпатию, очень мила, порой даже красива, наверное такой она и должна быть, ведь по книге ей всего 16 лет, и даже не смотря на то, что я большая поклонница Сары Брайтман, Эмми Россам подошла на эту роль куда больше (в вокальном плане), так как голос Сары это голос примы, но никак не начинающей певицы. Насчет Рауля и Призрака, если бы Призрака играл не Жерард Батлер с его обаянием и харизмой, то предпочтения наверняка остались бы на стороне Рауля.

Очень интересная режиссерская работа, впечатляет сцена с люстрой в самом начале. А музыка, она видимо обладает гипотоническими свойствами, так как уже какой день я хожу в полной прострации.

Кстати, хочу всем сообщить приятную новость, в Питере он точно будет идти еще до 2ого февраля в Кристалле. Так что обязательно схожу еще.



А может у кого есть слова к опере или хотя бы к основной теме, буду очень признательна, если вы мне их пришлете. Да и просто пишете те, кто хочет пообщаться на тему фильма [email protected]
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Rose 2 апреля 2015, 12:51
Красивейший по визуальному и звуковому ряду фильм. Один из лучших, если не сказать самый лучший, в своем жанре. Хотя я никогда не являлась горячей поклонницей Эндрю Ллойда Вебера, но его музыкой нельзя не восхищаться, она томит и завораживает одновременно. Как и многие тут высказавшиеся, она как наркотик, можно слушать до бесконечности. После просмотра, еще долго не могла выйти из состояния полной отрешенности от внешнего мира! Надо отдать должное и режиссеру, который сумел воплотить в жизнь это произведение. Выбор актеров, на мой взгляд, как нельзя лучше! Хорошо, что киношники не стали делать ставку на известные имена, а пригласили молодых, но талантливых исполнителей. Эмми просто очаровательна в этом образе, хотя на первый взгляд кажется немного блеклой. Единственное что призрак в книге и призрак в фильме это два совершенно разных персонажа. Как тут кто-то правильно выразился, Батлер в фильме не просто призрак, а воплощение вопиющего эротизма Хотя с ролью он конечно справился лучше всех, да и его персонаж самый яркий.

Всем, кто не читал книгу Гастона Леру, очерь рекомендую!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
christine daae 2 апреля 2015, 12:51
и глаз у него был поврежден,веко отвисшее,а в маске глаза симметричны!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
korai 2 апреля 2015, 12:51
Надо заметить, что это здесь впервые я увидела какие-то положительные отзывы об этом фильме. А то везде одна критика - а это, между прочим, такой сюжет, что фильм по нему просто так, с полпинка, не снимешь... Опять же, такая большая разница между книжной версией и версией мюзикла, здесь за основу взят именно мюзикл - т.е.фактически его экранизация... Не знаю, по-моему, неплохо у Шумахера получилось... Единственное, что основной мужской вокал - актер-то сам действительно обаятельный (такое немного пугающее обаяние - у него это и в "Дракуле 2000" неплохо получалось) Но голос... Лично мне Майкл Кроуфорд - тот, который в мюзикле эту партию исполнял - в этом плане нравится больше...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мирелла 2 апреля 2015, 12:51
Сегодня я посмотрела фильм в третий раз - что со мной бывает очень редко. И вот что интересно: каждый раз я ходила с разными людьми (причем довольно скептически настроенными), но после сеанса мы все в восторге напевали мелодии оттуда. И можно ли сомневаться, что это прекрасный фильм, если он понравился даже моей маме (которая терпеть не может мюзиклы) и папе (который вообще признает только классическую музыку)?



Я знаю, у многих есть претензии к вокалу, но это, по-моему, дело вкуса. Лично мне очень нравится. Особенно голос Кристины (хотя Сару Брайтман я тоже люблю). И Призрака, конечно!



Редко когда бывает такое сочетание зрелищности, вокала и актерской игры (как правило, если присутствует первое, об остальном обычно не беспокоятся). Я даже не могу критиковать этот фильм! Мои любимые сцены - в начале, когда люстра взлетает вверх; когда Кристина и Рауль на крыше Оперы; арии Phantom of the Opera и Point of no return.



Конечно, с Оскарами получилось обидно - особенно если учесть, что в прошлом году лучшим фильмом признали куда более заурядный мюзикл, "Чикаго".



Спасибо всем в форуме. Я с интересом читала обсуждение (хотя присоединяюсь только теперь). Спасибо за ссылку на саундтрек (allost.ru)! Правда, очень жаль, что прокат кончается. Не представляю, как смотреть "Призрак" на малом экране!



Кстати, вы не знаете, можно ли достать на видео оригинальный мюзикл? И какую еще экранизацию ПО лучше посмотреть? Фильм 1989 года (триллер) можно заказать на www.videoprokat.ru, если кому-нибудь интересно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Здрасьте. Это снова я объявился. Страсть как хочется догнать mephala (кстати, сколько там уже, шесть?) по количеству просмотров, но пока набралось лишь четыре. Самое забавное, но каждый раз я ходил соло, один то бишь. Может быть всем кто тут пишет собраться и устроить культпоход (кстати, извините, если эта мысль уже мелькала - я последние две страницы так и не прочитал)?



Ладно, собственно, по какому я поводу. Объясняю: продемонстрировать на личном опыте до чего доводит увлечение ПО. Смотрите и оценяйте, но больно не бейте



Раз: Собственно.

http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom05.jpg



Два: Роза для Кристины

http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom02.jpg



Три: Призрак без пения - не призрак

http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom04.jpg



Ну и четыре: Whose is the face in the mask?

http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom06.jpg
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Амира Жасмин - ты бы меня спросила, перед тем как это мероприятие (переписку, сиречь) затевать - я бы сразу сказал, что это дохлый номер. :) Был опыт, если не ошибаюсь - года полтора назад.





PS. Н-да. Фильм уже почти открутили в кино, а скорость появления постов в этой теме только возрастает.

PPS. Ребята, как фотографии-то? Неужели все настолько плохо?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
divinity - полтора года я рискнул не согласиться, что на диске с записью концерта в честь юбилея Веббера так уж плохо все поют. Более того - я обратил внимание на то, что Бандерас очень даже здорово исполнил партию Призрака....

Думаю, представить реакцию будет несложно ;)



По поводу сборов:

Лично я хотел бы с mephala пересечься, поэтому собираюсь в Мираж, в 20 часов заглянуть. Это если лишние деньги найдуться (которых у студента бывает либо мало, либо очень мало)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
mephala - Нет, не заглянул. Я планирую в среду. Куртку буду смотреть.

Если пересечемся покажу самодельную маску Призрака - посмеешься :D



Кстати, ишшо две фотографии.

Черно-белая:

http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom01.jpg

и цветная. Роза особенно удалась, ИМХО:

http://www.inpw.pochta.ru/photo/Inpw_phantom03.jpg



И по поводу "противостояния" Батлера и Кроуфорда - мое мнение очень хорошо выразил Придон, когда сказал, что он (Батлер) разошелся к "Музыке ночи". Хотя я бы отодвинул это "расхождение" еще чуть подальше - сразу после Music of the Night. Чувствуется, что человек в роль вжился.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Я завтра в 14:00 собираюсь в "Мираже" появиться. В очередной раз попробую посетить фильм не один. Кто-нибудь на этот сеанс еще собирается?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Ага. Пираты - наше все.



mephala - 6-ой ряд, 10-е место - угадал?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
mephal - У тебя хорошая память на лица, это был действительно я. Извини, что не подошел - но, сама понимаешь, я пришел с девушкой, как-то несподручно было. ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Александра 2 апреля 2015, 12:51
Два раза ходила на фильм, но так и не поняла: почему мадам всем советовала держать ладонь на уровне глаз? Может быть, в книге про это написано, те, кто читал, просветите, пжалста
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Soven 2 апреля 2015, 12:51
Специально для фанатов "ПО": http://www.phantomphan.net/ . Хотя может она здесь уже бывала...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Хм... не дале как вчера видел а 505 саундтрек. Покупать его не собирался (да и денег не было), но на беглый взгляд он был на английском. Надо будет получше посмотреть...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
tmg - и чует мое средце - это еще не предел :D

Кстати, вчера шел по Невскому и увидел, что ПО идет (точно не понмю, но первый сеанс в 11-с-чем-то утра) в некоем кинотеатре под названием "Киноцентр Нева", находящийся между ст. м. "Площадь Восстания" и к/т "Коллизец". Кто-нибудь знает - что это за заведение?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Комментарий к предыдущему посту - упомянутый "Коллизец" - не что иное как "Коллизей". Вот. :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
если про Лона Чени - то про ПО. Я вот смотрел года два, кажется назад... Действительно, очень впечатляет.



divinity - напрасно ты так, лично я Коллизей (опять написал "ц" - ну недотягивается у меня безымянный палец до "й" ) предпочитаю всем остальным кинотеатрам (не в последнюю очередь из-за цен на билеты).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Между прочим, Призрак еще идет в Мираже сегодня и завтра в зале Молния в 19:00 по нормальной цене (120-150). Только в Киноафише этих сеансов почему-то нет. Они показаны на сайте кинотеатра (mirage.ru). Я уже не в первый раз замечаю ошибки в Киноафише. Итак, кто еще хочет услышать Think of me?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Sfeno - ага, а еще, представь себе, Призрак - не афроамериканец. Какие уж тут, нафиг, премии?!



А "Рэй" таки оказался хорошим фильмом, мне, по крайней мере, понравился.



Ну и по поводу моих пяти раз. Тут интересная история: прихожу на фильм, смотрю, испытываю положительные эмоции и вобщем все здорово, но, по большому счету, не особенно отличается от других хороших фильмов, которые я смотрел. Однако, уже примерно на следующий день, начинает что-то свербить в мыслях на тему: "А вот было бы здорово вот этот момент еще раз посмотреть... и этот, и этот и те два...". Так и хожу. Если бы не необходимость работы над дипломом (кстати, поздравьте - защитился на "отлично" ), то посещений с моей стороны было бы больше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Тириэль 2 апреля 2015, 12:51
Очень рада, что кому-то было полезно мое сообщение. Я тоже вчера сходила :) - не помню, в который раз...

Когда же будет DVD!!! Хотя это будет уже не то, что в кинотеатре...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
Думаю еще рано слезы лить - вот смотрю я на расписание сеансов и вижу там давно уже прокрученных "Ван Хеллсинга", "AvP" и "Я, робот", причем по вполне вменяемым ценам, так что, глядишь и про "ПО" вспомнят.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Inpw 2 апреля 2015, 12:51
mephala - а как тебе тот сеанс на котором ты меня видела? Лично мне он очень понравилось - откровенного шуршания и жевания я не услышал (правда, запах попкорна до меня таки донесся, но только запах). Никто глупо не ржал, реплик с мест не бросал (мое шептание, носящее образовательный характер - не в счет), а когда в фильме наступала немая пауза, в зале тоже не было слышно ни звука. В общем, я остался очень довольным.



Кстати, 27-го будет Оскар. И хотя мы уже все выяснили с этой наградой, но за наших поболеть хотя бы из спортивного интереса, на мой взгляд - стоит. Вот какие номинации интересны:

1. Лучшая операторская работа

2. Лучшая работа художника-постановщика

3. Лучшая песня

Ну что, будем?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mary 2 апреля 2015, 12:51
В общем, мы с тобой старого закала фанатки...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
озабочен 2 апреля 2015, 12:51
А форум не зависнет после 1000-го сообщения, вдруг 4 разряда не запрограммировано - и всё !
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
зойка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mephala, 10/05/2005 - 01:28:02):Зайка нас бросила... остались мы с тобой вдвоём... Давай предпринимать действия по возвращению нашей боевой подруги в строй, а то так совсем скучно станет

Главное, сразу бросила! Ну ваще!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
зойка 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mephala, 11/05/2005 - 01:58:55):А как же это ещё назвать, извините? Говорит, больше ни ногой! Это значит "подождите, загляну во вторник?" По-хорошему вернёшься или как?

На форум - усё - в последний раз! Только по почте!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Cветлячок 2 апреля 2015, 12:51
Лично мне фильм очень понравился.Вообще фильм и книга две очень разные вещи.я люблю Батлера,но вот мне кажется что его в фильме сделали очень симпатичным и обоятельным,(многие фанатки говорят - я совсем не понимаю Кристину,почему она предпочла Рауля Призраку)даже через чур а вот в книге призрак был совсем иной. без носа, без кожи, ну ладно не буду дальше продолжать.А Раулю как-будто не хватает храбрости и выглядит он вообще подростком,рядом с Фантомом.Кристина(Эмми то есть)бесспорно поет красиво,ведь девочка с 7 лет вокалом занимается,но мне не понравилось что она то с Раулем, то жмется к Призраку в Музыке ночи.Батлер может и неоперный певец но поет во всяком случае очень хорошо,очень красиво,очень эмоционально.Некоторые говорят "ну вокал совсем не важный",ну дорогие мои,я думаю что во всяком случае уж луче чем попса Фабрики звезд!!!Вообще "призрак" стал моим любимым фильмом,в нем показываются проблемы актуальные и по сей день,над таким фильмом можно думать очень долго и рассждать о таланте призрака,о его жизни,судьбе,боли,о выборе Кристины,о прекрасной парижской опере и ее арене с людьми....музыка сочиненная Веббером не зря названа "вечной",ведь он получил ордер за заслуги перед родиной,за столь прекрасную музыку,что он подарил миру.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Миг 2 апреля 2015, 12:51
Дорогие друзья!!!

Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу повторного проката фильма "ПРИЗРАК ОПЕРЫ" в кинотеатре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Миг 2 апреля 2015, 12:51
Смотрите в кинотеатре "КРИСТАЛЛ - ПАЛАС" с 4 августа
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Миг 2 апреля 2015, 12:51
Да,это будет полноценный прокат!Подробности на сайте www.cp.spb.ru или по телефону 272 2382.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мирелла 2 апреля 2015, 12:51
СПАСИБО ОГРОМНОЕ администрации Кристалла! Вот это здорово! Показывали бы каждый месяц! Обязательно пойду и приведу всех друзей!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
М 2 апреля 2015, 12:51
Фильм будет демонстрироваться по 17 августа
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
С@ша 2 апреля 2015, 12:51
очередной раз убеждаюсь, что фильм больше ну максимум трех раз смотреть не стоит, после третьего раза будет уже не то, чтобы не интересно, а уже, скорее всего, противно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zayka 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mephala от 27/08/2005 - 03:30:31


Мне было не отправитиь смс, т. к. у меня на мобиле высветился твой дом. тел., а звонить на дом. как-то неудобно.

Пишу неотправленное смс сюда:

Олечка! Привет, дорогая! Я очень соскучилась по тебе! Мне сейчас в инет вообще не вылезти, такой кошмар! Спасибо огромное за инфу о ПО, а то я серая, ни черта не знаю! Вот, что значит - без инета! Целую, родная!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шамора 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mephala от 12/09/2005 - 03:49:55


От всей души поздравляю!!!!!!!

Пусть всегда остается такой красивой, обаятельной девушкой, замечательной актрисой!!!!! Здоровья и побольше замечательных ролей, чтобы и в дальнейшем радовала нас своим талантом!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
zayak 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (tmg, 08/10/2005 - 11:39:01):А мне?

А мне-то уж, тем более!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
dr. Hell 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Taurus, 04/11/2005 - 23:01:09):Вот если б я жил в Питере.. ммм....Так а чего ж не переедешь? Если чувства так сильны? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мирелла 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mephala, 19/01/2006 - 01:38:49):А вообще, я не думаю, что может быть там кусок мюзикла, поскольку тут с авторскими правами очень строго.

Это не отрывок из мюзикла - это действительно клип. По-моему, всего их было четыре: The Phantom of the Opera, The music of the night, All I ask of you (Сара Брайтман и Клифф Ричард), Wishing you were somehaw here again. Что же касается самого мюзикла, то даже в России его можно найти на бутлегах - правда, только с Кроуфордом, без Брайтман.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мирелла 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mephala от 20/01/2006 - 02:00:34


Действительно, я имела в виду записи, сделанные прямо на шоу. Качество, конечно, бывает разное, но можно найти очень неплохие.

Если интересует, могу дать адрес человека, к которому я сама обращалась. У него есть бутлеги разных лет (о некоторых честно сказано: качество среднее)

Мне просто кажется, после фильма всегда интересно сравнить с театральной версией.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Мирелла 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение mephala от 22/01/2006 - 01:27:47


Поскольку я сама нашла этот адрес на публичном форуме, думаю, могу оставить его здесь. Пишите сюда: [email protected], вам все расскажут.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Туся 2 апреля 2015, 12:51
А я вообще пою партию Кристины в спектакле! Ну до Эмми Россум мне еще идти и идти, но звучит клево!😥
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Туся 2 апреля 2015, 12:51
Люди, как я уже писала, я пою в театре партию Кристины!Мне вчера преложили попробовать петь как Эмми Россум или как Сара Бреггкхам, но я отказалась. Хочу петь не как они, как я сама!Я вообще без ума от этого фильма, а особенно от Призрака. Мне бы такого партнера в спектакль, я была бы просто счастлива!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Бабай 2 апреля 2015, 12:51
нужны ноты из фильиа Призрак оперы
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mirella 2 апреля 2015, 12:51
Да, все как два года назад. Новый год, нарядные улицы и полный зал народа. Такое чувство, что фильм вышел в прокат неделю назад!

Вчера я снова ходила на "Призрака". Неважно, что дома у меня лежат два DVD! Такие фильмы нужно смотреть в кино, раз "Кристалл" дает нам эту замечательную возможность. И сразу вспоминается первый раз!

Жаль только, публика, похоже не поняла, на какой фильм попала! Видимо, пошли в кино от нечего делать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mirella 2 апреля 2015, 12:51
Не знаю, я тоже не понимаю. Но "Призрак" в "Кристалле" спокойно идет всю эту и следующую неделю - в 14.50.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Народ не могу понять зачем надо было прекращать показ Призрака оперы в кинотеатрах!!!!!!Я бы его еще раз 100 бы посмотрела!!!!Все понравилось !!!ЗАЧЕМ НА МНОГИХ САЙТАХ НАДО ПИСАТЬ ЧТО ОН ФИГНЯ , ОТСТОЙ ЕСЛИ НЕ НРАВИТЬСЯ ЗАЧЕМ ДРУГИМ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПОРТИТЬ????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
АННЕТ 2 апреля 2015, 12:51
А вот я БАТЛЕРА еще приметила в "ДРАКУЛА 2000".Он мне там в моменте когда рассказывал о своем прошлом больше всего понравился.Никак не могу понять почему и в ПО и в дракуле придают его героев это же подло начинаешь думать ,что на этом актере злой рок .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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