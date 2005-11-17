Богема, 2005

История нескольких представителей богемы, живущих по соседству друг с другом в одном из районов Нью-Йорка. В картине описывается один год из непростой жизни этих людей, некоторые из которых заражены СПИДом.



Среди них — Роджер, честолюбивый сочинитель песен, который переживает эмоциональное потрясение после самоубийства его любимой девушки. Он все никак не решается завести роман со своей соседкой Мими Маркес, исполнительницей экзотических танцев, борющейся со своими собственными проблемами.



В одной квартире с Роджером живет кинематографист Марк, который пытается совместить искусство с коммерцией. Подружка Марка, потворствующая своим желаниям цирковая актриса Морин, уходит от него к женщине-адвокату Джоанн. Кроме того, в этот тесный круг соседей, друзей и знакомых входит профессор философии Том Коллинз и пришедший ему на помощь после ограбления уличный барабанщик.



Выпадает же из этого круга Бенни, который, женившись на дочери домовладельца, отдалился от друзей и не сдержал своего обещания предоставить им свободную от арендной платы площадь. В итоге он превращается из близкого друга в заклятого врага, угрожающего всем упомянутым жильцам выселением…