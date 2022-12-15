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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2004

Рейтинг фильмов в жанре драма 2004 года

Дневник памяти
1 Дневник памяти
драма, мелодрама 2004, США
8.4
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Эффект бабочки
2 Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика 2004, США
8.2
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Вечное сияние чистого разума
3 Вечное сияние чистого разума
драма, комедия, мелодрама 2004, США
8.1
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Терминал
4 Терминал
мелодрама, драма 2004, США
8.0
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Послезавтра
5 Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.8
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Волшебная страна
6 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Призрак оперы
7 Призрак оперы
драма, триллер, мюзикл, сказка, мелодрама 2004, США / Великобритания
7.8
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Тайное окно
8 Тайное окно
ужасы, триллер, драма 2004, США
7.7
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Убить Билла 2
9 Убить Билла 2
боевик, драма, триллер, криминал 2004, США
7.7
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Страсти Христовы
10 Страсти Христовы
драма 2004, США
7.6
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Проклятие
11 Проклятие
триллер, ужасы, драма 2004, Япония / США / Германия
7.3
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Водитель для Веры
12 Водитель для Веры
мелодрама, драма, триллер 2004, Россия / Украина
7.1
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Степфордские жены
13 Степфордские жены
мюзикл, драма, триллер, комедия 2004, США
7.1
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Авиатор
14 Авиатор
драма 2004, США / Германия
7.0
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Ночной дозор
15 Ночной дозор
сказка, фантастика, драма 2004, Россия
6.9
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Бриджит Джонс: Грани разумного
16 Бриджит Джонс: Грани разумного
драма, мелодрама, комедия 2004, Великобритания
6.9
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Александр
17 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Король Артур
18 Король Артур
драма, боевик, военный, приключения 2004, США / Великобритания / Ирландия
6.2
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