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Призрак оперы Призрак оперы
Киноафиша Фильмы Призрак оперы Призрак оперы, 2004: актеры и роли
The Phantom of the Opera Призрак оперы 2004 / США / Великобритания
7.8 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Призрак оперы, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер Джоэл Шумахер Joel Schumacher
В ролях
Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Эмми Россам Эмми Россам Emmy Rossum Патрик Уилсон Патрик Уилсон Patrick Wilson Миранда Ричардсон Миранда Ричардсон Miranda Richardson Минни Драйвер Минни Драйвер Minnie Driver Сайэрэн Хайндз Саймон Кэллоу Саймон Кэллоу Simon Callow Виктор МакГуайр Victor McGuire Дженнифер Эллисон Jennifer Ellison Мюррей Мелвин Кевин МакНэлли Кевин МакНэлли Kevin McNally Джеймс Флит James Fleet Имоджен Бэйн Imogen Bain
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