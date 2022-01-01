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Призрак оперы
Призрак оперы, 2004: актеры и роли
The Phantom of the Opera
Призрак оперы
2004 / США / Великобритания
Трейлер
7.8
Оцените
71
голос
Рейтинг IMDb: 7.2
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Призрак оперы, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Джерард Батлер
Gerard Butler
Эмми Россам
Emmy Rossum
Патрик Уилсон
Patrick Wilson
Миранда Ричардсон
Miranda Richardson
Минни Драйвер
Minnie Driver
Сайэрэн Хайндз
Саймон Кэллоу
Simon Callow
Виктор МакГуайр
Victor McGuire
Дженнифер Эллисон
Jennifer Ellison
Мюррей Мелвин
Кевин МакНэлли
Kevin McNally
Джеймс Флит
James Fleet
Имоджен Бэйн
Imogen Bain
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